I film di ottobre 2021 su Sky Cinema: da Quelli che mi vogliono morto a Run

L'ottobre cinematografico di Sky Cinema è al solito caratterizzato da un buon numero di film in prima visione, con il giorno di Halloween che vede l'arrivo di ben due titoli a tema, di cui uno per i più piccoli - ossia il sequel cartoon Monster Family 2.



L'altro film atteso per la fine del mese lo trovate nella nostra Top 3 ed è l'ultima fatica del regista di Searching, il teso thriller Run con protagonista Sarah Paulson. A completare la nostra consueta selezione troviamo poi il nuovo lavoro di Steven Soderbergh, quel Lasciali parlare che vede Meryl Streep capitanare un cast delle grandissime occasioni, e l'action-thriller Quelli che mi vogliono morto, adattamento dell'omonimo romanzo con protagonista Angelina Jolie.

Per il resto dei titoli in arrivo potete consultare la consueta panoramica, buona visione a tutti!



Lasciali parlare - 9 ottobre

La scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, viene invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ha però paura di volare, decide così di fare il viaggio via mare a bordo di un magnifico transatlantico e di invitare le sue due migliori amiche dei tempi del college, Roberta e Susan, oltre a farsi accompagnare dal suo amato nipote Tyler.



La nuova agente di Alice, Karen, con l'obiettivo di carpire dettagli sul manoscritto attualmente in lavorazione della sua cliente, si intrufola sulla nave, approcciando Tyler per avere informazioni su come avvicinare al meglio la zia. Tyler però finisce per innamorarsi di Karen, così Alice e le sue amiche vengono lasciate a sé stesse.



Il film con Meryl Streep è scritto e diretto dal Premio Oscar Steven Soderbergh, e oltre alla straordinaria protagonista vanta un cast stellare tra cui spiccano Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges e Gemma Chan.



Quelli che mi vogliono morto - 11 ottobre

Due assassini spietati. Un ragazzino che ha visto troppo. Una caccia all'uomo all'ultimo respiro, tra la natura selvaggia e la furia del fuoco. Jace Wilson è un quattordicenne come tanti, con i classici problemi che attanagliano la sua età.



Un giorno, messo alla prova dai bulli che gli danno del codardo, Jace si tuffa nella vasca d'acqua che giace sul fondo di una grande cava abbandonata. Non sa che quello è il luogo in cui i fratelli Blackwell, due sadici assassini, si disfano dei corpi delle proprie vittime. È un testimone e deve essere messo a tacere. Hannah, esperta di situazioni a rischio, è incaricata di proteggerlo.



Angelina Jolie e Nicholas Hoult in un action tra le fiamme diretto da Taylor Sheridan, regista di I segreti di Wind River (potete leggere qui la nostra recensione de I segreti di Wind River).



Run - 31 ottobre

Diretto da Aneesh Chaganty, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo il grande successo di Searching (potete leggere qui la nostra recensione di Searching), il film vede Sarah Paulson nei panni di una madre che decide di crescere la sua unica figlia adolescente in completo isoltamento dalla società. Molto presto, però, la ragazza scoprirà il terribile segreto che si cela dietro a questa decisione.



Sbarcato Oltreoceano direttamente sulla piattaforma Hulu, Run promette tensioni e colpi di scena anche per via della presenza, in cabina di regia e in fase di sceneggiatura, di Aneesh Chaganty, che con il suo citato precedente film aveva realizzato un piccolo gioiellino tensivo.



Panoramica uscite

1 ottobre - La brava moglie: Juliette Binoche in una commedia sull'emancipazione femminile. Siamo in Francia e le certezze di Paulette, direttrice di una scuola per casalinghe, vacillano con l'avvento delle proteste del 1968.

3 ottobre - Caccia all'uomo: La Seconda Guerra Mondiale all'estremo Nord in un film bellico con Jonathan Rhys Meyers. Un partigiano norvegese, tallonato dai soldati nazisti, ingaggia una dura lotta per la sopravvivenza.

4 ottobre - Lovely Boy: L'ascesa e il declino di Nic, in arte Lovely Boy, astro nascente della scena musicale romana finito nel baratro della droga.

5 ottobre - Divine - La fidanzata dell'altro: Un giornalista inglese, a Roma per le elezioni papali, si infatua di una ragazza che sta per diventare suora.

8 ottobre - Semper Fi - Fratelli in armi

10 ottobre - Latte e la pietra magica: Un impavido riccio all'avventura nel film d'animazione tratto dal romanzo per ragazzi di Sebastian Lybeck. Per scongiurare la siccità che ucciderebbe tutti gli animali della foresta, il porcospino Latte e il suo amico scoiattolo devono recuperare una speciale pietra finita tra le grinfie del Re Orso.

12 ottobre - Paradise Hills: Il primo lungometraggio di Alice Waddington è un film esteticamente appagante e parzialmente visionario, ma privo di equilibrio a livello narrativo.

13 ottobre - Amore, matrimoni e altri disastri

15 ottobre - Lansky: Harvey Keitel interpreta Meyer Lansky in un nuovo biopic dedicato al gangster.

16 ottobre - Possession - L'appartamento del diavolo: Ispirato a una storia vera, un horror dalla suspense inesorabile. Madrid, 1976: la famiglia Olmedo si trasferisce nella capitale spagnola con la speranza di un futuro migliore, ma nella nuova casa spaventosi eventi soprannaturali li perseguitano in un clima di opprimente terrore.

17 ottobre - Aspettando Anya: Film drammatico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con protagonisti Anjelica Huston, Sadie Frost, Jean Reno, Noah Schnapp e Thomas Kretschmann.

18 ottobre - Way Down - Rapina alla banca di Spagna: Thriller con Freddie Highmore, Liam Cunningham, Famke Janssen.

19 ottobre - Due

20 ottobre - Morrison: Il frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione, dirige Lorenzo Zurzolo e Giovanni Calcagno in un film sulle gioie e i dolori del mondo musicale. Nella Città Eterna, l'incontro tra un giovane e timido cantante e un'ex rockstar in crisi cambierà la vita di entrambi.

22 ottobre - Rock N'Roll

24 ottobre - Poly: Dal regista di Belle & Sebastien, un'avventura con la star francese Francois Cluzet. All'arrivo del circo nel suo villaggio, la piccola Cècile rimane incantata da un pony, quando però scopre che il grazioso animale viene sottoposto a torture decide di aiutarlo a fuggire.

25 ottobre - No Sudden Move: Ancora Steven Soderbergh e altro cast stellare, con Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm e Brendan Fraser.

26 ottobre - Miss Julie

27 ottobre - Non mi uccidere: Andrea De Sica dirige un thriller romantico rivolto agli adolescenti che racconta i traumi del passaggio all'età adulta, tra horror e fantasy.

30 ottobre - A cena con il lupo - Werewolves Within: Un'irresistibile storia di lupi mannari e demoni umani con protagonista un irriverente e scatenato Sam Richardson.

31 ottobre - Monster Family 2: La nuova avventura della famiglia Wishbone.