I film di settembre 2021 su Sky Cinema: da Tom & Jerry a Godzilla vs. Kong

Si profila un mese mastodontico su Sky Cinema nel mese di settembre 2021, non tanto per la quantità di prime visioni ma bensì per l'arrivo del blockbuster Godzilla vs. Kong, dove i due mitici e giganteschi personaggi sono pronti a darsele di santa ragione in un film spettacolare indirizzato al grande pubblico.

Arrivano poi le avventure, in mix tra cartoon classico e live-action, di altre due iconiche figure del nostro immaginario come Tom & Jerry, che per l'occasione condividono il set dell'umana Chloë Grace Moretz e nel doppiaggio italiano hanno voci d'eccezione.



La nostra terza scelta per la consueta Top 3 di titoli più attesi è Il caso Minamata, dove un Johnny Depp ultimamente alle prese con i problemi giudiziari che tutti conosciamo veste i panni del fotoreporter W. Eugene Smith in un film biografico di sicuro interesse.

Per tutte le altre uscite del mese potete consultare la consueta panoramica in fondo, buona visione!



Tom & Jerry - 3 settembre

I due iconici rivali protagonisti di questa avventura inedita, impreziosita da un cameo di Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurenti, torneranno a sfidarsi anche in DVD e Blu-Ray.



Con una miscela di animazione classica e live action, l'avventura di Tom e Jerry rappresenta un nuovo orizzonte per questi personaggi iconici e li costringe a fare l'impensabile, lavorare insieme per salvare la situazione. Interpretato da Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost, Rob Delaney, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Patsy Ferran, Nicky Jam, Bobby Cannavale, Lil Rel Howery e Ken Jeong, il mitico attore di Una Notte da Leoni, il film è scritto da Kevin Costello ed è basato sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera.



Il film è stato promosso, seppure senza entusiasmare, dalla nostra redazione, come potete leggere nella relativa recensione.



Godzilla vs. Kong - 6 settembre

L'attesissimo faccia a faccia tra due icone in un'avventura epica: Godzilla vs. Kong, diretto da Adam Wingard.



Due leggende si scontrano in Godzilla vs Kong: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico.

Kong e i suoi protettori intraprendono un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale la bestia ha stretto un legame forte e unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il pianeta.

L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.



Il film è interpretato da Alexander Skarsgaard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Kyle Chandler e Demián Bichir ed è stato molto apprezzato dalla redazione di Everyeye, qui potete leggere cosa ne pensiamo.



Il caso Minamata - 17 settembre

Il nuovo film di Andrew Levitas che racconta la storia del fotografo W. Eugene Smith, interpretato da Johnny Depp.



Minamata racconta la vera storia del fotoreporter W. Eugene Smith, famoso per i suoi importanti servizi sulla Seconda Guerra Mondiale.

Smith si trasferì nel villaggio di pescatori chiamato Minamata insieme alla moglie, Aileen Mioko Smith nel 1971, rimanendoci fino al 1973. L'obiettivo del fotoreporter era quello di realizzare un reportage sul cosiddetto morbo di Minamata, causato dallo sversamento di mercurio nelle falde acquifere dell'azienda chimica Chisso.

Nel 1972 Smith venne aggredito dai dipendenti dell'azienda nei pressi di Tokyo, che gli causarono un danno irreversibile a un occhio. Grazie al lavoro di sua moglie durante la convalescenza, Smith riuscì a portare a termine il servizio giornalistico d'inchiesta.

Qui potete vedere il trailer del film, che tutti attendiamo con ansia nonostante le recenti polemiche Oltreoceano che hanno visto coinvolto il popolare attore.



Panoramica uscite

1 settembre - Il padrino della mafia: Sergio Castellitto in un thriller che entra nel tessuto della mafia canadese.

Il giovane erede dei Gamache, una dinastia di sarti che da generazioni veste il clan dei Paternò, vuole guadagnarsi la fiducia del boss, ma finisce per "scucire" i rapporti tra le due famiglie.

2 settembre - Racetime - Tutti in pista: Sequel d'animazione di Palle di neve. Insieme all'amico Frankie, Sophie deve costruire una nuova slitta in tempo per vincere la gara contro l'imbroglione Zac.

4 settembre - Il profumo dell'erba selvatica: Diretta dallo sceneggiatore premio Oscar per Stregata dalla luna, un'appassionata storia d'amore con Emily Blunt, Jamie Dornan e Christopher Walken. Irlanda: l'amore fra due giovani viene ostacolato dalla rivalità fra le rispettive famiglie, proprietarie terriere.

5 settembre - Madre: Marta Nieto, premiata a Venezia, nel toccante film di Rodrigo Sorogoyen. Una donna stringe un'amicizia speciale con un ragazzo che le ricorda il figlio scomparso dieci anni prima.

7 settembre - L'ultimo Vermeer: Guy Pearce e Claes Bang in un biopic prodotto da Ridley Scott. Alla fine della Seconda guerra mondiale, un ex ufficiale della Resistenza olandese indaga su Han van Meegeren, l'enigmatico proprietario di una galleria d'arte accusato di aver venduto un dipinto di Jan Vermeer ai nazisti.

8 settembre - Life in a Year - Un anno ancora: Cara Delevingne e Jaden Smith in un teen drama con Cuba Gooding Jr.

Daryn scopre che la sua fidanzata Isabelle sta morendo e decide di farle vivere un anno pieno di esperienze e avventure.

9 settembre - Sniper - La fine dell'assassino: Chad Michael Collins e Tom Berenger nell'ottavo capitolo action dedicato ai tiratori dalla mira infallibile. Un cecchino delle forze speciali USA viene accusato di omicidio e si dà alla fuga. Alle sue calcagna: la Cia, una gang di mercenari russi e un killer della Yakuza.

10 settembre - Lassie torna a casa: Avventuroso reboot del film datato 1943, che riporta sullo schermo il cane più famoso del cinema. Finito in una famiglia che non esita a maltrattarlo, Lassie riesce a scappare e affronta molti pericoli pur di ricongiungersi con il suo affezionato padrone Florian.

11 settembre - Worth - Il patto: Legal-drama con protagonisti Michael Keaton, Amy Ryan e Stanley Tucci, incentrato sulle vittime dell'11 settembre e sulla causa giudiziaria intentata dai parenti.

12 settembre - Le dindon - Il tacchino: Dany Boon in una commedia corale sull'infedeltà. Edouard si innamora della moglie del suo amico. La situazione si complica con l'ingresso in scena di un altro spasimante e di una ex fiamma.

14 settembre - Tides: Film di fantascienza tedesco diretto da Tim Fehlbaum e con protagonisti Nora Arnezeder, Sarah-Sofie Boussnina, Iain Glen, Sope Dirisu, Joel Basman.

15 settembre - Il rito delle streghe: Zoe Lister-Jones si approccia a un cult degli anni ‘90 e ne realizza una versione figlia dei moderni teen drama e dell'era #MeToo.

16 settembre - Yalda: Film drammatico, secondo lungometraggio dell'iraniano Massoud Bakhshi.

18 settembre - Synchronic: Anthony Mackie e Jamie Dornan in un fanta-thriller allucinato. New Orleans: una droga sintetica conduce chi ne fa uso dentro un incubo spaventoso. Un paramedico decide di sperimentare la sostanza su di sé, finendo per vagare in una realtà totalmente alterata.

22 settembre - Dream Horse: Toni Collette in una commedia biografica sul mondo dell'equitazione. Galles: una cassiera convince gli abitanti di un villaggio a investire denaro nell'allevamento di un purosangue, con l'obiettivo di farlo partecipare a un prestigioso concorso ippico, il Welsh Grand National.

23 settembre - Le gendre de ma vie - AAA genero cercasi: Commedia francese diretta da François Desagnat, con protagonisti Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, François Deblock.

24 settembre - Oslo: Film drammatico diretto da Bartlett Sher, tratto dall'omonima opera teatrale di J. T. Rogers.

25 settembre - L'amante russo: Dramma romantico diretto da Danielle Arbid.

26 settembre - Locked Down: Commedia romantica diretta da Doug Liman, con protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor.

28 settembre - Io, lui, lei e l'asino: Commedia sentimentale diretta da Caroline Vignal, con protagonisti Laure Calamy e Benjamin Lavernhe.

29 settembre - Debt Collector: Sequel action diretto da Jesse V. Johnson, con protagonisti Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Marina Sirtis.