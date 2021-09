I film in uscita al cinema a ottobre 2021, da No time to die a Venom 2

Un mese di ottobre scoppiettante quello che ci aspetta al cinema, con l'uscita di titoli molto attesi dal grande pubblico. Il calendario è talmente fitto che abbiamo deciso di inserire i film più chiacchierati degli ultimi mesi, includendo anche un prodotto che esce alla fine di settembre.



Arriva finalmente in sala il pluri-rimandato No time to die, ultimo episodio delle avventure di James Bond con protagonista Daniel Craig. A metà ottobre è poi il turno dell'affresco cavalleresco firmato da Ridley Scott, ossia The Last Duel, e lo stesso giorno uscirà il sequel Venom 2 - La furia di Carnage, dove verrà introdotto uno dei villain più iconici dell'universo Marvel.



Sono rimasti fuori, ma meritano una citazione in apertura, il vincitore dell'ultima Palma d'Oro (esce il 30 settembre) Titane, il nuovo capitolo Halloween Kills, il nostrano Freaks Out (potete leggere qui la nostra recensione di Freaks Out) e l'ultimo Almodovar, ossia Madres Paralelas.



No time to die - 30 settembre

Dopo essersi congedato dal servizio attivo nel MI6, James Bond viene contattato da Felix Leiter, un vecchio amico che lavora per la CIA. Leiter chiede l'aiuto di Bond nella ricerca di uno scienziato che è stato rapito. Durante la missione, l'ex spia inglese si troverà sulle tracce di un temibile avversario alla guida di un piano di distruzione di massa che potrebbe mettere in pericolo milioni di vite.



Dopo numerosi rinvii, dovuti alla chiusura nel periodo cruciale della pandemia Covid-19, No Time To Die uscirà finalmente nelle sale italiane il 30 settembre. L'ultimo capitolo con Daniel Craig nelle vesti dell'agente segreto più famoso del mondo è diretto da Cary Fukunaga e vanta nel cast anche Ana de Armas, Rami Malek, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris.



The Last Duel - 14 ottobre

La storia è ambientata nella Francia del XIV secolo e vede Marguerite de Thibouville affermare di essere stata vittima di un'aggressione sessuale per mano del migliore amico di suo marito, Jean de Carrouges, che a quel punto per difendere l'onore suo e di sua moglie si vede costretto a sfidare in duello l'accusato, Jacques Le Gris, chiedendo un processo per combattimento. Il loro scontro passerà alla storia come l'ultimo duello legale nella storia francese.



Ben Affleck e Matt Damon, anche protagonisti, firmano la sceneggiatura del nuovo kolossal storico diretto da Ridley Scott, che ha conquistato il pubblico all'ultimo Festival del cinema di Venezia. Nel cast nei ruoli principali anche Adam Driver e Jodie Comer.



Venom: La furia di Carnage - 14 ottobre

Il film seguirà nuovamente il giornalista investigativo Eddie Brock, dopo che questi è stato contaminato da una forma di vita aliena con una personalità propria conosciuta come Venom. Il simbionte questa volta dovrà vedersela con un nuovo nemico, Carnage, alter ego del serial killer Cletus Kasady già introdotto nella scena post-credit della precedente pellicola.



Il sequel di Venom (potete leggere qui la nostra recensione di Venom) si promette di migliorare quanto non andava nel primo live-action dedicato all'anti-eroe di casa Marvel, ancora una volta interpretato da Tom Hardy. Nel cast troviamo anche Woody Harrelson, Naomie Harris e Michelle Williams, mentre la regia è affidata ad Andy Serkis.

27 SETTEMBRE

Josée, la Tigre e i Pesci: Film d'animazione giapponese diretto da Kotaro Tamura che racconta l'amicizia tra un giovane artista e una coetanea rimasta paralizzata.



Oasis. Knebworth 1996: Documentario che racconta il grande concerto tenuto dagli Oasis nel 1996 a Knebworth, in Inghilterra.



The Arch: Documentario incentrato sulla figura di Dada, un architetto italiano, che lo segue nel viaggio in Australia alla ricerca di nuove ispirazioni.

28 SETTEMBRE

Unplanned - La storia vera di Abby Johnson: Film drammatico/biografico ispirato alla storia vera di Abby Johnson.

30 SETTEMBRE

Bing e le storie degli animali: Film d'animazione tratto dal popolare franchise per bambini Bing Bunny.



Freedom: Documentario sulla figura del maestro yoga Anand Mehrotra.



I nostri fantasmi: Film drammatico diretto da Alessandro Capitani, con protagonisti Michele Riondino e Hadas Yaron.



Quo Vadis, Aida?: Film drammatico ambientato durante la guerra in Bosnia.



Respect: Film biografico diretto da Liesl Tommy, con Jennifer Hudson e Forest Whitaker, basato sulla vita di Aretha Franklin.



Sulla giostra: Commedia drammatica diretta da Giorgia Cecere.



Titane: Il film vincitore della Palma d'oro 2021, con protagonisti Vincent Lindon e Agathe Rousselle.

4 OTTOBRE

Ezio Bosso. Le cose che restano: Documentario sul compianto compositore/direttore d'orchestra



Isolation: Documentario in cui cinque registi europei raccontano la diffusione del Coronavirus nel loro Paese.

7 OTTOBRE

A Chiara: Film drammatico diretto da Jonas Carpignano.



Baby Boss 2 - Affari in famiglia: Sequel del film d'animazione.



Con tutto il cuore: La nuova commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme.



Il materiale emotivo: Il nuovo film diretto e interpretato da Sergio Castellitto.



La scuola cattolica: Film drammatico diretto da Stefano Mordini.



L'uomo che vendette la sua pelle: Film drammatico ambientato in Siria.

11 OTTOBRE

Salvatore - Il calzolaio dei sogni: Documentario diretto da Luca Guadagnino incentrato sul designer e imprenditore Salvatore Ferragamo.

14 OTTOBRE

#IoSonoQui: Commedia diretta da Eric Lartigau, con Alain Chabat e Doona Bae.



Ariaferma: Film drammatico diretto da Leonardo Di Costanzo.



I'm your man: Commedia fantascientifica diretta da Maria Schrader.



La Padrina - Parigi ha una nuova regina: Commedia poliziesca con Isabelle Huppert e Hippolyte Girardot.



Marilyn ha gli occhi neri: Commedia romantica diretta da Simone Godano, con Miriam Leone e Stefano Accorsi.

15 OTTOBRE

L'incorreggibile: Documentario diretto da Manuel Coser.

21 OTTOBRE

France: Commedia drammatica diretta da Bruno Dumont, con Léa Seydoux e Juliane Köhler.



Halloween Kills: Il nuovo capitolo del franchise slasher.



I giganti: Film drammatico diretto e interpretato da Bonifacio Angius.



Petite Maman: Dramma fantastico diretto da Céline Sciamma.



Ron - Un amico fuori programma: Film d'animazione ambientato in un prossimo futuro.



The Ice Road: Thriller diretto da Jonathan Hensleigh, con Liam Neeson e Holt McCallany.



Un figlio: Film drammatico diretto da Mehdi Barsaoui, con Sami Bouajila e Najla Ben Abdallah.



Upside down: La nuova commedia drammatica diretta da Luca Tornatore.

25 OTTOBRE

DEANDRÉ#DEANDRÉ - Storia di un impiegato: Documentario sul legame tra Cristiano De André e suo padre Fabrizio.



Time is up: Film drammatico diretto da Elisa Amoruso.

28 OTTOBRE

200 metri: Dramma avventuroso ambientato in Palestina.



Antlers: Horror diretto da Scott Cooper, con Keri Russell e Jesse Plemons.



Freaks Out: Gabriele Mainetti firma una favola oscura e divertente, un mix citazionistico ad alto impatto visivo e di anarchica fantasia.



La famiglia Addams 2: Il sequel del film animato del 2019, incentrato sulla famiglia più dark di sempre.



Madres Paralelas: Il nuovo film di Pedro Almodovar, con Penélope Cruz e Milena Smith.



Una notte da dottore: Commedia diretta da Guido Chiesa.