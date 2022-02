I film da vedere al cinema a marzo 2022, da The Batman a Morbius

Un marzo delle grandi occasioni quello che attende gli appassionati di cinema, dato che nelle prossime settimane usciranno nelle sale italiane film molto attesi sia dal grande pubblico che da chi è in cerca di produzioni più autoriali. I fan dei cinecomic possono saltare di gioia grazie ai ben due titoli a tema, uno ispirato ai personaggi DC Comics e l'altro alla rivale Marvel: stiamo parlando di The Batman, nuova versione dell'Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson, e di Morbius, il "vampiro vivente" con le sembianze di Jared Leto. Ma grande spettacolo ci attende anche nello sfavillante Cyrano con Peter Dinklage, nel catastrofico Moonfall di Roland Emmerich e nell'ultimo film di Michael Bay, Ambulance, con produzioni candidate a diversi Oscar come il biografico Spencer - protagonista una straordinaria Kristen Stewart nei panni di Lady D. - il nuovo capolavoro di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza e l'animato Flee a completare un quadro di prima grandezza. E senza contare le numerose, altre, uscite di rilievo che andremo a citare.



Cyrano (3 marzo)

In Cyrano il pluripremiato regista Joe Wright (Anna Karenina, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è, L'ora più buia) trascina gli spettatori in una sinfonia di emozioni attraverso la musica, il romanticismo e la bellezza, rileggendo in chiave cinematografica la storia senza tempo di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di sempre.

Un uomo all'avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennet), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell'amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)...



The Batman (3 marzo)

The Batman avrà luogo in un universo narrativo alternativo rispetto al 'principale' DCEU sviluppato dalla DC Films con i propri precedenti cinecomics: vivremo il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City e vedremo Bruce Wayne calarsi come non mai nel sottobosco criminale della città per fermare il misterioso serial killer Enigmista. Vi conviene scegliere bene i vostri posti, perché The Batman durerà 3 ore come Avenger Endgame.

Il cast del film, oltre a Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, include anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano come Edward Nashton/l'Enigmista e Jeffrey Wright nella parte di James Gordon del GCPD, mentre Andy Serkis sarà Alfred e Colin Farrell Oswald "Pinguino" Cobblepot . Inoltre secondo voci di corridoio Barry Keoghan interpreterà una nuova versione di uno storico personaggio...



Flee (10 marzo)

Amin ha 36 anni, vive in Danimarca, è un affermato docente universitario e sta per sposarsi con il suo compagno. Ma proprio poco prima delle nozze, il passato torna a fargli visita, facendogli ripercorrere gli anni della sua gioventù, quando dall'Afghanistan arrivò in nord Europa dopo un lungo viaggio, con la speranza di chiedere asilo. Flee è il racconto di una fuga che si trasforma in un inno alla vita e alla libertà, un percorso umano intessuto di sfide e gioia contagiosa, una cronaca veritiera e poetica della ricerca della felicità, che apprendiamo dalla viva voce del protagonista.

Un film straordinario che è già nella storia del cinema, il primo a essere candidato all'Oscar come miglior film internazionale e al contempo come miglior documentario e miglior lungometraggio d'animazione, come scrivevamo nel nostro speciale sulle nomination agli Oscar 2022.



Licorice Pizza (17 marzo)

Ambientato nel 1973, la pellicola narra del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone e The Doors, il pluripremiato regista Paul Thomas Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare.

Fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici debuttanti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn (Mystic River, Milk), il regista e attore Bradley Cooper (A star is born, American Sniper, American Hustle, Il lato positivo), Tom Waits e Benny Safdie. Il film è candidato a tre premi Oscar, per miglior film, regia e sceneggiatura originale.



Moonfall (17 marzo)

In Moonfall una forza misteriosa sposta la Luna in rotta di collisione con la Terra, minacciando la vita sul pianeta: a poche settimane dall'impatto, l'ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l'amico astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un'impossibile missione nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.

Il nuovo disaster movie di Roland Emmerich, che del genere se ne intende avendo firmato tra gli altri il dittico di Independence Day e il catastrofico 2012. In USA non ha entusiasmato né la critica né il pubblico con un flop di Moonfall al box office, ma chi è in cerca di uno spettacolo a tema potrebbe apprezzare.



Ambulance (24 marzo)

Il decorato veterano Will Sharp, alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny. Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l'offerta. Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l'esperto paramedico Cam Thompson.

In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell'ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito. Il nuovo film di Michael Bay promette azione e spettacolo a palate per tutti gli amanti del genere action di cui il cineasta rappresenta ormai un'icona. Nel cast troviamo nel ruolo dei protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza González.



Spencer (24 marzo)

Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest'anno le cose andranno in modo completamente diverso. Spencer è una ricostruzione immaginaria di ciò che potrebbe essere accaduto nel corso quei fatidici giorni.

Una straordinaria Kristen Stewart, candidata anche all'Oscar come miglior attrice, è la protagonista di quest'affascinante biopic diretto da Pablo Larraín che, dopo Jackie (2016), torna a indagare nel privato di una donna tormentata che ha cambiato la vita di molti e segnato un'epoca. Se siete ancora indecisi leggete la nostra recensione di Spencer.



Morbius (31 marzo)

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l'antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall'attore Premio Oscar Jared Leto. Affetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Daniel Espinosa ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, basata sul personaggio della Marvel Comics creato da Roy Thomas e Gil Kane e comparso per la prima volta nel 1971. Nel cast di Morbius anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster sono i produttori. Per capire se fa per voi rispolverate la nostra analisi del trailer di Morbius.



Le altre uscite di marzo 2022

Il 3 di marzo arrivano in sala la divertente commedia-heist movie Il ritratto del duca, ultimo film del compianto regista Roger Michell con protagonisti Jim Broadbent e Helen Mirren, il film d'animazione Lizzy e Red - Amici per sempre e la comedy drammatica Red Rocket. Escono anche, dopo una lunga attesa, il documentario "spaziale" di Terrence Malick, ossia Voyage of Time: Il cammino della vita e Luigi Proietti detto Gigi, documentario sul compianto attore romano.



La settimana successiva scorpacciata di altri documentari, con The Alpinist - Uno spirito libero, Be My Voice e Radiograph of a family. Risate nostrane con la commedia C'era una volta il crimine, mentre toni più drammatici in quattro film intensi come Parigi, tutto in una notte, La promessa: il prezzo del potere, Full time - Al cento per cento e Il male non esiste. Esce anche il coming of age tutto italiano Calcinculo.

Il 17 i fan dell'animazione giapponese potranno gioire per l'uscita di Belle, ultimo lavoro di Mamoru Hosoda, così come gli amanti del thriller con l'arrivo di Gold con protagonista Zac Efron. Esce anche la nuova commedia di Riccardo Milani, Corro da te. Il 21 ecco il documentario Leonardo - Il capolavoro perduto, mentre tre giorni dopo è il turno della commedia francese Les amours d'Anaïs e dei drammatici, anche questi proveniente da Oltralpe, Parigi, 13Arr. e Una storia d'amore e di desiderio.



L'ultimo giorno del mese escono il crudo Lamb con Noomi Rapace - già nella short list degli Oscar per miglior film straniero - i drammatici Gagarine - Proteggi ciò che ami e Noi due, il giallo con protagonista il celebre detective (qui interpretato da Gerard Depardieu) Maigret e la giovane morta e la commedia d'animazione Troppo cattivi.