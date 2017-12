Hellboy e la nuova moda dei cinecomic vietati

Era il 2004, quando nei cinema di tutto il mondo usciva il primo film di Hellboy, personaggio creato da Mike Mignola. Un lungometraggio che, nel corso degli anni, ha raccolto parecchi consensi e che, nel 2008, ha visto arrivare un sequel ufficiale: The Golden Army. Da allora, si sono rincorse voci su una terza incarnazione cinematografica del diavolo rosso ma, a sorpresa, a maggio 2017, lo stesso Mignola ha annunciato un reboot, stavolta vietato ai minori. E proprio questo divieto è, ormai, diventato di moda per i cinecomics.



Deadpool Docet

A parte alcuni progetti minori, il vero e proprio punto d'inizio per i cinecomics vietati è rappresentato sicuramente da Deadpool, un progetto in cui Ryan Reynolds e Tim Miller hanno puntato tantissimo. E il risultato, sia in termini di critica che di responso dei fan, è stato un successo. Infatti, con un budget di circa 60 milioni di dollari, Deadpool è stato uno dei più grossi incassi (netti) dei film sui supereroi di 20th Century Fox. A Deadpool, poi, è seguito Logan, parte finale della trilogia dedicata a Wolverine. Anche qui, per riportare pienamente la vera essenza del mutante canadese, era necessario piegare la regola del film fumettistico rivolto a tutti, per virare su una variante più cruda e cattiva. Anche qui, la decisione della Fox ha pagato e ha portato Logan ad essere considerato non solo uno dei cinecomic migliori dell'anno, ma anche di sempre. Ed era solo questione di tempo prima che qualcun altro pensasse ad un nuovo filone supereroistico più maturo, più violento e rivolto ad un pubblico adulto. Così, dopo due film molto semplici, interessanti, ma un po' edulcorati, è venuto il turno di Hellboy.



Una trilogia incompiuta

Hellboy è sempre stato un fumetto sottovalutato che, nel corso degli anni, è riuscito a ritagliarsi un ampio spazio nelle pubblicazioni fumettistiche americane. Infatti, Mike Mignola è uno degli sceneggiatori più apprezzati del panorama USA. Ha lavorato per le più importanti case editrici degli Stati Uniti, compresa la DC, firmando anche alcune delle più belle storie di sempre riguardanti Batman, come Gotham by Gaslight. Ma il vero capolavoro di Mignola è e rimane Hellboy. Un demone risputato dall'inferno che decide di schierarsi dalla parte degli umani per combattere le forze oscure che minacciano il mondo. Eppure, per quanto Hellboy sia violento, la versione di Guillermo Del Toro non è mai riuscita a cogliere lo spirito del fumetto nella sua interezza. Il primo film, del 2004, seguiva a grandi linee il primo volume, Il seme della Distruzione. Curiosamente, non tutti sanno che la prima apparizione di Hellboy è stata su un volume italiano della testata Dime Press, intento ad assalire Nathan Never.



Tornando alla pellicola, il primo film di Hellboy fu un successo di critica ma, solo successivamente, assurse a vero e proprio film cult di genere fantascientifico e fumettistico. Il sequel del 2008, The Golden Army, fu sceneggiato dallo stesso Guillermo Del Toro, non prendendo spunto da nessun volume scritto da Mignola in precedenza. Gli incassi sotto le aspettative misero in standby la chiusura della trilogia. Da una parte, Mike Mignola che voleva dare la sua visione al terzo film, dall'altra Guillermo del Toro e Ron Perlman (l'interprete di Hellboy). Raccolte firme, petizioni, appelli dello stesso regista e un terzo film che sembrava avesse avuto semaforo verde non sono bastati. Per anni le voci si sono susseguite fino a quando a Maggio 2017, lo stesso Mignola ha annunciato il reboot totale di Hellboy, affidando la regia del progetto a Neil Marshall, regista principalmente conosciuto per la regia di alcuni episodi di serie TV di successo come Game of Thrones, Westworld, Black Sails e Constantine. Sempre secondo Mignola, il film sarà vietato ai Rated-R, quindi vietato ai minori, e molto più vicino e "fedele" allo spirito del fumetto.