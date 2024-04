I film dei Ghostbusters hanno ancora senso o è soltanto nostalgia?

Erano gli anni '80 quando i Ghostbusters si sono manifestati per la prima volta sul grande schermo, lasciando, a sorpresa di tutti, un segno indelebile che non avrebbe coinvolto solo la generazione di allora, riuscendo ad affermare e plasmare un immaginario pop preciso che nel tempo ha saputo sempre riconfermarsi e rapportarsi pure con i nuovi spettatori fuori e dentro ai cinema. I cosiddetti Acchiappafantasmi sono riusciti a diventare un vero e proprio simbolo immortale, partendo da un'idea in cui non tutti credevano fin dal principio, per poi fugare fin da subito qualsiasi dubbio in merito. Così dai meandri sperimentali della prima pellicola, uscita nel 1984 (40 anni fa), si sono confermati tantissimi modelli e simboli che ancora oggi sopravvivono all'inevitabile scorrere del tempo, evidenziando ancora una volta quanto questi lungometraggi abbiano influito sulla storia del cinema.



Il 1984, però, è stato solamente un trampolino di lancio per le avventure dei Ghostbusters, un primo passo verso tutto quello che abbiamo visto successivamente, trasformando qualcosa di chiaro e allo stesso tempo amatissimo in un vero e proprio percorso, anche variegato, all'interno del quale i personaggi che conosciamo hanno saputo trovare nuove idee e linfa vitale. In questo caso, infatti, non si parla solamente dei seguiti al cinema, ma anche delle serie animate che hanno confermato e ufficializzato ulteriormente alcune simbologie viste pure in precedenza, trasformando quanto visto fino a quel momento in un vero e proprio franchise. La svolta più vicina ai nostri tempi, però, la troviamo in Ghostbusters - Legacy e Ghostbusters - Minaccia glaciale, e nell'idea di attualizzare la saga offrendola canonicamente alle nuove generazioni a mo' di eredità. Dopo la visione dell'ultimo film uscito, però, non abbiamo potuto evitare di riflettere sul ruolo che gli Acchiappafantasmi hanno giocato in passato e continuano a giocare nel nostro presente e una domanda è sorta inevitabilmente: i film dei Ghostbusters hanno ancora senso o è soltanto nostalgia? Intanto eccovi la recensione di Ghostbusters Minaccia Glaciale.



Un po' di storia

Come accennato anche sopra, i Ghostbusters trovano le proprie origini cinematografiche negli anni '80, precisamente nel 1984 con l'uscita al cinema del primo film Ghostbusters - Acchiappafantasmi.

L'idea e l'ispirazione verso una storia per immagini che indagasse la dimensione del paranormale venne proprio dallo stesso Dan Aykroyd che, per chi non lo sapesse, è legato a livello familiare ai racconti sull'occultismo di questo tipo e alle letture specifiche che ne derivano. Partendo da un'eredità del genere - sempre lì andiamo a parare - l'attore e comico aveva tutte le intenzioni di dedicarsi a una storia che comprendesse sia i fantasmi che alcuni personaggi impegnati nella loro ricerca e cattura. Guardando verso premesse del genere risulta inevitabile anche il riflettere su una visione cinematografica come questa, e sulle possibilità più facilmente pop. In parole povere, tutti sono affascinati dai racconti sui fantasmi, trattandosi, in alcuni casi, di vere e proprie leggende, brandelli culturali legati indissolubilmente a specifici contesti sociali. Un argomento con cui risulta facile relazionarsi quindi, potenzialmente connesso con le credenze comuni e allo stesso tempo con una specifica tipologia d'intrattenimento sempre interessante da costruire.



A distinguere il primo film dei Ghostbusters da tutto il resto, però, troviamo un particolare e specifico spirito leggero e dai tratti cartooneschi che nessun altro prodotto dello stesso stampo aveva. Di base si trattava quindi di una commedia dai risvolti sovrannaturali, di una storia dalle caratteristiche sempre e comunque comiche verso cui si veniva facilmente attratti grazie ai volti dei protagonisti coinvolti, tutti comici e attori sulla cresta dell'onda, all'epoca, attraverso il Saturday Night Live. Questo spirito di fondo è ancora oggi palpabile ed è stato sicuramente fondamentale nel definire uno specifico approccio alla scrittura capace di attirare da subito attraverso una riconoscibilità impossibile da negare, fusa a una caratterizzazione sia semplice che allo stesso tempo permeata da trovate che non hanno tardato a diventare dei veri e propri simboli immortali (gli zaini protonici, la Ecto-01, Slimer, le trappole per i fantasmi, il logo, il rilevatore di energia psicocinetica, la colonna sonora...).

Ovviamente, come accade da lustri nella città degli angeli, l'enorme successo derivato dall'uscita di Ghostbusters - Acchiappafantasmi spinse a un seguito e secondo capitolo diretto, anche se in questo caso l'accoglienza non fu delle migliori, pur ottenendo buoni numeri al botteghino del 1989, alle trasposizioni animate, al reboot del 2016 e ai nuovi capitoli arrivati più recentemente al cinema con Ghostbusters - Legacy uscito nel 2021 e Ghostbusters - Minaccia Glaciale nel 2024 . Questi hanno raccolto sulle proprie spalle il peso di un franchise mai dimenticato dagli appassionati più affiatati e ancora oggi ricordato e citato come se non fosse passato neanche un giorno da quel lontano 1984.



I Ghostbusters oggi

Quando si parla dei Ghostbusters, ovviamente, non ci si relaziona semplicemente con una serie di lungometraggi e lavori sul grande e piccolo schermo, ma con un vero e proprio franchise con un impatto cross-generazionale mondiale. La parola "franchise" qui non è affatto casuale, dato che soprattutto la serie animata è riuscita ad imprimere a fuoco quello che i film avevano reso celebre fin dall'inizio. È proprio attraverso la messa in onda di The Real Ghostbusters, fra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, che quanto visto sul grande schermo è diventato qualcosa di ancora più vicino, approdando nelle case delle persone. In tutto ciò è stata fondamentale la promozione di queste storie trasformate ben presto in gadget, giocattoli e LEGO tematici, aprendo la strada a tutta una fetta di pubblico sia nuova che differente.

Da tutto ciò la palese evoluzione da film con momenti e idee iconiche a un vero e proprio brand oltre il grande schermo, capace di relazionarsi col pubblico di tutte le età, restando impresso attraverso le più disparate simbologie e trovate, anche pubblicitarie ovviamente, atte a indirizzare verso i film al cinema e gli altri prodotti paralleli. Partendo da qui l'anima squisitamente pop di Ghostbusters è riuscita a trovare nuova linfa vitale pure nelle generazioni successive all'uscita dei primi due lungometraggi, dando tangibile prova di un amore che travalica i limiti del grande schermo, affondando le proprie radici in una memoria comune ancora oggi riscontrabile nel mercato più semplicemente consumistico o del collezionismo.



Proprio per via di tutte queste ragioni non stupisce affatto l'accoglienza generale che i fan hanno riservato a Ghostbusters - Legacy (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostbusters - Legacy) in seguito all'uscita nei cinema nel 2021. In questo caso, differentemente dal passato, questo film si è posto fin da subito con un'idea chiara e facilmente relazionabile ai sentimenti degli appassionati di tutte le età: qualcuno deve e vuole raccogliere l'eredità dei Ghostbusters. Partendo da tutto ciò la pellicola si lega in modo innegabilmente canonico a quanto visto nei primi due capitoli, scegliendo di raccogliere qualcosa di iconico, portandone avanti le ragioni narrative. L'idea di una "nuova generazione di acchiappafantasmi" a quanto pare è risultata piuttosto vincente, confermando ancora una volta l'interesse per una saga che parrebbe avere tutte le carte in regola per reinventarsi, custodendo la propria e originaria identità passata per poi relazionarsi anche con i nuovi spettatori davanti e oltre il grande schermo.

Sulla stessa lunghezza d'onda, i cinema hanno visto l'uscita, nel 2024, di Ghostbusters - Minaccia Glaciale, nuovo capitolo connesso direttamente con il precedente, intenzionato a proseguire la storia iniziata nel 2021, ampliandone i dettagli e cercando di trovare una strada tutta personale che spinga ancora una volta in avanti. Ad oggi, quindi, ha ancora senso fare film sui Ghostbusters? La risposta a questa domanda è un "nì". Da una parte ci troviamo tra le mani un franchise riconoscibilissimo e con un appeal innegabile che trova quasi tutta la sua energia creativa nel proprio glorioso passato. Dall'altra, però, risulta ancora affascinante il relazionarsi con storie del genere, nella speranza che trovino una propria quadra nel tempo.



Nell'interagire coi nuovi film dei Ghostbusters risulta inevitabile l'incrociare il proprio sguardo e cuore pure con uno specifico effetto nostalgia che potrebbe attenuarne il peso e le debolezze generali, e al tempo stesso limitarne le possibilità più puramente creative ed espressive. Stiamo pur sempre parlando di un nome ingombrante e pesante da portarsi dietro e addosso, di un'arma a doppio taglio che attrae subito l'attenzione dei fan più sfegatati, costruendo una serie di aspettative che si rispecchiano in modelli ed elementi narrativi sia emozionanti che ineluttabili.



La nostalgia è sicuramente qualcosa di centrale negli ultimi esperimenti sul grande schermo in questo senso, se non la vera e propria costante ad alimentare l'interesse primario verso i nuovi progetti e idee al cinema. Oltre a questa, però, sia Legacy che Minaccia Glaciale hanno tentato di innovare laddove hanno potuto, presentando un cast di nuovi volti più giovanili, con l'obiettivo di trasformare l'iconicità di una saga immortale in una vera e propria eredità tangibile che ancora deve riuscire a trovare una dimensione tutta personale. Il passato, purtroppo, resta ancora qualcosa d'ingombrante, suggerendo un'ulteriore e rinnovata attenzione lato marketing che dovrebbe trovare il coraggio di staccarsi e camminare ritta sui propri passi. La riconoscibilità è sicuramente un fattore importante, specialmente quando si parla di Ghostbusters ma... le carte in regola per creare qualcosa di nuovo che non si distacchi dall'originaria identità che ha dato il via a ogni cosa ci sono tutte e potrebbero fare la differenza.