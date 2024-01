Il film di Prince of Persia era davvero così brutto?

Prince Of Persia è una di quelle saghe videoludiche che, in un modo o nell'altro, non ci abbandonano mai, nonostante le numerose forme che ha assunto nel corso dei decenni. E questa è una reputazione che, con tutto il rispetto che si deve giustamente conferire ai creatori e sviluppatori dei primi due immortali capitoli Jordan Mechner e Broderbund (sì, qui non parliamo di Prince Of Persia 3D), è dovuta più che altro a Ubisoft e con essa la fama di una serie che spesso e volentieri si adagia sulla moda dei tempi: Le Sabbie Del Tempo - a proposito, Ubisoft, stiamo ancora aspettando notizie sul remake - cavalcava l'onda degli action-adventure, Spirito Guerriero prendeva spunto dal mood più cupo ed edgy di quegli anni, I Due Troni voleva quasi recuperare le atmosfere a tratti solenni di una grande epopea fantasy, lo stesso reboot del 2008 tentava uno stile in cel-shading e l'ardita scelta di una difficoltà inesistente che poi contraddistinse buona parte della settima generazione di console.



E chi può mai dimenticare il favoloso The Fallen King su Nintendo DS? Quel piccolo platform in due dimensioni che concludeva la trama del reboot e faceva largo uso del pennino del DS nonché del touchscreen per praticamente qualunque movimento o azione, come tutti noi volevamo? Oppure Harem Adventures, che vi giuriamo essere non una parodia a luci rosse bensì un videogioco per Nokia N-Gage? Su quello, però, ammettiamo anche noi di avere qualche dimenticanza, potrebbe essere un'allucinazione collettiva. In questa sede, tuttavia, preferiamo concentrarci su un'altra costola di Prince Of Persia, ovvero Le Sabbie del Tempo. No, non il meraviglioso videogioco, ma la pellicola del 2010 con Jake Gyllenhaal nei panni del Principe.



Un film... da rivalutare?

Lo sappiamo, è un'introduzione che all'apparenza potrebbe causare un po' di confusione, visto che ci troviamo nella sezione Cinema e non Videogiochi. Però, per celebrare il ritorno in grande stile (qui potete recuperare la nostra recensione di Prince Of Persia: The Lost Crown) di una serie che definire iconica sarebbe un eufemismo, ci sembrava adeguato e forse giusto un pizzico masochistico rivisitare il lungometraggio diretto da Mike Newell.

La domanda cui vogliamo rispondere definitivamente è una e una sola: fermo restando che con la proprietà intellettuale cui fa riferimento condivide essenzialmente solo il nome, era davvero un film così pessimo? Perché, a ben vedere, è una pellicola che si mostra discretamente competente sotto numerosi aspetti, a partire da un cast di ottimo livello - il già menzionate Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina - che non si è limitato a fare la comparsata sul set per prendere un assegno. C'è stato impegno, questo è innegabile, riscontrabile pure in alcune elaborate sequenze d'azione, nelle atmosfere ricreate degnamente, in una colonna sonora che fa il suo e persino in un umorismo piacevole che non ruba la scena - e ogni riferimenti agli anni recenti del MCU è puramente casuale.



Un leggero action-adventure. Peccato per il resto

Certo, anche a noi appare un tantino ingrato attaccare fino a questo punto il Marvel Cinematic Universe, ma è stata una scelta calcolata e frutto di attente valutazioni poiché non crediamo si possa dire più altro di positivo riguardo questo film. Il resto è d'altronde un'accozzaglia di scelte e decisioni creative incomprensibili, non si può definire in nessun altro modo ad esempio la voglia di dare un amplissimo respiro geopolitico a un film su Prince Of Persia. Un livello esaustivo di world-building, di varie backstory, di evitabile pesantezza e drammaticità che occupano buona parte del minutaggio senza riuscire mai a giustificare la propria esistenza in una trama di principi e pugnali che riavvolgono il tempo.

Paradossalmente quando il film si ricorda di voler essere un leggero action-adventure riesce nel suo intento alla perfezione, mentre il resto è dimenticabile - nella migliore delle ipotesi. Bisogna tuttavia essere obiettivi e sottolineare che Le Sabbie Del Tempo ha rappresentato un primo timido passo in avanti negli adattamenti dei videogiochi al cinema, perché siamo ben distanti dai film di Hitman o dal celeberrimo Super Mario Bros. degli anni ‘90. È anche vero che quel Bowser rimarrà impresso per sempre nei nostri incubi, quindi un punto di iconicità per Mario e Luigi (per un Bowser migliore ecco invece la nostra recensione del film animato di Super Mario). Non avrà avuto lo stesso impatto che ha avuto nell'industria videoludica, ma Prince Of Persia ha lasciato comunque una flebile traccia di sé al cinema.



La speranza quindi è che la serie si dedichi più spesso a farci divertire giocando, perciò vi auguriamo un buon The Lost Crown, che siate amanti dei metroidvania o no. O, se siete veri connoisseur, veri sommelier dei gusti più raffinati e ricercati tipici dell'élite dal sangue blu, ci ritroviamo tutti su Harem Adventures che di sicuro avrete sempre a portata di mano. Chi tra di noi non ha in uno scaffale una console talmente popolare e ultra venduta come il Nokia N-Gage, suvvia.