La violenza come opera d'arte: il tema visto da cinque grandi registi

Quello della violenza è un tema da sempre presente nelle produzioni artistiche dell'uomo. Che siano scene di caccia dipinte sulle pareti delle caverne dai nostri antenati o poemi epici, mitologici e cosmogonici provenienti da ogni latitudine, la violenza è uno degli aspetti ancestrali del nostro essere ed è stata più volte declinata secondo una natura differente: strumentale, rituale, catartica, apotropaica o nichilista. La sopravvivenza, la lotta per la pace e per il potere, la meschinità e la vendetta sono tutti leitmotiv che in un modo o nell'altro esplorano il tema e figurano nei più disparati media.

Si è sempre discusso del valore della violenza in un'opera e di recente è stata proprio l'uscita di The Last of Us 2 per Ps4 a riaprire il dibattito in ambito videoludico.

In pochi però considerano la violenza come una forma d'arte, che può e deve essere declinata in modi differenti, e che l'ambito cinematografico non è certo esente da queste riflessioni. Nello speciale vi proponiamo cinque film che hanno trattato il tema della violenza in modo peculiare.



Irréversible

L'opera di Gaspar Noé, con il suo estremismo visivo e tematico, può essere pienamente ascritta al cinema d'autore e di certo un ottimo esempio dello stile del regista.

Una visione cruda ed estrema di un'umanità alla quale non vengono fatti sconti e che non può contare su nessuno, se non su sé stessa. L'impulsività e la violenza sono elementi capillari non solo in Irréversible, ma in tutta la filmografia del regista argentino. Abbiamo scelto la pellicola del 2002, vista rimontata in ordine cronologico lo scorso anno a Venezia, per via delle due scene iconiche e devastanti che ci ha lasciato questo lungometraggio: ci riferiamo ovviamente allo stupro di Alex, il personaggio interpretato da Monica Bellucci, e all'uccisione con l'estintore nel corso della folle ricerca del colpevole da parte di Marcus (Vincent Cassel) e Pierre (Albert Dupontel).

Durante una festa Alex è stanca del comportamento del fidanzato Marcus e decide così di tornare a casa a piedi, da sola, attraversando un sottopassaggio che le consente di evitare una strada trafficata.

Purtroppo si imbatterà in un malintenzionato che la abuserà sessualmente proprio in quel luogo di transizione. La scena è di per sé raccapricciante e terribile, ma è la regia di Noé a giocare il ruolo più importante in questo contesto, assecondando l'azione con una camera fissa in piano-sequenza, che ci costringe ad assistere impotenti ai dieci minuti della violenza sessuale, attraversandone tutte le fasi.



Secondi che scorrono interminabili mentre non possiamo far altro che fissare o distogliere lo sguardo dalle espressioni disperate di Monica Bellucci e da quelle dell'uomo che sta abusando di lei.

Come se non bastasse, a corollario di questa scena c'è il selvaggio pestaggio che lascia Alex inerme fino all'arrivo dei soccorsi. Una scelta stilistica che causò un maremoto di proteste e di indignazione all'epoca, ma che fa parte della volontà di Noé di non intervenire sul destino dei propri personaggi, come dimostra il passante che si imbatte per caso nella scena e fugge a gambe levate.

Di simile impatto è la scena dell'estintore, dove Marcus e Pierre, giunti in un club gay alla ricerca del colpevole dello stupro, pensano di averlo trovato e, provocati, gli fracassano il cranio con un estintore, fino a renderne irriconoscibili i lineamenti.

Il virtuosismo di Noé in questa situazione risiede non solo nel mostrare nuovamente in presa diretta l'azione, ma ricorrendo a uno stile visivo che mima l'azione stessa e riflette le conseguenze disastrose del bisogno di Marcus e Pierre di sfogare impulsivamente la loro rabbia e frustrazione riguardo ad Alex.

Noé riesce così a caricare di una profonda responsabilità non solo i personaggi del proprio film, ma gli spettatori stessi, che devono decidere se assistere o meno integralmente ad azioni raccapriccianti sulle quali non hanno potere alcuno, ma che godono di una lettura esistenzialista molto più profonda di quanto non si possa pensare.



Drive

L'immagine ha valore pregnante nel cinema di Refn, che sin dalla giovinezza ha affrontato la propria dislessia attraverso la comunicazione visiva. Non sorprende quindi che nella sua opera la narrazione degradi il dialogo a orpello, elevando l'immagine oltre i termini della realtà fattuale catturata dalla macchina da presa.

Tra le tante pellicole del regista danese abbiamo scelto Drive, forse la più scontata, ma anche la più efficace a esprimere il concetto tanto caro a Refn di "arte come atto di violenza".

Drive è un film carico d'angoscia e i suoi personaggi debordano sentimento pur faticando a esprimerlo. L'apice dell'intero film è l'elevator scene, come è stata ribattezzata. La scena dell'ascensore nella quale, attraverso la violenza, raggiungono i massimi livelli sia l'espressione dell'istinto di vita che di morte.

Come di consueto, in Refn le trasformazioni interne ai personaggi hanno ripercussioni sull'estetica del film stesso e questa scena è una delle più efficaci di tutta la filmografia del regista danese.



Sono gli unici quaranta secondi di film in cui l'Eros di Driver si erge a vette sinora inesplorate. Tutta la pellicola ha portato a questo momento di stasi, destinato a concludersi con la terrificante discesa negli antri più reconditi dell'annichilimento e della distruzione fisica nei confronti della minaccia che si frappone tra il personaggio di Ryan Gosling e Irene, proprio sull'ascensore che dovrebbe portarli alla fuga dai malviventi.

La consapevolezza di Driver del pericolo gli fa bruciare le tappe e per questo la violenza inusitata che seguirà di lì a breve è calmierata in maniera diametralmente opposta da uno dei baci più rappresentativi della cinematografia moderna.

Un bacio sincero, che sconvolge addirittura la scena a livello diegetico, scomodando la fotografia, che asseconda il gesto e si focalizza sull'importanza del momento, prima dell'inevitabile.

Quello che segue è puro istinto di sopravvivenza. Dopo una breve colluttazione, la minaccia è inerme a terra, ma Driver è accecato dalla determinazione a impedire a qualsiasi cosa di frapporsi tra lui, Irene e Benicio, il figlio di lei.

Questo sarà anche la sua rovina. L'uomo infierisce sulla vittima a calci, fino a sfondargli il cranio, in un deja-vu dichiarato che richiama la consulenza diretta di Gaspar Noé da parte del regista danese. Lo scontro tra i due istinti primordiali non può che fornire, a chi vi assiste, una visione complessiva dei limiti dell'essere umano stesso.

Così Irene, terminato l'unico atto amoroso che avrà con l'uomo sul quale sin dall'inizio ha riversato i propri bisogni emotivi, spirituali e sessuali, scopre in un colpo solo anche il suo lato più oscuro e ancestrale.

Quell'istinto di violenza e sopravvivenza connaturato e solo represso dalle regole della società civile emerge in tutta la sua devastazione nella brutale difesa del loro futuro, che d'ora in poi non sarà più insieme.



La casa

Il film di Sam Raimi del 1981 figura in questa lista come antesignano del genere splatter, di quella violenza grafica fatta di anatomie dilaniate sulle quali infierire con mutilazioni di svariato tipo.

Una corrente che trova la sua origine proprio nella pellicola di Raimi e nel genere horror. Una violenza che rappresenta una sorta di rivoluzione culturale all'alba degli Ottanta, fatta da un manipolo di giovani artisti che intendevano anche prendersi gioco dello yuppismo rampante di quegli anni.



La storia di questa pietra miliare è tanto semplice quanto nota. Partendo da un presupposto lovecraftiano, Raimi chiude alcuni giovani, tra i quali l'esordiente Bruce Campbell, in uno chalet nei boschi nel quale si cela il Necronomicon, il libro dei morti che, se letto, è in grado di risvegliare terribili spiriti demoniaci che si impossessano uno ad uno dei corpi degli ignari ragazzi.

La casa non è certo un prodotto perfetto, ma il suo fascino risiede proprio nel suo carattere artigianale, che rispecchia il bassissimo budget e la troupe ridotta all'osso dell'epoca.

Il film non manca però il bersaglio. I demoni sono terrificanti e la violenza che infliggono ai malcapitati è volutamente raccapricciante, in un tripudio di effetti pratici letteralmente strabordanti, con quintali di latte al posto del sangue e orrende amputazioni che menomano gli uni e gli altri.

Raimi dà il via a uno sfruttamento senza precedenti dell'anatomia umana - il demone che si strappa a morsi una mano e la matita conficcata nella caviglia sono scene indelebili - un'anatomia che si fa carne da macello, in un'isteria generale che cade volutamente nel grottesco, quasi a esorcizzare il male stesso e a dichiarare la propria natura di intrattenimento.

Un horror che esplora, innova e amplia i confini della violenza sul grande schermo e che trova uno dei suoi punti di forza proprio nel non prendersi sul serio in determinati frangenti, in uno dei rari casi in cui il risultato è superiore alla somma delle parti.



Arancia meccanica

Per anni il capolavoro di Stanley Kubrick ha rappresentato l'epitome della violenza cinematografica, generando una serie di scandali e proteste sfociate addirittura in minacce alla persona e alla famiglia del regista, costringendo lo stesso Kubrick a ritirare la pellicola poco dopo l'uscita.

Il film, tratto dall'opera di Anthony Burgess, aveva colpito nel segno, presentando una prospettiva generazionale nella quale la violenza diveniva una costante del vivere e un motore dell'azione, privandola del proprio peso specifico agli occhi di chi la perpetrava, ovvero Alex e i suoi Drughi.

Le loro scorribande, accompagnate in maniera indimenticabile dalla musica classica tanto cara al giovane Alex, rimangono una delle pagine più sconvolgenti della storia del cinema, in grado di unire perfezione formale e dissonanza morale in un quadro che critica la violenza stessa, pur non facendosi scrupoli nel mostrarla.

Citiamo, a tal proposito, l'irruzione in casa dello scrittore e la violenza carnale ai danni della moglie al ritmo di Singing in the Rain di Gene Kelly.

Il cambio di registro che interessa la seconda parte del film, e concerne gli effetti della Cura Ludovico, rappresenta l'altra faccia di una medaglia che pennella un disagio adolescenziale schiacciato da un sistema oppressivo, in un tunnel di violenza fisica e psicologica che si rimette infine ai dettami della natura umana e alla sua ineluttabilità, costretta nei vincoli di una moralità per definizione artificiosa.

In pochi inizialmente avevano capito la natura provocatoria e profondamente esistenzialista di Arancia meccanica, che maschera dietro alla violenza grafica quella psicologica instillata dalle potenzialità del libero arbitrio, confinate da una società che può affossarle o nobilitarle.



The Lobster

L'opera di Yorgos Lanthimos è tra le più emblematiche del nostro tempo. Il regista greco è riuscito con i suoi film a rielaborare e attualizzare la tragedia che ha reso immortale la letteratura ellenica con pellicole come Il sacrificio del cervo sacro e Dogtooth.

Perché allora abbiano selezionato The Lobster per un articolo sul senso della violenza nei film? Perché l'opera vincitrice del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2015 è una spietata satira della contemporaneità e una feroce critica delle apparenze che trasuda violenza psicologica - e non solo - da tutti i pori e si pone a paradigma di una certa cinematografia contemporanea.



La distopia di The Lobster ci catapulta in un futuro prossimo in cui la legge impone una relazione stabile di coppia prima dei quarant'anni, limite oltre il quale l'individuo viene messo agli arresti in un hotel dove ha a disposizione un numero limitato di giorni per trovare l'anima gemella, prima di essere tramutato in animale e liberato nei boschi.

David (Colin Farrell) decide di fuggire da questa realtà e di unirsi ai dissidenti che aborrono il destino di coppia. Peccato che proprio tra loro David troverà l'amore.

Una realtà cruda e spietata, che non ha necessariamente bisogno di tradursi in violenza grafica sullo schermo, ma che ci mostra quanto la spietatezza umana possa spingersi oltre da entrambe le parti.

Un senso di tensione e disagio costanti pervadono The Lobster e l'animo di David, spaziando dall'amore alla solitudine, dalla presunta libertà alla costrizione vera e propria.

L'albergo del film è quasi un corrispondente dei lager, con regole ferree che penalizzano coloro che non le applicano. La spasmodica ricerca di un modo per non morire di solitudine sfocia in una violenza psicologica a tratti straziante e la prospettiva di venire trasformati in animali appare in alcuni momenti allettante, pur di abbandonare una realtà oppressiva.

Perché è più difficile fingere di provare sentimenti che non si hanno, che fingere di non provare sentimenti che invece esistono.