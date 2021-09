I film in uscita su Netflix a ottobre 2021, da Army of thieves a The Guilty

Eccoci come ogni mese al nostro appuntamento con le uscite in arrivo su Netflix nei prossimi trentun giorni. Un ottobre, a scanso di annunci dell'ultimo minuto, meno roboante rispetto ad altri per ciò che concerne le esclusive almeno a livello quantitativo, anche se due dei film presenti nella nostra Top 3 sono di un certo peso.



Parliamo del remake dell'omonimo thriller danese The Guilty, nel quale questa volta il protagonista ha il volto di Jake Gyllenhaal, e dell'atipico prequel di Army of the dead che prende il nome di Army of thieves firmato pochi mesi fa da Zack Snyder. A concludere la nostra selezione di original vi è l'horror C'è qualcuno in casa tua, prodotto dal sempre attivissimo James Wan.

Per il resto delle uscite a oggi confermate trovate la consueta panoramica a seguire, e buona visione a tutti!



The Guilty - 1 ottobre

Il film è interamente ambientato in una sola mattinata e segue la particolare vicenda di Joe Baylor, operatore telefonico in un call center per le emergenze che si trova improvvisamente chiamato a salvare la vita di una persona in pericolo. Ma la conversazione sarà ricca di imprevisti e colpi di scena, che metteranno Joe e la sua coscienza di fronte a scelte sempre più difficili e a rivelazioni inaspettate.



Il remake dell'omonimo thriller danese diretto da Gustav Moller (potete leggere qui la nostra recensione dell'originale Il colpevole - The Guilty), che al tempo venne anche candidato come Miglior Film Internazionale agli Oscar, vede Antoine Fuqua alla regia e Jake Gyllenhall nelle vesti del protagonista, su una sceneggiatura che dovrebbe seguire fedelmente il prototipo.



C'è qualcuno in casa tua - 6 ottobre

Il film racconta la storia di Makani Young, una ragazza costretta a trasferirsi dalle Hawaii al Nebraska per vivere con la nonna. Mentre cerca di districarsi nella complicata vita adolescenziale e affrontare il cambiamento dell'ambiente scolastico, il mondo della protagonista è messo ulteriormente in subbuglio dalla morte macabra e crudele di alcuni suoi compagni di classe.



Prodotto dalla Atomic Monster di James Wan, quest'horror si promette di coniugare una sana paura di genere alle atmosfere young-adult così tanto di moda. C'è qualcuno in casa tua è tratto dal romanzo di Stephanie Perkins, con la regia affidata a Patrick Brice, già autore del fortunato dittico di Creep (potete leggere qui la nostra recensione di Creep 2).



Army of thieves - 29 ottobre

Dieter, il cassiere della banca di una piccola città, viene trascinato nell'avventura di una vita quando una donna misteriosa lo recluta per unirsi alla banda di criminali più ricercata dall'Interpol, nel tentativo di rubare una serie di leggendarie casseforti impossibili da scassinare in tutta Europa.



Il film è basato su una storia scritta da Zack Snyder, che non è altro che un prequel del suo recente zombie-movie Army of the Dead (potete leggere qui la nostra recensione di Army of the dead). In questo caso però non avremo a che fare con i morti viventi, data la dichiarazione della protagonista femminile Nathalie Emmanuel rilasciata a Empire: "Non ci sono zombie qui. Vediamo che l'epidemia sta accadendo da qualche altra parte, anche se è qualcosa di rilevante perché è un potenziale pericolo per il mondo intero".

Come controparte maschile troviamo Matthias Schweighöfer, che siede anche dietro la macchina da presa, con la produzione affidata allo stesso Snyder.



Panoramica uscite

1 OTTOBRE

Forever Rich - Storia di un rapper: Una stella nascente del rap perde il controllo quando un imbarazzante video diventa virale e lo spinge a lottare per il proprio riscatto... nel corso di una lunga notte.



L'età dell'innocenza: Una storia dell'alta società newyorkese del diciannovesimo secolo in cui un giovane avvocato si innamora di una donna separata dal marito, mentre è fidanzato con la cugina della donna.



Nudi e felici: Sconcertata da un'improvvisa disoccupazione, una coppia di Manhattan esamina opzioni di vita alternative, e alla fine decide di vivere in un comune rurale dove regna l'amore libero. Qui la recensione di Nudi e felici.



Nightmare 5 - Il mito: Il quinto film con protagonista l'icona horror interpretata da Robert Englund. Ecco intanto la recensione di Nightmare 5.



Anatomy: Una studentessa di medicina inizia un corso estivo all'Università di Heidelberg. David è al suo tavolo da dissezione. L'ha incontrato il giorno prima sul treno ma qualcosa è sbagliato...



Nightmare - Dal profondo della notte: La prima apparizione dello spaventoso e leggendario Freddy Krueger impersonato dal mitico Robert Englund, nel classico episodio capostipite della saga firmato dal Maestro Wes Craven. Qui di seguito la recensione di Nightmare.



Love you to death: Il rapporto apparentemente idilliaco tra una madre e la figlia adolescente prende svolte inaspettate. Da una storia realmente accaduta.



2 OTTOBRE

Non si scherza col fuoco: John Cena cade nella trappola dei "babysitting movie" come i colleghi ex-wrestler, in una commediola da Disney Channel dei primi anni '10. Se volete approfondire: la nostra recensione di Non si scherza col fuoco.



6 OTTOBRE

Il cardellino: Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo Premio Pulitzer di Donna Tartt, diretto da John Crowley.



8 OTTOBRE

Mio fratello, mia sorella: Per volontà del padre, Nik e Tesla si trovano costretti a vivere nella stessa casa con i figli di lei e cercano di superare le divergenze per diventare una famiglia.



13 OTTOBRE

Distanza di sicurezza: L'intensa relazione tra due giovani madri, una in visita e l'altra del posto, rivela un incombente disastro ambientale e un abisso spirituale.



15 OTTOBRE

Il monaco che scese dalla montagna: Hangzhou, Anni Trenta. Un monaco reietto incontra saggi maestri che gli insegnano formidabili tecniche di kung fu per prepararlo allo scontro finale contro le forze maligne.



Io, tu, lui e lei: Quattro amici in una casa sperduta in riva al mare affrontano le conseguenze di un esperimento di scambio di partner finito male in una sorta di purificazione personale.



20 OTTOBRE

8 Rue de l'Humanité: Durante il lockdown per la pandemia di Coronavirus gli stravaganti residenti di un condominio di Parigi devono adattarsi a una nuova vita e... alla convivenza.



Night teeth: Un giovane autista trasporta due donne misteriose da una festa all'altra. Ma quando le passeggere svelano la loro vera natura, deve combattere per restare vivo.