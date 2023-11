Il film live-action di The Legend of Zelda non è un buona idea

Non ci sono davvero più dubbi: dopo anni di attese, Nintendo e Sony hanno ufficialmente dichiarato di essere al lavoro su un film live-action di The Legend of Zelda. La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo, creando immediatamente un dibattito sulla scelta creativa delle due multinazionali. Molti fan del franchise si stanno ancora chiedendo se questa sia la scelta giusta, non soltanto per il format scelto dalla casa giapponese, ma soprattutto per quanto riguarda le personalità coinvolte nel progetto.



Stando alle prime indiscrezioni, Shigeru Miyamoto produrrà il film insieme ad Avi Arad, principale producer di casa Sony, con il regista Wes Ball (Maze Runner, Il Regno del Pianeta delle Scimmie) fra i principali candidati alla regia e Derek Connelly (Jurassic World) alla sceneggiatura. Al di là del talento di Ball, regista attualmente in rampa di lancio, le certezze date da Nintendo non possono dirsi congruenti con i nomi proposti da Sony Pictures - basti pensare che Arad ha prodotto i film sullo Spiderverse, dai capolavori d'animazione a grossi flop di critica come Venom e Morbius. Dopo il successo di Super Mario Bros. era inevitabile che Nintendo decidesse di puntar forte sul cinema, ma per una IP come Zelda la scelta del live-action nasconde più insidie che opportunità.



Il momento d'oro di Zelda

Tra l'uscita dei recenti capitoli della saga videoludica, con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom che hanno tracciato una nuova strada per il medium, e l'enorme successo del film dedicato al baffuto idraulico (Super Mario Bros. è infatti stato uno dei film d'animazione dall'incasso più alto nella storia), Nintendo sta certamente vivendo un momento d'oro e non trarne il massimo beneficio sarebbe economicamente inaccettabile. Ma ci sono diverse ragioni se, almeno finora, un'opera come Zelda non è mai stata adattata altrove: motivazioni stilistiche, problematiche organizzative, divergenze creative.

The Legend of Zelda è una saga in costante evoluzione, capace di spaziare fra generi differenti e di cambiare la propria comunicazione nel corso degli anni. Trasporre un prodotto del genere sul grande schermo comporta inevitabilmente una presa di posizione ben precisa: scegliere una direzione chiara, per quanto utile dal punto di vista produttivo, rischia di scatenare il malcontento di una fanbase carica di aspettative e preoccupazioni.



Che il live-action rappresenti sempre un grosso rischio nell'adattamento di opere affermate è cosa nota - basterebbe citare le recenti produzioni dello stesso Arad, da Uncharted a Ghost in the Shell. Proprio per questo, e soprattutto per via della presenza (ingombrante, ma rassicurante) di Nintendo, sarebbe lecito attendersi una storia relativamente leggera e semplice, con qualche riferimento interessante e tanta avventura. In tal senso, poter contare su una produzione ad alto budget potrebbe sicuramente garantire sorprese e spettacolarità: vedere Hyrule come si deve, tra scorci mozzafiato e grandi battaglie, darebbe sicuramente uno slancio importante all'opera, anche al netto di eventuali incertezze altrove.

Troppo comodo immaginarsi la classica avventura con Link e Zelda che uniscono le forze per sconfiggere Ganondorf? Forse, ma non potendo fare affidamento sui confini sicuri dell'animazione è praticamente impossibile pensare che sia tutto qui. Sarebbe assurdo immaginare un intero film in cui il protagonista non pronuncia una parola, tanto per cominciare, quindi il primo boccone da mandar giù sarà proprio legato alle differenze (necessarie) rispetto al materiale originale.



Timori e speranze

Trascurando, almeno in questa fase, i fan casting o le eventuali speculazioni sulla trama del film, è importante riflettere sull'enorme lavoro creativo richiesto da una produzione del genere. Un film d'animazione, specialmente se spinto verso il pubblico più giovane, avrebbe consentito di giocare su un territorio amico e funzionale. Un live-action dimostra grande ambizione, ma richiede anche un grandissimo sforzo da tutte le parti coinvolte nel progetto. Se l'intenzione è quella di evitare strafalcioni e limitare i danni, perché quello è il massimo cui si può aspirare, bisognerà anche che Sony scenda a patti con Nintendo su diverse questioni cruciali.

Non ci vuole molto a immaginare quante cose possano andare storte, sia per quanto riguarda la gestione della lore, sia per quanto riguarda eventuali scherzi con le timeline o la caratterizzazione dei personaggi principali. Tutti fattori, almeno fin qui, risolvibili grazie alla guida di Miyamoto e soci; ma siamo sicuri che non avremo nulla da temere? Nessuna love story conveniente, nessuna sequenza comica forzatamente inserita per attirare il pubblico generalista in sala? L'unico rischio effettivo, almeno al momento, è che si adoperino così tanti cambiamenti per adattare l'opera al medium da renderla quasi irriconoscibile. E questo, per ora, è il principale pericolo da scongiurare.