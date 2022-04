Granchio nero: 5 film post-apocalittici da vedere dopo il war movie Netflix

Nella nostra recensione di Granchio nero vi abbiamo parlato di quanto il film con protagonista Noomi Rapace riprendesse temi come la guerra e la possibile diffusione di un virus letale per l'umanità richiamando, in qualche modo, la realtà che stiamo vivendo in questo periodo. Andando dalla pandemia di Covid-19 allo scoppio dei conflitti tra Russia e Ucraina, l'opera che segna il debutto di Adam Berg sembra unire alla sua visione post-apocalittica un destino quanto mai presente, turbando lo spettatore mentre vede scorrere davanti agli occhi le immagini di una missione suicida e della lotta di una madre che pensa solamente a difendere la propria figlia.



Forse poche altre volte il cinema è stato tanto attinente al nostro quotidiano, ma da sempre il genere del war movie si è riversato nelle fila dell'industria dell'intrattenimento, ogni volta unendosi a qualche altra suggestione tra cui, come nel caso di Granchio nero, quella di un universo post-apocalittico. Se cercate altre opere che possano ripercorrere stilemi similari a quelli della pellicola con Noomi Rapace ecco 5 film tra guerra e post-apocalittico che potrebbero fare per voi, dal dramma familiare di The Road all'instant cult Io sono leggenda.



The Road

Tratto dal romanzo Premio Pulitzer di Cormac McCarthy, The Road vede come protagonisti un padre e un figlio costretti a viaggiare verso sud in uno scenario post apocalittico. Gli attori che vestono i ruoli principali, i quali non hanno nomi propri e vengono identificati solo come "uomo" e "bambino", sono interpretati da Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee - che abbiamo visto recentemente nella recensione di The Power of the Dog.

La catastrofe globale che ha colpito la terra vede i personaggi dover spingersi sempre più lontano per trovare un clima migliore, ma lungo il loro cammino il bambino scoprirà presto la differenza tra il bene e il male. Una via lastricata di violenza, droga e edonismo che mostrano un panorama buio per il futuro, di cui non si vede mai l'arrivo.



I figli degli uomini

Dopo la sua capatina nei grandi studios con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il regista Alfonso Cuarón prende spunto dalle pagine della scrittrice P. D. James e realizza il suo I figli degli uomini. L'opera si colloca nel 2027, in un mondo che da diciotto anni non vede nascere più nessun neonato. Fin quando non sopraggiunge il miracolo. Una giovane donna immigrata e senza documenti rimane incinta.

Il protagonista Theolonius Faron, interpretato da Clive Owen, dovrà trovare il modo di metterla in salvo, tra lotte di potere e attacchi terroristici, affrontando esplosioni e inseguimenti, tutto per condurre la donna verso quello che viene chiamato il Progetto Umano. Trovando una speranza dopo aver creduto nell'estinzione dell'umanità, Theolonius farà di tutto per proteggere quell'unico barlume di vita in un mondo in rovina.



Mad Max: Fury Road

Potremmo citare l'intera saga di film del regista George Miller, ma per la nostra lista ci limitiamo ad inserire Mad Max: Fury Road, ritorno in pompa magna per il suo autore che ha visto l'opera venir ricoperta di elogi e riconoscimenti, mettendoci di fronte ad un mondo senza più acqua e in cui si deve lottare per poter sopravvivere - recuperate la nostra recensione di Mad Max Fury Road.

Il film è ambientato in Australia e mostra un pianeta alla deriva dopo il passaggio di diverse catastrofi che hanno segnato la fine della civiltà umana. Nell'afosa Fury Road soltanto il signore della guerra Immortan Joe detiene delle fonti di acqua. A doversi liberare dalle sue grinfie è il protagonista Max Rockatansky, ex poliziotto, ma a rubare la scena nella pellicola è senz'altro Furiosa, personaggio della comunità dei Figli della Guerra interpretata magistralmente da Charlize Theron. Un'opera post-apocalittica e polverosa, tra fiamme, sabbia e intrattenimento.



Io sono leggenda

Se in Granchio nero si parla di una malattia letale, come si può non nominare uno dei film che, per antonomasia, si è fatto conoscere per aver spazzato via l'intera umanità a causa di un virus che ha lasciato da solo l'ultimo uomo sulla Terra? Io sono leggenda è il cult movie con protagonista Will Smith tratto dal romanzo omonimo di Richard Matheson e diretto per il grande schermo da Francis Lawrence.

La pellicola, uscita nel 2007, ha da subito fatto parlare di sé diventando uno dei lavori più conosciuti della carriera dell'attore. Nel 2012, tre anni dopo che una pandemia di un morbillo geneticamente modificato ha cominciato a diffondersi trasformando le persone in zombie, solo l'1% dell'umanità è rimasta immune. Tra questi c'è il dottor Robert Neville (Smith), che vagando in solitaria cerca ancora di trovare una cura.



Snowpiercer



Prima dell'Oscar Bong Joon-ho ha trasposto al cinema la graphic novel Le Transperceneige degli ideatori Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, adattandola al suo stile e indagando la lotta sociale che in questo caso, a differenza di come vediamo nella recensione di Parasite, viene costruita all'interno di un treno, per un racconto fantascientifico post-apocalittico.

La guerra, qui, è quella di classe e sebbene sia primariamente ideologica all'interno dell'opera di Joon-ho non mancano certo scontri violenti e battaglie all'ultimo sangue, quelle capitanate dal protagonista Chris Evans, che segnano il debutto nell'industria anglofona dell'autore coreano. Un mondo che viaggia alla velocità di una locomotiva decisa a non fermarsi, in cui le idee e la politica fanno male quanto le armi più affilate.