I film da vedere al cinema ad aprile 2022, da Sonic 2 a The Northman

Attesi sequel che faranno la gioia sia di un pubblico legato al medium videoludico che di migliaia di lettori, avventure che guardano al cinema all'Indiana Jones e nuove, epiche, avventure da autori di culto. L'aprile che ci aspetta vede l'arrivo nelle sale italiane di titoli molto attesi e tra questi meritano una menzione d'onore tre film molto diversi tra loro. Il primo è The Northman, incursione nella mitologia vichinga da parte di Robert Eggers: il suo cinema oscuro e selvaggio sembra l'ideale per la missione di vendetta che vedrà protagonista il personaggio di Alexander Skarsgard. Torna poi l'amato porcospino blu di casa Sega, nel sequel Sonic 2 - Il film, mentre tutti i fan di Harry Potter potranno immergersi nuovamente nel mondo creato da J.K. Rowling con Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente, il terzo episodio della saga prequel.



C'mon C'mon (1 aprile)

Dopo Joker, il premio Oscar Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con un film profondo ed emozionante. Johnny è un produttore radiofonico che gira di città in città intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Un giorno viene chiamato dalla sorella Viv, che non sentiva da tempo, per aiutarla con suo figlio Jesse di 9 anni mentre lei deve prendersi cura del marito affetto da disturbo bipolare.

Non abituato a gestire bambini, Johnny decide di portare il nipote con sé per lavoro, da New York alle periferie degli stati del sud. Grazie a questo viaggio ed al confronto con la realtà quotidiana, i due instaureranno un legame profondo e inaspettato, capace di cambiarli per sempre.



Sonic 2 - Il film (7 aprile)

Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in Sonic 2 - Il film.Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l'ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d'avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare il gioiello prima che cada nelle mani sbagliate.

Diretto dai registi di The Fast and the Furious e Deadpool, Sonic 2 - Il Film vede il ritorno di James Marsden, Ben Schwartz come voce di Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey, con una new entry del calibro di Shemar Moore, e con Idris Elba doppiatore di Knuckles e Colleen O'Shaughnessey di Tails. Fatevi trovare pronti rispolverando la nostra recensione di Sonic.



Animali Fantastici 3: I Segreti di Silente (7 aprile)

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald.

Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte? Animali fantastici: I segreti di Silente, terzo episodio della saga prequel di Harry Potter, è diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura della stessa autrice della saga.



La figlia oscura (7 aprile)

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre (Dakota Johnson) e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, oltre che dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata, Leda è sopraffatta dai suoi ricordi personali legati alle prime fasi della maternità.

La figlia oscura è il film di esordio alla regia cinematografica dell'attrice Maggie Gyllenhaal premiato a Venezia per la migliore sceneggiatura e candidato a tre premi Oscar, tratto dal romanzo omonimo di Elena Ferrante.



The Lost City (21 aprile)

Loretta Sage (Sandra Bullock), solitaria scrittrice di successo, ha trascorso la sua carriera scrivendo popolari romanzi d'amore e di avventure ambientati in luoghi esotici. Il protagonista dei suoi racconti è il bellissimo modello di copertina Alan (Channing Tatum), che nelle pagine di questi libri incarna l'eroe "Dash". Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto che lei possa condurlo al tesoro dell'antica città perduta, descritta così bene nel suo romanzo.

Alan, spinto dalla voglia di dimostrare a tutti che può essere un eroe anche nella vita reale, si mette in viaggio per salvarla. Coinvolta in un'epica avventura nella giungla, l'improbabile coppia sarà costretta ad andare d'accordo per sopravvivere, ma soprattutto per trovare l'antico tesoro prima che sia troppo tardi.



The Northman (21 aprile)

Dal visionario regista Robert Eggers arriva The Northman, un titolo epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l'omicidio del padre. Ambientato nell'Islanda del X secolo, The Northman ci permetterà di assistere al viaggio di Amleto (Alexander Skarsgard), partito alla ricerca dell'assassino di suo padre e rapitore di sua madre: si tratta di una storia piuttosto nota appartenente al romanticismo scandinavo, poi riadattata da Shakespeare nella celebre opera che prende il titolo proprio dal nome del suo protagonista.

Il nuovo film dall'autore dei celebrati The Witch e The Lighthouse - leggete qui la nostra recensione di The Lighthouse - promette una serie di emozioni forti, con l'epica tipica delle tradizioni norrene pronta ad esplodere in tutta la sua furia primordiale, come è già possibile intuire dallo spettacolare trailer di The Northman che ci trascina in questa storia di violenza e vendetta.



Le altre uscite di aprile 2022

Il primo del mese esce il dramma francese con Vincent Lindon Un altro mondo, mentre il 4 è dedicato agli amanti dell'animazione giapponese con l'uscita di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night. Il 7 arrivano la commedia Bla Bla Baby, diretta da Faustro Brizzi con protagonista Alessandro Preziosi, il dramma con Juliette Binoche Tra due mondi - Ouistreham e il thriller di produzione nostrana Vetro.

Il 14 è il turno dei drammatici Ali & Ava, Gli amori di Suzanna Andler, Storia di mia moglie, Una madre, una figlia e Sundown, quest'ultimo con protagonisti Tim Roth e Charlotte Gainsbourg. Esce anche la commedia con Lillo e Greg Gli idoli delle donne. Il 21 tocca al lungometraggio d'animazione per i più piccoli Hopper e il tempio perduto, al nuovo lavoro di e con Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli e ai drammatici Un figlio e Tromperie - Inganno. Il 26 ecco il sentimentale Sulle nuvole, mentre due giorni dopo giunge in sala l'atteso sequel, tratto dall'amatissima serie tv, Downton Abbey 2: Una nuova era. Lo stesso giorno anche i drammatici Arthur Rambo - Il blogger maledetto, Fragile e Generazione low cost, la commedia francese Gli amori di Anais e l'avventura per tutta la famiglia School of magical animals.