Da Gorr a Scarlet Witch: la rinascita dei supercattivi nel MCU

Thor Love and Thunder ha conquistato il boxoffice, rilanciando una stagione estiva che si è rivelata ancora una volta estremamente blanda. In realtà, neanche il nuovo film di Thor ha convinto tutti: al contrario, Thor Love and Thunder ha il CinemaScore più basso in tutto l'MCU. Ad alcuni critici, però, il film è piaciuto molto, e anche a noi, come vi spieghiamo nella nostra recensione di Thor Love and Thunder. Allo stesso modo, anche il pubblico sembra essere stato folgorato dalla produzione di Taika Waititi, che ha fatto registrare ottimi incassi al box-office. Una parte del film su cui (quasi) nessuno ha finora dissentito, però, è stata certamente il personaggio di Gorr, il Macellatore di Dei, interpretato da Christian Bale, che sembra cementare una nuova tendenza dell'Universo Cinematografico Marvel: quella a creare dei villain di gran lungo più interessanti dei supereroi contro cui si trovano a combattere.



Il Macellatore di villain

Che Gorr avrebbe rubato la scena a Thor e Jane Foster lo si era capito fin dal secondo trailer di Thor Love and Thunder, quando l'apparizione del Macellatore di Dei ha catalizzato l'attenzione degli appassionati.

E con un attore di tutto rispetto come Christian Bale ad interpretare il personaggio, in effetti, non poteva che essere così: Gorr è un villain veramente terrificante, come avevano già chiarito dei leak su Thor: Love and Thunder risalenti allo scorso maggio. L'interpretazione di Bale, che anche questa volta ha dato prova delle sue doti di "trasformismo" attoriale e che continua a non sbagliare un colpo sul grande schermo, è però solo una parte di ciò che rende Gorr un personaggio di gran lunga più interessate del Figlio di Odino e della Potente Thor. Il merito di tale risultato va infatti diviso tra l'attore e i Marvel Studios stessi, che con Gorr sono finalmente riusciti a creare il primo villain ben caratterizzato della lunga storia di Thor al cinema.



In effetti, se guardiamo alle precedenti pellicole del Dio del Tuono, il parco dei "cattivi" sembra essere uno dei peggiori di tutto l'Universo Marvel. Partiamo con la pellicola del 2011, l'origine della quadrilogia con Chris Hemsworth per protagonista: a interpretare il villain era Loki, che nel tempo è diventato uno dei personaggi più amati dell'MCU.

Dieci anni fa, però, il Loki di Tom Hiddleston non era altro che un cattivo sottotono e privo di mordente, che si inseriva perfettamente nel canone della Fase Uno, la quale si contraddistingue per nemici dimenticabili come Obadiah Stane, Ivan Vanko e Abominio: il primo "vero" cattivo sarebbe infatti arrivato solo con Captain America: il Primo Vendicatore, con l'indimenticabile Teschio Rosso di Hugo Weaving e con l'Arnim Zola di Toby Jones. Certo, è innegabile che Loki abbia vissuto una rinascita, grazie in particolar modo ad Avengers (2012) e ad Avengers - Infinity War (2018), oltre che ovviamente alla serie TV dedicata proprio a lui, che per prima ci ha catapultati tra le pieghe del Multiverso Marvel.



Nel 2013, poi, arriva al cinema Thor: The Dark World, film che molti considerano (a buona ragione) la peggior produzione legata all'MCU mai arrivata in sala. A contribuire a questa fama negativa è lo spessore pressoché nullo del villain principale del film, l'Elfo Oscuro Malekith, interpretato dall'attore britannico Christopher Eccleston. Ovviamente, il flop qualitativo del secondo capitolo di Thor non dipende solo dalla pessima resa di Malekith, ma anche da problemi di trama, regia, fotografia, montaggio e dal fatto che il film non aggiungesse nulla di nuovo alla già profonda lore dell'MCU, al punto da poter essere tranquillamente "saltato" da chi oggi desidera recuperare tutte le produzioni Marvel del passato.

Le cose migliorano, nel 2017, con Thor: Ragnarok, grazie anche al primo cattivo "azzeccato" della storia del Dio del Tuono, ovvero Hela, sorella di Thor e Loki interpretata da Cate Blanchett. Anche in questo caso, però, il personaggio di Hela appare poco coerente con il resto del film e dell'MCU, al punto da sembrare "appiccicato" sulla pellicola in mancanza di un cattivo più convincente: è solo l'interpretazione di Blanchett, una delle migliori attrici viventi, con due Oscar vinti e ben sette nomination dal 1999 a oggi.

Chi è il più cattivo del reame?

Dunque, Gorr è il sintomo di una svolta nelle pellicole di Thor, che a quanto pare tornerà presto al cinema, almeno stando a quanto suggerisce la seconda scena post-credits di Thor: Love and Thunder.

Allargando lo sguardo all'MCU tutto, però, pare che il personaggio di Christian Bale sia solo l'ultima incarnazione di una tendenza a creare villain più complessi e "terrificanti" rispetto al passato, dotandoli di backstory spiegate in maniera approfondita nel corso dei rispettivi film (e delle rispettive serie TV, volendo estendere il discorso anche alle produzioni Disney+). Facciamo qualche esempio: in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il Mandarino aveva un backstory complessa e articolata, almeno per un film supereroistico, mentre a metterlo in scena era nientemeno che Tony Leung, un'icona del cinema cinese. Certo, Marvel si è tirata la zappa sui piedi proprio sul finale, introducendo il Divatoratore di Anime come "vero" villain di Shang-Chi, ma quello della pellicola di Destin Daniel Cretton può essere tranquillamente considerato un esperimento riuscito, benché timido, nel dare spessore ai villain dell'MCU.



In Eternals, invece, scopriamo che il cattivo principale del film non sono i Devianti, bensì gli Eterni stessi, o quantomeno i loro padroni, i Celestiali. Addirittura, assistiamo qui non solo ad un crollo delle certezze dello spettatore, ma anche ad uno dei primi casi di supereroe Marvel "convertito" a villain: stiamo ovviamente parlando del leader degli Eterni Ikaris, che non a caso viene considerato da alcuni fan della Casa delle Idee uno dei migliori personaggi dell'MCU.

Certo, in questo caso ci sarebbe da parlare più di un "antieroe" che di un "cattivo", ma è comunque evidente che Ikaris (anche grazie alla sua spettacolare morte in Eternals) sia uno dei nemici più fuori dagli schermi dell'MCU. Peraltro, sulle stesse basi di Ikaris viene costruito anche il personaggio di Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Scarlet Witch si è guadagnata l'amore dei fan con WandaVision e rappresenta sicuramente il villain più riuscito dell'intero MCU: si tratta di una presenza potente, vendicativa e inarrestrabile, resa ancora più terrificante dal fatto che i fan avessero ormai imparato a conoscerla come eroina, e che il suo declino verso la malvagità fosse dovuto a motivi tutto sommato comprensibili.



Questa tendenza alla creazione di villain credibili e di spessore si riflette anche sul resto del Marvel Cinematic Universe: cosa sarebbe Spider-Man: No-Way Home senza il Goblin di Willem Dafoe, senza l'Electro di Jamie Foxx o senza il Doctor Octopus di Alfred Molina? Non a caso, è stato proprio quest'ultimo a catalizzare l'attenzione dei fan durante la campagna marketing del film Sony sull'arrampicamuri, rappresentando inoltre un paradigma inverso rispetto a quello di Ikaris e Scarlet Witch, ovvero quello dell'evil-turned-good.



Se ci spostiamo sul piccolo schermo, poi The Falcon and the Winter Soldier ha introdotto U.S. Agent, un altro antieroe che nella serie viene sviluppato come il più brutale dei futuri villain terrestri dell'MCU, mentre Hawkeye ha innestato nell'UCM nientemeno che il Kingpin di Vincent d'Onofrio, vero cardine attorno a cui ruota tutta la trama della serie. Infine, WandaVision e Loki hanno messo rispettivamente le basi per il futuro a breve e a lungo termine dell'MCU, tanto che la seconda delle due serie ha introdotto Kang il Conquistatore, il super-supercattivo Marvel delle Fasi Quattro e Cinque, che si è di nuovo guadagnato l'attenzione dei fan, fino a quasi surclassare un personaggio amato come lo stesso Loki.



L'MCU diventa maturo

Ma cosa significa questa nuova attenzione per i villain nell'MCU? Da una parte si tratta di un tentativo da parte di Disney e Marvel di accontentare i fan adulti con delle storyline più mature, meno scontate e, in certi casi, anche più cruente.

Si tratta di una mossa che possiamo analizzare sotto vari aspetti: il primo è che il franchise, dopo quasi 15 anni, sta ormai invecchiando, il che significa che scrittori, sceneggiatori e produttori stanno cercando artifici narrativi più complessi per evitare trame già trite e ritrite, in modo da innovare rispetto alle pellicole degli scorsi anni. Dall'altra parte, invece, pare che Marvel abbia finalmente preso atto che molti dei suoi fan seguono l'MCU dagli inizi o quasi: chi nel 2008 guardava Iron Man, magari a 15 anni, ormai si avvicina ai trent'anni. I gusti di un trentenne sono profondamente diversi da quelli di un adolescente e prediligono personaggi meno stereotipati, mettendo da parte una caratterizzazione "bianco o nero" per una basata su una scala di grigi. Ovviamente, una virata di questo tipo potrebbe essere una pietra tombale per i fan più giovani, che potrebbero essere definitivamente convinti ad allontanarsi dall'MCU, il quale già sembra essere considerato troppo grande per approcciarvisi da zero.



Tuttavia, come ha già dimostrato con le produzioni Pixar, Disney è bravissima nel creare film "per tutti": non parliamo solo di pellicole che possono essere viste sia da giovani che da adulti, ma di veri e propri film "multi-strato", i cui messaggi e le cui scene cambiano a seconda che l'occhio che le guarda sia quello di un bambino o quello di una persona già matura.



Con non poca fatica, come mostrano le recenti critiche a Ms Marvel, anche Marvel si sta adeguando a questo "doppio binario" sulla falsariga delle pellicole Disney-Pixar, che potrebbe rivelarsi un successo per la casa delle Idee, portando al cinema più generazioni e diventando un fenomeno trans-generazionale anche nel cinema, oltre che nel mondo dei fumetti. Dall'altra parte, però, la centralità del villain nell'MCU potrebbe anche significare che presto aumenteranno le pellicole dedicate a questi ultimi, oppure le serie volte ad approfondirli prima (o dopo) le loro apparizioni sul grande schermo.



L'esempio di Loki, che ha già compiuto la "transizione" da "cattivo" a "buono" è paradigmatico, mentre anche quello di Scarlet Witch potrebbe fare scuola.

Rimanendo a Westview, sarà proprio Agatha Harkness la prima villain a ottenere una serie , che potrebbe spianare la via (ovviamente ammesso che ottenga un buon riscontro di pubblico) per le trasposizioni seriali di altri villain delle Fasi 4 e 5. Al contempo, accanto al sequel di Shang-Chi, su Disney+ potrebbe arrivare una serie TV sui Dieci Anelli e Xialing, sorella di Shangh-Chi che ha preso le redini dell'organizzazione criminale alla morte di Wenwu. Infine, è anche possibile che questa rinnovata attenzione per i villain serva anche a porre le fondamenta per un nuovo gruppo di supereroi nell'MCU, ovvero i Thunderbolts, formazione di super-cattivi sotto mentite spoglie al comando del generale Thunderbolt Ross. In tal senso, se il team dovesse mai arrivare sul grande o sul piccolo schermo, a comporlo potrebbero essere un gran numero di nemici "storici" dell'Universo Marvel, come il Barone Zemo di Daniel Brühl, Yelena Belova, il già citato U.S. Agent e magari anche quello interpretato da Tim Roth; il suo Abominio dovrebbe comparire presto in She Hulk.