I film Netflix in uscita a novembre 2021, arriva Red Notice

Un novembre scoppiettante per tutti gli abbonati Netflix. Nel corso del prossimo mese sull'amata piattaforma faranno la loro comparsa diverse produzioni originali, alcune molto attese e altre più sconosciute ma non per questo meno interessanti.



Dopo l'arrivo, a fine ottobre, di Army of Thieves, prequel di Army of The Dead (leggete qui la nostra recensione di Army of the Dead), è il turno anzitutto del western all-black The Harder They Fall (qui trailer ufficiale di The Harder They Fall) con un supercast di attori afroamericani tra i quali spicca Idris Elba, senza dimenticare il blockbuster Red Notice, dove il trio di protagonisti formato da Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot promette faville.



The Harder They Fall - 3 novembre

Il film vanta un'inconfondibile somiglianza con gli irriverenti e iper stilizzati Django Unchained e The Hateful Eight: la trama racconterà la storia di due fuorilegge rivali e delle loro rispettive bande che si scontreranno per la supremazia del territorio mentre uno dei leader cercherà vendetta sull'altro, colpevole di aver ucciso i suoi genitori. Tutti i personaggi sono basati su reali fuorilegge del Vecchio West.



Il ricco cast comprende Jonathan Majors nei panni di Nat Love, Idris Elba in quelli di Rufus Buck e Zazie Beetz come Stagecoach Mary. Inoltre, Regina King e LaKeith Stanfield interpretano rispettivamente gli spietati soci di Buck Trudy Smith e Cherokee Bill, mentre il compianto Delroy Lindo veste i panni dell'US Marshal Bass Reeves.



Red Notice - 12 novembre

La storia del film ha inizio con un 'red notice', un avviso rosso emesso dall'Interpol e riservato solo ai criminali internazionali di più alto livello, e vede il miglior profiler dell'FBI John Hartley (Dwayne Johnson) dare il via a un'indagine su scala globale che lo vedrà costretto a collaborare con il secondo più grande ladro d'arte del mondo Nolan Booth (Ryan Reynolds) per catturare la prima ladra più ricercata in circolazione, 'The Bishop' (Gal Gadot).



Red Notice segna la terza collaborazione tra The Rock e il regista Rawson Marshall Thurber, dopo Una spia e mezzo del 2016 e Skyscraper del 2018, ed è costato la ragguardevole cifra di 150 milioni di dollari. Uno dei film Netflix più attesi dell'anno.



Tutti gli altri film originali Netflix in uscita

1 NOVEMBRE

La Famiglia Claus: Jules odia le feste, ma quando il nonno si ammala improvvisamente scopre la tradizione magica della sua famiglia e capisce che solo lui può salvare il Natale.



5 NOVEMBRE

Yara: Una risoluta PM si dedica completamente al caso di una tredicenne scomparsa e fa di tutto per arrivare alla verità. Basato su una storia vera.

Il momento per crescere: Su richiesta di una persona amica, un irresponsabile quarantenne ripercorre le sue relazioni a partire dagli anni '90 alla ricerca delle speranze e dei sogni svaniti.

Zero to hero: Questo film racconta il vero rapporto tra il campione paralimpico So Wa-wai e la madre mentre superano gli ostacoli della vita.

Love hard: Una scrittrice di Los Angeles conosce il compagno ideale su un'app di incontri, ma scopre di essere stata ingannata quando gli fa visita a sorpresa per Natale.

Meenakshi Sundareshwar - Tempio d'amore: Due sposini sono costretti a vivere separati per cogliere un'occasione professionale e si ritrovano ad affrontare gli alti e i bassi di un matrimonio a distanza.



7 NOVEMBRE

Natale con il Babbo: Quattro sorelle in conflitto scoprono il senso dell'unione familiare quando il padre scomparso da tempo si presenta per Natale nella loro signorile dimora ancestrale.



10 NOVEMBRE

Due donne - Passing: Nella New York degli anni '20, la vita di una donna nera è sconvolta quando la sua storia si intreccia con quella di una vecchia amica d'infanzia che passa per bianca.



11 NOVEMBRE

7 Prisioneiros: Mentre cerca di sfuggire a un trafficante di esseri umani, un adolescente in miseria deve scegliere tra la sopravvivenza e il rispetto del suo codice morale.



18 NOVEMBRE

Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella: Quando un prezioso oggetto natalizio sparisce, le sosia reali Margaret e Stacy si rivolgono alla loro audace doppelgänger Fiona e al suo affascinante ex.

Amore senza mezze misure: Un'avvocatessa divorziata s'innamora di un carismatico cardiologo, ma la differenza d'altezza tra i due causa attriti in famiglia. Riuscirà comunque a seguire il suo cuore?



19 NOVEMBRE

Tick, tick... BOOM!: Alla vigilia del suo trentesimo compleanno, un giovane e promettente compositore teatrale vive l'amore, l'amicizia e le tensioni della vita d'artista a New York.

Estinti... o quasi: Due adorabili animaletti viaggiano per errore nel tempo e finiscono nel futuro... dove sono estinti! Riusciranno le due "ciambelle" pelose a salvare la loro specie?

Dhamaka: Riassegnato dalla TV alla radio, un conduttore frustrato intravede un'opportunità nel pericolo quando riceve minacciose telefonate in diretta. Con Kartik Aaryan.

Love me instead: Scortato da una guardia, un detenuto torna nella sua città per riallacciare i rapporti con la figlia e riconciliarsi, ma una scoperta tragica manda in fumo i suoi piani.



24 NOVEMBRE

Bruised - Lottare per vivere: Una ex lottatrice di MMA deve tornare in attività: è la sua ultima possibilità di riscatto verso il figlio che aveva abbandonato. Interpretato e diretto da Halle Berry.

Un bambino chiamato Natale: Un bambino determinato di nome Nikolas affronta il proprio destino in una magica terra abitata dagli elfi per ritrovare il padre e portare a casa il dono della speranza.



26 NOVEMBRE

Un castello per Natale: Giunta in Scozia per sottrarsi a uno scandalo, una famosa scrittrice americana si innamora di un castello e si scontra con il burbero duca che lo possiede.

I viziati: Tre fratelli viziati sono costretti a guadagnarsi da vivere dopo che il facoltoso padre armato di buone intenzioni finge di aver perso tutto per dare loro una lezione.



30 NOVEMBRE

La vetta degli dei: Un fotoreporter ossessionato dal mistero che circonda la prima spedizione sull'Everest finisce sulle tracce di uno stimato alpinista dato per disperso.



Tutti gli altri film in uscita su Netflix

1 NOVEMBRE

I cannoni di Navarone: Durante la Seconda Guerra Mondiale, le forze britanniche lanciano un attacco con il compito di annientare i cannoni da guerra nazisti a supporto di un un fondamentale passaggio di mare.

Men in Black II: Il sequel del classico action-comedy a sfondo sci-fi con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones.

Un weekend da bamboccioni: Commedia con protagonista Adam Sandler.

People Places Things - Come ridisegno la mia vita: Dopo la separazione dalla moglie, un autore di graphic novel cerca prendersi cura delle figlie gemelle mentre è impegnato con due diversi impieghi.

Buddy games: Alcuni vecchi amici si affrontano in una serie di sfide per mettere le mani su un cospicuo premio in denaro.

Spontaneous: Due ragazzi all'ultimo anno di liceo devono affrontare una misteriosa epidemia che fa letteralmente esplodere i loro coetanei.



2 NOVEMBRE

Body Cam: In seguito all'omicidio di un collega, una poliziotta assegnata al caso scopre che la causa potrebbe essere un'entità soprannaturale.

Love song: Mentre sta preparando un pezzo per una star del country, un autore conosce un'affascinante cantante in crisi.

Blue story: Una guerra tra gang minaccia il rapporto tra due amici di vecchia data.

Mighty Oak: Una manager musicale reduce dal lutto del fratello inizia a pensare che un giovane chitarrista prodigio possa esserne la sua reincarnazione.



3 NOVEMBRE

Family Life: Film drammatico diretto da Ken Loach.

Un alibi troppo perfetto: Commedia gangster con protagonista Peter Sellers.



4 NOVEMBRE

Creed - Nato per combattere: Sylvester Stallone torna, per la settima volta, nei panni del leggendario Rocky Balboa: ma stavolta a salire sul ring sarà il figlio di Apollo Creed, Adonis, un ragazzo che deve ancora trovare la sua strada nella vita.

Creed II: Rocky Balboa e Adonis Creed tornano nel secondo spin-off della saga, alle prese con un vecchio nemico in una nuova veste.



5 NOVEMBRE

Hector: Film drammatico con protagonisti Peter Mullan e Keith Allen.

Max: Ispirato a una storia realmente accaduta, il film racconta di Max, cane dell'esercito americano.



9 NOVEMBRE

Le regine del crimine: Film basato sul fumetto The Kitchen, realizzato da Ollie Masters e Ming Doyle e pubblicato dalla DC/Vertigo. Nel cast Elizabeth Moss e Melissa McCarthy.



10 NOVEMBRE

Jumanji: The next level: Si ritorna nel mondo di Jumanji in una terza avventura dalle tematiche più mature, seppur ugualmente leggera e divertente come la precedente.



15 NOVEMBRE

Sparkle - La luce del successo: Remake dell'omonimo film del 1976, con protagonista Whitney Houston.

Il matrimonio del mio migliore amico: Commedia romantica cult con Julia Roberts e Rupert Everett.



16 NOVEMBRE

Dante's Peak - La furia della montagna: Film catastrofico con Pierce Brosnan e Linda Hamilton.

Nella valle della violenza: Un disertore in fuga verso il Messico "affronta" la corrotta cittadina di Denton nel solido revenge-western diretto da Ti West con Ethan Hawke e John Travolta.