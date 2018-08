Guardiani della Galassia Vol. 3: un corpo inerme senz'anima

Sono stati mesi di rabbia e di speranza, riflessioni e sorprese, ma alla fine la decisione di licenziare James Gunn - a causa del suoi tweet - è stata confermata dai piani alti della Disney, lasciando Guardiani della Galassia Vol. 3 senza un regista e - quasi sicuramente - senza uno script.

L'uscita del terzo capitolo del franchise con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista era infatti prevista per il 2020, con un inizio riprese fissato per i primi mesi del prossimo anno, ma il fallout mediatico dietro l'allontanamento di Gunn non ha lasciato davvero respiro alla Disney, guidato soprattutto dall'interprete di Drax, che è tornato a più riprese ad attaccare una compagnia da lui definita "cyber-nazista e da vomito".

I fan sono insorti contro la decisione della società, amici e colleghi hanno dato il loro appoggio al regista (i cui vecchi tweet, è bene ricordarlo, erano comunque spregevoli, come anche Gunn ci ha tenuto a precisare) e inizialmente sembrava che la Disney potesse tornare sui propri passi, ma Alan Horn si è dimostrato inamovibile: il filmmaker non lavorerà più per la Casa di Topolino.

Pensavamo però che, dato il successo di Guardiani della Galassia, la società avrebbe in tutti i modi tentato di procedere con lo sviluppo del film, ma ci sbagliavamo, perché è di queste ultime ore la notizia che la produzione del terzo capitolo della saga è stata ufficialmente interrotta, svincolando cast e troupe da qualsivoglia obbligo contrattuale, rendendo anche il minaccioso Bautista "un elfo libero". E forse va benissimo così.



Senza motore

È vero: nel corso della storia del cinema abbiamo già assistito a passaggi di testimone poco convincenti o che si sono poi rivelati funzionali e sorprendenti. Se prendiamo, ad esempio, un franchise come Star Wars, il cambio alla regia di capitolo in capitolo si è rivelata una mossa vincente, questo per non lasciare sedimentare un intero universo narrativo tra le mani di un solo autore quale George Lucas, fin troppo legato a una visione politico-scientifica della storia - e i risultati della seconda trilogia parlano da soli, eccetto uno slancio finale con La vendetta dei Sith.

Al contrario, invece, per come ormai lo conosciamo, Indiana Jones non potrebbe esistere senza la guida di Steven Spielberg, quantomeno non l'Indie di Harrison Ford e quel tipo di avventura ormai vintage, in cui ogni piccolo dettaglio è riconoscibile e riconducibile all'occhio del regista de Lo Squalo.

Per Guardiani della Galassia vale lo stesso discorso. A questo va però aggiunto anche il fatto che il franchise Marvel Studios è stato interamente ripensato per il grande schermo e scritto da James Gunn, che ha dato ai due amatissimi capitoli all'attivo una firma personale e inconfondibile, talmente personale che è stata capace persino di contraddistinguersi all'interno di quell'agglomerato (riuscito) di personaggi che è Avengers: Infinity War. Il marchio del regista si compone di ironia, un pizzico di cinismo e un tatto rimarchevole per quanto riguarda i momenti drammatici, per una questione di scompostezza emotiva e gestione intima e divertente delle situazioni più cupe, che toccano il cuore senza per questo stritolarlo in una morsa troppo stretta di romanticismo o commozione.

La stessa ironia e lo stesso cinismo che permeano e rendono riconoscibile Guardiani della Galassia sono però anche i tratti che, paradossalmente, hanno condannato la carriera del regista, il cui futuro nel mondo cinematografico potrebbe condurre verso le spiagge meno assolata ma sicure della Warner Bros.

Vada come vada, Guardiani della Galassia non ha per il momento più senso di esistere, non all'interno di un macro-sistema come quello del MCU in cui il marchio di Gunn doveva imprimersi nello sviluppo della Fase 4.

Star-Lord, Drax, Gamora, Groot e Rocket sono personaggi assolutamente particolari e - sin dalla loro prima apparizione - unici, impossibili da accostare a Captain America, Doctor Strange e persino ad Iron Man o Spider-Man, con i quali condividono il gusto della battuta e una certa arroganza (da leader o giovanile).

Agiscono ormai come gruppo e tra gli stretti ranghi della squadra ognuno ha un suo specifico ruolo e un suo specifico scopo. La loro caratterizzazione ed evoluzione psicologica è profondamente intersecata con il particolare stile di regia di Gunn, che rappresenta infatti il motore del franchise, il cuore pulsante che inonda il corpus del progetto di sangue caldo e vitale.

Va però anche oltre, perché nel delineare le personalità dei suoi personaggi, rendendoli umani, facendoli sbagliare, redimere, crescere e maturare, Gunn ci mette l'anima, la sua, un uomo (e un artista) che nel passato ha commesso diversi sbagli e che è stato capace di redimere sé stesso, crescendo e maturando insieme a questo "gruppo di st***zi".

Scegliendo allora di licenziare James Gunn, la Disney ha deciso di strappare un cuore ancora funzionante da un corpo in salute, rendendolo inerme e sperando in un veloce "trapianto", il tutto mentre l'anima abbandonava pian piano la sua dimora. Davanti agli occhi dei fan è rimasto un agglomerato informe e sofferente, con le estremità in cancrena, desideroso solo di scomparire. Mossi da compassione a una sopraggiunta consapevolezza, i produttori sembrano dunque aver staccato la spina, ma per quanto?