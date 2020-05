Flashdance, Dirty Dancing, Footloose: il ballo come manifesto generazionale

Nel corso degli anni '80 sono usciti moltissimi film di successo che durante i decenni successivi hanno dato origine a dei veri e propri brand consolidati, basti pensare a opere come Terminator, Rambo, Ritorno al futuro e Ghostbusters, solo per citarne alcuni.

Nella fortunata quanto prolifica decade, hanno visto la luce anche tre film musicali diventati dei grandi cult, cioè Flashdance, Dirty Dancing e Footloose.

In questo speciale proveremo ad analizzare i tre film concentrandoci sulle loro tematiche predominanti, per cercare di capire insieme la chiave del loro successo intergenerazionale.



Sogni, problemi, rivalse

In Flashdance, il film diretto da Adrian Lyne nel 1983, facciamo la conoscenza di Alex Owens, la giovane ragazza protagonista interpretata da una allora giovanissima Jennifer Beals.

La trama, dalla struttura molto semplice, vede Alex impegnarsi al massimo per inseguire i propri sogni, lavorando di giorno come operaia e di notte come ballerina, nella speranza di entrare un giorno all'Accademia di Danza di Pittsburgh.

L'opera, vincitrice del Premio Oscar alla miglior canzone nel 1984 (l'intramontabile quanto immortale What a Feeling), fu però ampiamente stroncata dalla critica su diversi aspetti, come ad esempio la poca profondità dell'intero intreccio narrativo.

Durante gli anni però, la pellicola è stata in qualche modo rivalutata, soprattutto per via dell'iconica sequenza finale (ormai molto più famosa del film stesso), capace di diventare anche oggetto di numerose citazioni e parodie in molte opere appartenenti ai media più disparati.

Se rivista oggi risulta probabilmente la più debole tra quelle analizzate, tanto sul piano narrativo che stilistico (anche per via di una caratterizzazione molto blanda dei personaggi presenti) ma capace, con la scena conclusiva, di emozionare gli spettatori facendo leva sul tema fondante dell'opera: l'importanza di inseguire i propri sogni e di lottare per raggiungerli.



In Footloose, film del 1984 (a cui è stato dedicato anche un remake nel 2011) seguiamo invece le peripezie di Ren McCormack, un ragazzo di città trasferitosi a Bomont, un paesino di provincia dove però, in seguito a una tragica fatalità che scopriremo nel corso dell'opera, è stata bandita del tutto la musica rock.

Il protagonista, incapace di rispettare le regole estremamente proibitive (e a tratti bigotte) della nuova realtà in cui si ritrova a vivere, inizia così a lottare strenuamente per scardinare tutta una serie di imposizioni che hanno minato alle fondamenta le interazioni sociali della comunità.

Organizzare il ballo di fine anno in un vecchio magazzino diventa così per Ren (così come per gli altri ragazzi protagonisti tra cui Ariel) il modo migliore per contrastare il reverendo Shaw, purtroppo incapace di comprendere al meglio il mondo giovanile che gli si contrappone in modo intransigente.

Nel film del 1987 Dirty Dancing, la protagonista Frances Houseman - soprannominata Baby - si ritrova a fare la conoscenza del maestro di ballo Johnny Castle, da svariati anni una presenza costante all'interno del villaggio turistico con a capo Max Kellerman.



L'opera, nonostante qualche ingenuità di fondo (come ad esempio la facilità con cui la protagonista riesce a inserirsi nel gruppo di Johnny per imparare i balli proibiti del titolo) risulta comunque invecchiata abbastanza bene, per via di un intreccio narrativo molto semplice ma in grado al tempo stesso di tenere vivo l'interesse dello spettatore fino alla fine.

In tutte e tre le opere, ovviamente, è proprio il ballo a risultare il collante universale delle varie vicende, declinato attraverso varie forme e sfumature ma impiegato sempre per descrivere in modo efficace l'enorme divario tra il mondo dei giovani e quello degli adulti.



Noi e loro

Le pellicole, pensate principalmente per rivolgersi a un pubblico giovanile, hanno saputo intercettare molto bene il senso di inadeguatezza tipico di molti adolescenti, presentando protagonisti imperfetti e, proprio per questo, empatici.

I personaggi principali, accomunati dalla voglia di crescere e maturare, decidono così di impegnarsi il più possibile per trovare il proprio posto nel mondo nonostante le difficoltà, arrivando comunque talvolta a compiere degli errori di valutazione, rendendosi spesso fautori di azioni avventate o semplicemente incoscienti.

I film descrivono anche un mondo adulto spesso incapace di comprendere i sogni (quanto i bisogni) di autodeterminazione dei protagonisti, ponendosi spesso in modo antitetico alle azioni dei loro figli e/o amici.

Nonostante quindi la già citata semplicità contenutistica (e se vogliamo ingenuità) delle opere prese in esame, la chiave del loro successo - in grado di perdurare nel corso del tempo - è proprio da ricercarsi attraverso il concetto di ribellione, profondamente radicato soprattutto nei giovani e declinato attraverso questi film in maniera tutto sommato soddisfacente.



Ovviamente anche la componente romantica ha giocato un ruolo fondamentale riguardo l'enorme successo di pubblico ottenuto dalle varie pellicole.

Le storie d'amore tra i protagonisti sono infatti un altro dei punti cardine su cui ruotano questi film, modellati secondo i canoni del teen drama (quando ancora non si chiamava così) in modo da intercettare al meglio il target di pubblico di riferimento.



Anche rivedendole ora in un'ottica postmoderna le opere risultano capaci di far leva su istanze ancora oggi molto attuali, seppur forse incapaci di ottenere lo stesso riscontro di pubblico dell'epoca tra i giovani di oggi, come testimoniato ad esempio dal remake del 2011 di Footloose, privo se vogliamo dell'appeal del film originale.

Altro aspetto degno di nota è quello della figura dell'outsider, visto che tanto in Flashdance, quanto in Footloose e in Dirty Dancing, si fa leva proprio su questo aspetto per descrivere protagonisti e comprimari.

Dal senso di inadeguatezza di Alex alla voglia di combattere le imposizioni di Ren al desiderio di trasgredire di Johnny, lo spettatore viene portato a più riprese a parteggiare per i protagonisti, spesso esclusi dal consesso civile per ragioni superficiali o legate a pregiudizi senza senso.

Il mondo cosiddetto dei benpensanti si ritrova quindi a più riprese a collidere con una realtà maggiormente borderline, dove però non è detto che sia per forza il primo a risultare migliore del secondo, a testimonianza di quanto non sia mai una mossa saggia limitarsi alle semplici apparenze per valutare un individuo (anche se in un primo momento non incorre nelle nostre simpatie).



L'energia intrinseca nella danza, mostrata agli spettatori attraverso un numero davvero elevato di sfaccettature, si trasforma così nel mezzo principale con cui i protagonisti riescono a esprimere il proprio potenziale nascosto, anche a costo di andare contro tutto e contro tutti.

Seppur alla base di numerosi conflitti, il potere della musica diventa al tempo stesso l'unico modo per collegare tra loro due generazioni differenti, ancora oggi (purtroppo) spesso incapaci di comunicare in maniera costruttiva tra loro.