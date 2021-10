Film in uscita al cinema a novembre 2021, da Eternals a Ghostbusters

Un novembre a dir poco sensazionale per tutti gli amanti della settima arte. Nel corso del prossimo mese infatti usciranno titoli molto attesi, in grado di entusiasmare sia gli amanti del cinema spettacolare che quelli del cinema d'autore. La nostra top 5 non è mai stata così difficile da stilare e sono rimasti esclusi titoli di richiamo, come I Molti Santi del New Jersey, prequel della serie tv I Soprano, il nuovo film di Edgar Wright, Ultima notte a Soho, e il visionario Annette di Léos Carax, con protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard.



Per l'occasione abbiamo scelto di concentrarci invece sul nuovo cinecomic Marvel, il corale Eternals (leggete qui la recensione di Eternals), sull'ultimo lavoro di Wes Anderson, dopo un lungo rinvio, ossia The French Dispatch e su Ghostbusters: Legacy, il sequel che stavamo aspettando (fatevi catturare dalla recensione di Ghostbusters Legacy).



A chiudere la cinquina troviamo il nuovo film d'animazione Pixar, Encanto, e la nuova incarnazione della popolare saga videoludica su grande schermo con Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Come potete vedere nella consueta panoramica, sono molte altre le pellicole degne di nota, e questo mese i motivi per andare in sala non mancano di certo.



Eternals - 3 novembre

Eternals dà il benvenuto a una nuovissima ed entusiasmante squadra di supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Il racconto epico, che copre migliaia di anni, presenta un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall'ombra per unirsi e combattere il nemico più antico dell'umanità, i Devianti.

L'eccezionale cast vede Richard Madden nella parte dell'onnipotente Ikaris, Gemma Chan nel ruolo dell'amante dell'umanità Sersi, Kumail Nanjiani come interprete di Kingo, dotato di poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nella parte dell'inventore intelligente Phastos, Salma Hayek in quella della leader saggia e spirituale Ajak, Lia McHugh come l'anima antica eternamente giovane Sprite, Don Lee nei panni del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nella parte del solitario e distaccato Druig, e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena. Kit Harington interpreta invece Dane Whitman. La regia è del premio Oscar Chloé Zhao.



The French Dispatch - 11 novembre

The French Dispatch dà vita a una raccolta di storie di un numero immaginario di una rivista americana pubblicata in un fittizio ventesimo secolo in una città francese. Il film è una lettera d'amore ai giornalisti e al centro della storia vi è uno di essi, un americano che vive in Francia, che crea la propria rivista e lotta per scrivere tutto quello che desidera.

Dopo un lungo rinvio arriva finalmente nelle sale il nuovo, attesissimo, film di Wes Anderson, con un supercast che comprende tra i tanti Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan e Anjelica Huston.



Encanto - 24 novembre

Encanto è la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall'ordinario che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica dentro una città palpitante di vita: un posto suggestivo e straordinario definito Encanto. Il potere magico del luogo ha consegnato un dono speciale a ciascun nuovo nato della famiglia, dalla forza sovrumana ai poteri curativi; tutti hanno qualcosa di prodigioso, tranne Mirabel. Quando scopre che la magia che aleggia su Encanto è a rischio, Mirabel capisce che proprio lei potrebbe rappresentare l'ultima speranza di salvezza per la sua eccezionale famiglia.

Il film, con le nuove canzoni originali di Lin-Manuel Miranda, vincitore dell'Emmy, del Grammy e del Tony Award (Hamilton e Oceania), è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-regia di Charise Castro Smith (The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.



Ghostbusters: Legacy - 18 novembre

Ghostbusters: Legacy è sequel diretto dei film originali e ignora completamente il reboot non canonico del 2016. Con la scomparsa dell'attore Harold Ramis nel 2014, interprete di Egon Spengler, il film onorerà la sua eredità poiché si concentrerà sui nipoti, costretti a trasferirsi in una vecchia fattoria che Egon ha lasciato loro nel suo testamento. È qui che i bambini scoprono tutte le vecchie attrezzature dei Ghostbusters nel seminterrato e nel fienile, il che è un buon tempismo perché c'è anche "qualcosa di strano" in corso nel nuovo quartiere di Summerville, in Oklahoma.

Diretto da Jason Reitman, figlio del regista originale di Ghostbusters Ivan Reitman, il film è interpretato da Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bokeem Woodbine, Celeste O'Connor e Logan Kimì, e vede anche il ritorno di membri del cast originale come Annie Potts, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Bill Murray.



Resident Evil: Welcome to Raccoon City - 25 novembre

Un ritorno alle origini del celebre franchise Resident Evil. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un'intera e nuova generazione di appassionati. In Resident Evil: Welcome to Raccoon City , quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest.

L'esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata dove viene liberato un grande male che si annida sotto la superficie. Un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.



Panoramica uscite

2 NOVEMBRE

Claudio Baglioni - In questa storia che è la mia: Documentario sull'amato cantante italiano, ripreso durante lo spettacolo teatrale registrato al Teatro dell'Opera di Roma.

La pittrice e il ladro: Documentario sul legame tra la pittrice Barbora Kysilkova e il ladro che ha rubato i suoi quadri.



3 NOVEMBRE

Il bambino nascosto: Film drammatico di Roberto Andò con protagonisti Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi.

Io sono Babbo Natale: Commedia con protagonisti Marco Giallini e Gigi Proietti.



4 NOVEMBRE

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Allerta rossa in Africa nera: Nuovo capitolo della saga avventurosa con Jean Dujardin.

Antigone: Film drammatico diretto da Sophie Deraspe, con Nahéma Ricci e Rawad El-Zein.

Dovlatov - I libri invisibili: Film biografico sulla vita dello scrittore russo Sergej Dovlatov.

I Molti Santi del New Jersey: Prequel de I Soprano, è ambientato negli anni '60 durante le sommosse di Newark.

La scelta di Anne - L'Événement: Film drammatico diretto da Audrey Diwan, con Anamaria Vartolomei e Kacey Mottet Klein.

Ultima notte a Soho: Edgar Wright firma un thriller psicologico di raffinata eleganza. Qui la nostra recensione di Ultima notte a Soho.

Yaya e Lennie - The Walking Liberty: Film d'animazione diretto da Alessandro Rak.



8 NOVEMBRE

Napoleone. Nel nome dell'arte: Documentario diretto da Giovanni Piscaglia, con Jeremy Irons che racconta l'esilio di Napoleone a Sant'Elena.



11 NOVEMBRE

3/19: Film drammatico diretto da Silvio Soldini, con Kasia Smutniak e Francesco Colella.

Chi è senza peccato - The Dry: Thriller drammatico diretto da Robert Connolly, con Eric Bana e Martin Dingle Wall.

L'Uomo nel Buio: Man In The Dark: Sequel del thriller/horror con Stephen Lang di nuovo nei panni dell'ex marine cieco.

Per tutta la vita: Commedia diretta da Paolo Costella, con Ambra Angiolini e Luca Bizzarri.

Un anno con Salinger: Commedia diretta da Philippe Falardeau, con Margaret Qualley e Sigourney Weaver.

Zlatan: Film biografico sulla vita e la carriera del campione Zlatan Ibrahimovic.



15 NOVEMBRE

Vivi - La filosofia del sorriso.

Zappa: Documentario sul musicista Frank Zappa.



18 NOVEMBRE

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia: Film d'animazione con protagonista una giovane ragazza originaria dell'Amazzonia.

Annette: Il nuovo film di Léos Carax, con Adam Driver e Marion Cotillard.

La persona peggiore del mondo: Commedia drammatica diretta da Joachim Trier, con Renate Reinsve e Anders Danielsen Lie.

My Hero Academia: World Heroes Mission: Film d'animazione tratto dalla popolare saga.

Promises: Il film di Amanda Sthers è un soave ma eccessivamente pretenzioso melodramma borghese sul dramma esistenziale

Sotto le stelle di Parigi: Film drammatico diretto da Claus Drexel, con Catherine Frot e Mahamadou Yaffa.



22 NOVEMBRE

Frida Kahlo: Documentario sulla famosa pittrice messicana.



25 NOVEMBRE

America Latina: Il nuovo film diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo, con Elio Germano e Astrid Casali.

Una famiglia mostruosa: Commedia fantastica diretta da Volfango De Biasi, con Massimo Ghini e Lucia Ocone.



29 NOVEMBRE

Trafficante di virus: Film drammatico diretto da Constanza Quatriglio, con Anna Foglietta e Paolo Calabresi.