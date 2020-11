Gigi Proietti, un artista innamorato della risata: il nostro ricordo

"Chi non ride mai mi insospettisce", era solito ripetere il grande Gigi Proietti, lui che intorno alla risata ci aveva costruito un'intera carriera di successo, conquistando due o tre generazioni di italiani. Era davvero l'ultimo e storico mattatore di un modo di intendere la commedia sul grande e sul piccolo schermo che oggi non c'è più, e anche il suo addio è intriso di una beffarda ironia, scomparso a 80 anni (l'età di Eduardo De Filippo quando lo incontrò per la prima volta), nel giorno del suo stesso compleanno, nella giornata di commemorazione dei defunti. Scherzava anche su questo, Proietti: "E che devo fa?", diceva quando gli veniva chiesto di commentare la data della sua nascita, ammortizzando il peso di una coincidenza che alla fine, come lo ha messo al mondo, così se l'è portato via.



Nessun fatalismo di sorta, comunque, perché poco importa una simile concomitanza quando ad andarsene è un gigante dell'intrattenimento nostrano come lui, che in cinquant'anni di glorioso servizio nell'arma dell'arte e della cultura, tra teatro, doppiaggio, cinema e televisione, ha sempre saputo commuovere e divertire con uno spirito incomparabile, un senso del comico e del tragico che sapeva modellare e rendere aulico e allo stesso tempo popolare, arrivando davvero a tutti.



Tanti volti, una sola voce

La versatilità e l'intraprendenza del compianto Gigi nazionale lo hanno portato a occupare tante parti all'interno del settore dell'entertainment italiano. La sua prima vocazione è stata in assoluto il teatro, dove conobbe un primo e grande successo nel corso degli anni '60 grazie alle sue straordinarie doti da trasformista. Anche in tv, dove è stato sia attore che conduttore, l'influenza del teatro ha pesato sulla sua bravura e credibilità come ha sempre fatto per i migliori interpreti inglesi, che hanno una lunga tradizione di "passaggio" dal palco alla cinepresa. In questo era molto british.

Innumerevoli e praticamente impossibili da elencare al completo tutti i suoi brillanti, sperimentali o demenziali sketch che hanno contribuito alla sua fama, facendolo amare incondizionatamente dal pubblico, per lui una seconda famiglia, una casa confortevole, un bene incommensurabile. Anche la figlia Carlotta lo ha detto: "Questo lutto è di tutti. Papà viveva per il suo pubblico". E la verità è che gli spettatori dei suoi show (anche chi ha purtroppo avuto modo di goderseli soltanto in pillole digitali tramite Youtube o Rai Play) vivevano in qualche modo nella convinzione che un eroe della risata, del buonumore e della bellezza come Proietti fosse intoccabile persino dalla morte o dal destino, che invece ha fatto scendere cinicamente il suo sipario sull'istrionico artista in un 2020 che - citando proprio Gigi - "mo c'ha rotto er ca".



Tra le perle di un repertorio sconfinato di ingegno, acume e humor restano soprattutto indimenticabili la storia Der Cavaliere Bianco e der Cavaliere Nero, la poesia del Lonfo che "zuto ti sbernecchia e tu l'accazzi" di Narciso Vanesi, Pietro Ammicca, Toto e la Sauna, "L'idraulicoooo" e le tante barzellette per cui venne scelto anche dai grandi amici Vanzina nell'omonimo film del 2004. Il suo rapporto con il cinema è stato anzi di odio e amore per tutta la sua carriera, sin dagli inizi, anche quando ancora sconosciuto lavorò con un grande come Sidney Lumet ne La virtù sdraiata o con Elio Petri ne La proprietà non è più un furto, cinema politico e impegnato a lui in realtà caro ma distante.

L'anno del cambiamento in chiave cinematografica fu però il 1976, quando il mitico Steno lo scelse come l'indimenticabile Madrake in Febbre da Cavallo, forse il ruolo che lo ha realmente consegnato alla storia del grande schermo del Bel Paese, un "vero attore maschio senza rischio", irresistibile e mai così perfetto in un ruolo praticamente cucito addosso alla sua plasticità espressiva e fisica, al suo poetico savoir faire un po' shakespeariano (ha anche fondato il Globe Theatre di Roma) e un po' "de borgata". Ma possiamo ricordarlo anche ne La Tosca di Luigi Magni o in Brancaleone alle Crociate di Monicelli.



Gli ultimi anni ha soprattutto collaborato con i Vanzina, incontenibile e geniale in particolar modo nella sequenza finale di Un'estate al mare, nella scena de La signora delle Camelie ("Spartacoooo"), e poi ovviamente nei panni di un burbero eppure soave Mangiafuoco nel Pinocchio di Matteo Garrone, suo ultimo film (ma lo vedremo postumo in Io sono babbo natale di Edoardo Falcone).

Sapeva essere tanti volti e tante cose, Gigi Proietti, ma la sua voce era unica e inconfondibile, tanto da farlo entrare nell'Olimpo dei migliori doppiatori italiani di sempre. Possiamo ricordarlo come voce di Robert De Niro in Casinò, di Sylvester Stallone nel primo Rocky, dell'esuberante Genio della Lampada in Aladdin della Disney o di Devon e Cornelius ne La spada magica - alla ricerca di Camelot. Ma doppiò anche Richard Harris, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman e ovviamente Ian McKellen nel ruolo di Gandalf nella Trilogia de Lo Hobbit, subentrato al compianto Gianni Musy con rispetto e riverenza, senza far compiangere il lavoro del collega, regalando sfumature diverse al personaggio.

Era amico di tutti, Proietti, e tutti gli volevano bene, nella sua eterna Roma, città che lo ha sempre accolto e abbracciato come un figlio. Non fossimo in piena Pandemia, i romani si riverserebbero in piazza a migliaia per salutare una delle colonne portanti della storia comica e artistica capitolina (e non solo), proprio come fu per Alberto Sordi, a cui lo stesso Proietti dedicò anche una toccante poesia nel giorno dei suoi funerali.



Anche se a distanza, comunque, Pier Francesco Favino, amico e collega del compianto mattatore laziale, ha voluto scrivere per lui delle rime in dialetto ricche di emozione, ricordando in poche e semplici parole la grandezza dell'uomo, del teatrante, del cabarettista e dell'attore: "Te se guardava Gì, te se guardava e basta come se guarda er cielo, senza volé risposta", dice Favino, ringraziando Gigi per aver "inventato un modo che prima non c'era de raccontà la vita". E ora bisogna davvero voltare gli occhi al cielo per ritrovarlo. Ma in fondo anche lo stesso Proietti, prestando la sua voce a Draco di Dragonheart, invitava Bowen a rivolgersi alle stelle per sentire la presenza di un amico scomparso. Se non è catasterismo questo, poco ci manca. Più mandrakata di così!