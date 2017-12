Harry Potter In Concert a Roma: una serata nella Camera dei Segreti

Il mondo del cinema come quello della letteratura, spesso legati da un filo indissolubile, sono costellati di saghe di successo, nessuna però è stata capace di replicare il consenso di pubblico ottenuto da Harry Potter. Un personaggio letteralmente esploso nelle mani dell'autrice J.K. Rowling, che a partire dal 1997 ha venduto oltre 400 milioni di libri in ogni formato e versione (meno soltanto de La Bibbia e Il Libro delle Guardie Rosse di Mao Tse Tung). L'universo magico della scrittrice inglese ha conquistato il pubblico anche al cinema a partire dal 2001, grazie alle sapienti mani di Chris Columbus e il film Harry Potter e la pietra filosofale. Un successo planetario che ha aperto la strada ad altre sette opere, tutte sceneggiate da Steve Kloves (tranne L'Ordine della Fenice) e dirette da registi dal pesante calibro come David Yates, Mike Newell e Alfonso Cuaròn. Piccoli grandi capolavori d'intrattenimento in grado di tenere incollati allo schermo ancora oggi grandi e piccini, e rimasti nel cuore dei fan non soltanto per la magia e l'immaginazione senza confini delle storie, anche per via dei personaggi splendidamente caratterizzati, degli insegnamenti insiti fra le pieghe delle sceneggiature e la musica immortale di John Williams, compositore cinque volte premio Oscar che ha firmato di proprio pugno le colonne sonore dei primi tre capitoli, consegnando alla storia alcuni dei temi musicali più famosi ed emozionanti degli ultimi 20 anni. Temi che oggi tornano a risuonare eseguiti dal vivo dall'Orchestra Italiana del Cinema.



Nella Camera dei Segreti

Dopo l'ottimo esperimento dello scorso anno, con l'esecuzione dal vivo dell'intera colonna sonora di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il progetto Harry Potter In Concert continua a gonfie vele con Harry Potter e la Camera dei Segreti. Il nuovo spettacolo ha raggiunto l'Auditorium della Conciliazione di Roma, dov'è stato in programma l'1 e il 2 dicembre e vi aspetta ancora oggi 3 dicembre per l'ultima tappa nella capitale, prima di approdare al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 27 e il 28 dicembre. Un'esperienza a dir poco unica, che prevede la proiezione del film in lingua italiana su uno schermo di 14 metri, mentre appena sotto di esso prendono vita le musiche eseguite dal vivo da un'orchestra di 80 elementi. Un ensemble possente, ricco, in grado di accompagnare le scene del film con delicatezza nei momenti di quiete, così come con vigore e forza rampante negli attimi più concitati ed emozionanti. L'avere un'intera orchestra a disposizione significa ascoltare suoni mai captati prima su grande schermo, con una fedeltà impossibile da riprodurre con qualsiasi impianto o registrazione. L'Orchestra Italiana del Cinema inoltre è ormai una realtà consolidata, capace di esecuzioni di grande fattura.



Una festa a 360 gradi

Un'autentica festa di sensazioni che vive anche fuori dalla sala, prima e dopo lo spettacolo, dov'è possibile incontrare truccatori professionisti e scattare fotografie con cosplayer ufficiali dei principali personaggi come Harry Potter, Draco Malfoy o lo statuario Hagrid, accompagnato dalla famosa motocicletta Royal Enfield Bullet 500 di colore azzurro pastello corredata di sidecar. La hall dell'Auditorium della Conciliazione di Roma si è trasformata in una vera sala di Hogwarts, con tanto di drappi delle casate, non esitate infatti a indossare il maglione o la sciarpa della vostra casa di appartenenza. Se non avete ancora vissuto l'esperienza Harry Potter In Concert, preparatevi dunque a qualcosa di nuovo e incredibilmente suggestivo, da ricordare per tutta la vita.