I film da vedere al cinema a febbraio 2022, arriva Uncharted

Il popolo di videogiocatori è in grande attesa per l'arrivo nelle sale del live-action di Uncharted, basato sull'omonimo franchise di culto di proprietà delle console Sony. Tom Holland e Mark Wahlberg sono pronti ad accompagnarvi in uno dei film più spettacolari di febbraio nelle sale nostrane.



Il secondo mese dell'anno segna anche il ritorno dell'investigatore Hercule Poirot, con la nuova versione di Assassinio sul Nilo diretta e interpretata da Kenneth Branagh con un cast delle grandissime occasioni. Doppia uscita per Branagh che, questa volta soltanto dietro la macchina da presa, firma anche Belfast, fresco vincitore del Golden Globe per la miglior sceneggiatura. Un duo di prim'ordine, quello formato da Andrew Garfield e Jessica Chastain, è invece al centro del biografico Gli occhi di Tammy Faye, altro titolo molto hot nella stagione dei premi. Ma le prossime settimane garantiscono anche altri arrivi degni di nota, come potete leggere a fine articolo.

Gli occhi di Tammy Faye (3 febbraio)

La storia è quella dell'ascesa, della caduta e della redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker: fra gli anni Settanta e Ottanta, Tammy e suo marito Jim Bakker, entrambi di umili origini, riuscirono a creare il più grande network televisivo religioso al mondo e addirittura un parco a tema, e divennero celebri per il loro messaggio di amore, accettazione e prosperità. Tuttavia, non passò molto tempo prima che irregolarità finanziarie, rivalità e scandali demolissero l'impero che i due avevano così accuratamente costruito.

Diretto da Michael Showalter, il film vede nei panni dei due protagonisti Andrew Garfield e Jessica Chastain, per un racconto biografico ricco di spunti e sorprese. Un vero e proprio anno d'oro per Garfield da Tick Tick Boom a Spider-Man.



Assassinio sul Nilo (10 febbraio)

L'affascinante ereditiera Linnet Ridgeway è appena convolata a nozze con il fidanzato della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per il loro viaggio di matrimonio, gli sposi optano per una crociera in battello sul Nilo, dove avviene una tragedia, con la misteriosa morte di Linnet. La sera prima era stata proprio Jacqueline a ferirla con un colpo di pistola in un impeto di rabbia, prima di essere sedata con una dose di morfina che l'ha lasciata priva di sensi fino al mattino successivo. Ma allora chi può aver ucciso la neo-sposa? A bordo dell'imbarcazione si trova anche il celebre detective Hercule Poirot, che comincia ad indagare e a cercare il colpevole tra i vari passeggeri, ognuno dei quali aveva un conto in sospeso con la vittima.

Al netto delle polemiche che hanno riguardato il minutaggio di Armie Hammer ridotto per lo scandalo che l'ha coinvolto, il nuovo capitolo della saga di Poirot made in Kenneth Branagh è ancora una volta attesissimo anche per via di un cast nuovamente d'eccezione che comprende, tra gli altri, Gal Gadot, Rose Leslie, Annette Bening, Emma Mackey, Letitia Michelle Wright, Sophie Okonedo e Tom Bateman.



Uncharted (17 febbraio)

Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake nella sua prima spedizione alla ricerca del tesoro con l'arguto partner Victor "Sully" Sullivan. In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del "più grande tesoro mai trovato", inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Tutti i fan del videogioco attendono con ansia questa prima trasposizione su grande schermo, che vede nei panni del giovane protagonista Tom Holland, con Mark Wahlberg a condividere il set di quest'avventura che promette spettacolo ed emozioni a prova di grande pubblico. Dirige Ruben Fleischer, già regista di Venom e del dittico di Zombieland. Inutile dirvi che Uncharted è uno dei film più attesi del 2022.



Belfast (24 febbraio)

La storia inizia a Belfast nel 1969 e racconta la vita di Buddy, un ragazzino di famiglia protestante che cresce nella città apparentemente tranquilla di Belfast, innamorato di una compagna di classe cattolica, e con un padre che gli offre preziosi consigli di vita. La situazione precipita quando iniziano i disordini in città, tra autobombe esplosive e scazzottate per strada e diventa chiaro come Belfast non sia più un luogo sicuro. Il padre del ragazzo infatti intende trasferirsi in Inghilterra e il bambino vorrebbe che i suoi nonni venissero con loro, anche per via dello stretto legame con il nonno.

Scritto e diretto dal candidato al premio Oscar Kenneth Branagh, Belfast è una commovente storia di amore, risate e perdita nell'infanzia di un ragazzo, tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni '60.



Le altre uscite in sala di febbraio 2022

A inizio mese, per la precisione il 3 di febbraio, escono il drammatico Open Arms - La legge del mare, sugli sbarchi che da anni ormai segnano tragedie nelle acque del Mediterraneo, e il nuovo film di Mathieu Amalric, Stringimi forte. Soltanto quattro giorni dopo è il turno dell'intenso documentario The Alpinist - Uno spirito libero, sul compianto alpinista canadese Marc-André Leclerc e del nostalgico Gli anni belli - ambientato negli anni Novanta - con Maria Grazia Cucinotta.

Ancora cinema italiano il 10, con l'ultimo lavoro di e con Leonardo Pieraccioni ovvero la commedia Il sesso degli angeli, poi il nuovo film di Riccardo Milani Corro da te e un'altra commedia - questa volta francese - come Il discorso perfetto. Sentimenti romantici con Marry Me - Sposami, lovestory tra i personaggi di Jennifer Lopez e Owen Wilson, e un'avventura per i più piccoli con il film d'animazione Lizzy e Red.



Il 15 arriva in sala Alba Rohrwacher, protagonista del drammatico I cieli di Alice, il 17 altri due documentari come Caveman - Il gigante nascosto ed Ennio, dedicato al maestro Morricone. Lo stesso giorno arrivano anche Leonora addio di Paolo Taviani, Una femmina, Io sono Vera, Giulia, Gagarine e la commedia per famiglie King - Un cucciolo da salvare. Gli amanti di atmosfere horror dovranno attendere il 24, con l'uscita dello slasher Seance - Piccoli omicidi tra amiche, giorno in cui esce anche il documentario Senza fine incentrato sulla figura di Ornella Vanoni.