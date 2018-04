Glass, tutte le ultime novità sul film di M. Night Shyamalan

Lasciando un po' tutti di sorpresa con il finale del suo ottimo Split, nella pratica M. Night Shyamalan lo scorso anno aveva lanciato il suo personalissimo, inaspettato e interessante universo cinematografico condiviso, adattandosi a un mercato certamente molto ricettivo. Come ormai sappiamo, il primo film della saga fu Unbreakable - Il predestinato, ma nel 2000 non venne accolto molto bene a livello commerciale, forse perché anticipava fin troppo i tempi del cinecomic. Ma a 17 anni di distanza dal titolo con protagonista Bruce Willis e con la continua nascita di differenti universi narrativi, dal MCU al DCEU fino al Dark Universe, il regista ha compreso come ormai i tempi fossero maturi per il suo progetto, costituito sostanzialmente da un primo capitolo dedicato alle origini dell'eroe, da un secondo dedicato alla nascita del villain e da un terzo e ultimo dove queste due nemesi potessero finalmente scontrarsi. E l'ultimo film di questa trilogia sarà infatti proprio Glass, in uscita il prossimo anno.



Frantumi

Se allora in Unbreakable assistevamo alla presa di coscienza di Dunn in merito ai proprio poteri, spinto però dalla curiosità di Elijah Price, in Split vedevamo il sopravvento della parte bestiale e malvagia di Kevin Wendell Crumb, ragazzo affetto da disturbo da personalità multipla che si scoprirà essere nuovo tassello evolutivo dell'intelletto umano. Sul finale del primo film veniva inoltre a galla la verità sull'eccentrico Elijah Price, anche conosciuto come Mr. Glass a causa dell'esagerata fragilità delle sue ossa. Proprio questo si convinse tramite i suoi studi e una forte passione per i fumetti -che rese poi lavoro- che al mondo dovesse per forza esistere un suo opposto, quindi un uomo sostanzialmente indistruttibile. Per scovarlo, organizzò diverse stragi e attentati, ponendosi come vero e proprio villain della storia, anche se questo si scoprirà soltanto sul finale di Unbreakable. Finito in carcere, adesso insieme a Crumb e Dunn tornerà anche lui tra i protagonisti di Glass, che anzi, porta il suo nome e che suggerisce quindi una parte decisamente sostanziosa per il suo personaggio. E in questi giorni proprio Shyamalan ha presentato al CinemaCon il primo trailer del film, in uscita a gennaio 2019, così da mostrare ufficialmente del materiale del progetto. Secondo le varie descrizioni trapelate online, nel filmato in questione si vede Sarah Paulson (American Horror Story) nei panni di una psichiatra specializzata in "persone convinte di essere dei supereroi", citando inoltre tra i suoi pazienti David Dunn, Kevin Wendell Crumb e Elijah Price. Ma se i primi due non compaiono nel trailer, è proprio Price a intervenire dopo la psichiatra per dichiarare come stesse solo aspettando che il mondo conoscesse la verità sui superuomini prima di fare la sua trionfale entrata in scena.

Quasi certamente entrerà in contatto con Crumb per organizzare chissà quale piano contro l'umanità, ma a contrapporsi a loro ci sarà sicuramente Dunn e alcuni "colleghi", come il figlio Joseph, interpretato da Spencer Treat Clark, e la bella e combattiva Casey Cook, nei cui panni ritroveremo invece Anya Taylor-Joy.Per il resto, purtroppo, la trama di Glass è ancora tenuta sotto stretto riserbo, in modo da preservare ogni possibile sorpresa sull'evolversi della trama di uno dei film più attesi del prossimo anno.