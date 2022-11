Harry Potter sta per tornare? Cosa dovrebbe fare Warner Bros.

Il desiderio di rivedere il franchise di Harry Potter per Warner Bros. non si è mai addormentato. Mentre non si sa se Il Signore degli Anelli tornerà con una nuova saga - e il franchise della Terra di Mezzo si riprende la propria gloria grazie anche a Rings of Power (recuperate qui la nostra recensione de Gli Anelli del Potere) - , dall'altro lato il mago anglosassone soffre la presenza di uno spin-off, Animali Fantastici e Dove Trovarli, che non è riuscito a decollare come si sperava. Nel frattempo, però, le recenti dichiarazioni del CEO di Discovery, David Zaslav, hanno riacceso la fiamma e il barlume della speranza: Harry Potter può tornare, a patto di poter avere J.K. Rowling di nuovo a bordo per la scrittura della storia.



Animali (poco) Fantastici e gli errori da non rifare

Gli aspetti da analizzare dinanzi a questa possibilità sono diversi. Partiamo col dire che la stessa serie spin-off di Harry Potter diretta da David Yates, la sfortunata Animali Fantastici già poc'anzi citata, vedeva l'intervento di J.K. Rowling alla scrittura.

La trilogia, che non è chiaro se potrebbe proseguire o fermarsi anzitempo, ha visto gli incassi in tutto il mondo scendere di episodio in episodio, passando dai 580 milioni di dollari incassati nel 2016 per il primo episodio ai 300 milioni de I segreti di Silente. Per Warner Bros. è stato comunque un successo commerciale, a fronte di un budget complessivo di poco più di mezzo milione di dollari e un incasso che ha quasi sfiorato i due miliardi, ma non si può dire altrettanto per quanto riguarda la critica e il risultato finale dell'opera. La Rowling, in questo caso, si è occupata della sceneggiatura dei primi due capitoli, facendosi affiancare, invece, da Steve Kloves per I Segreti di Silente: un ritorno alle origini, perché lo sceneggiatore di Austin aveva già lavorato alla saga di Harry Potter curando l'adattamento dei primi quattro romanzi e poi degli ultimi due, saltando soltanto L'Ordine della Fenice perché impegnato su The Curios Incident of the Dog in the Night-time. Nonostante il buon lavoro e la capacità di trasporre sul grande schermo dei romanzi che non rientravano nei suoi interessi letterari, Kloves fu in ogni caso oggetto di critiche per aver modificato fin troppo le storie raccontate e anche le caratterizzazioni di alcuni personaggi. Nonostante ciò, il suo intervento nell'episodio per ora conclusivo di Animali Fantastici ha permesso al film di riguadagnare parte della coerenza narrativa che l'intera trilogia aveva di per sé perso.



Il ritorno a Hogwarts nell'anno di Legacy

Piuttosto che proseguire sulla strada di altri due film di Animali Fantastici, che sembra stia raccontando un periodo di storia che non sta affascinando i fan di Harry Potter e non sta riuscendo ad accattivarseli con la sua versione giovanile di Albus Silente, Warner Bros. potrebbe cercare un'altra strada nel franchise.

Le possibilità, sempre viaggiando all'interno delle origin story, non mancherebbero, soprattutto nel caso in cui si volesse decidere di raccontare le origini della famiglia Potter, dando spazio e sfogo a un giovane Piton, il personaggio più rivalutato dell'intera saga, e del periodo in cui si trovava a Hogwarts con, appunto, James Potter, Remus Lupin, Sirius Black e Lily Evans, l'amore della sua vita. Così facendo Warner Bros. potrebbe avere la possibilità di ricollegarsi a quel mondo magico molto più vicino al nostro immaginario e molto più familiare anche alla Rowling, non più costretta a destreggiarsi con personaggi come Credence, dalla dubbia utilità narrativa, o inasprirsi con lo stesso Grindewald, antagonista per niente funzionale alla storia che si voleva raccontare. Ciò che manca al franchise di Harry Potter potrebbe essere proprio l'atmosfera di Hogwarts, all'interno del quale siamo tornati in pochissime occasioni, sparuti momenti creati esclusivamente per soddisfare il nostro palato con del fan service a volte anche spudorato, mostrandoci una giovane McGranitt o, appunto, le attività da docente di Silente.



Con l'arrivo, tra l'altro, di Hogwarts Legacy, che ci trascinerà in una storia originale all'interno della Scuola di Magia e di Stregoneria, potrebbe essere l'occasione di compiere un viaggio che possa essere il prologo di ciò che Warner Bros. potrebbe voler riportare sul grande schermo. Ricreando quell'atmosfera e quella magia che ci è mancata in Animali Fantastici, costretta a farci vagare tra Londra e New York senza lo stesso pathos che avevamo conservato e ottenuto grazie ad Hogwarts.



Dall'altro lato Warner Bros. dovrà presto confrontarsi con un altro tipo di problematica, che non si chiama più Ezra Miller. Se l'attore (che interpreta Credence), infatti, potrebbe essere completamente eliso dalle equazioni cinematografiche dell'azienda americana, oltretutto dopo essersi dichiarato non colpevole in tribunale, chi è sempre sotto l'occhio di bue delle critiche è J.K. Rowling. L'autrice della saga di Harry Potter è stata accusata anche dallo stesso Daniel Radcliffe, l'attore che ha dato vita al mago inglese.

Sin dal 2019, quando la scrittrice definì le donne trans come "uomini travestiti", le sue opinioni sull'inclusività e l'accettazione sono diventate molto borderline, per non dire inadatte a quelle che sono le politiche dello show business. Radcliffe aveva avuto occasione di schierarsi già nel 2020 contro la Rowling e negli ultimi giorni ha ribadito la propria posizione, con Emma Watson e Tom Felton che hanno avuto modo di fargli da eco. La domanda da porci, a questo punto, è: sarà davvero il coinvolgimento di J.K. Rowling a salvare un franchise che, a quanto ha dimostrato Animali Fantastici, l'autrice non è più in grado di gestire?