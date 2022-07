Il film di Eragon, ve lo ricordate? Cosa andò storto

È un fulmine a ciel sereno quello che scuote gli animi tristi e un po' troppo cresciuti degli appassionati lettori del Ciclo dell'Eredità, la saga letteraria creata da un appena quindicenne Christopher Paolini, che rendeva fruibile il classico immaginario fantasy per quei giovani poco avvezzi a tomi lunghi migliaia di pagine e pregni di un vocabolario per nulla immediato: Disney ha annunciato la serie tv ispirata ad Eragon, il primo storico capitolo della saga, pubblicato dai genitori dell'autore a proprie spese nel 2002.



Questa non è affatto la prima volta che i personaggi del libro si affacciano oltre il loro mondo cartaceo, perché nel 2006 - nel bel mezzo di quel fermento mediatico che vedeva nel fantasy una facile fonte di guadagno - venne proposta una versione cinematografica dell'avventura commissionata dalla 20th Century Fox. La pellicola venne accolta dall'unanime sgomento del pubblico, il quale sognava da anni di poter ammirare con i propri occhi le gesta di Saphira e del suo padrone, ma dovette assistere al drammatico grigiore di un film fantasy annacquato e senza passione. A sedici anni di distanza dal torto subito la cicatrice si è ormai sanata e possiamo guardare a quell'adattamento con la giusta obbiettività, sperando che Disney sappia analizzare e correggere i numerosi difetti di un progetto complicato e dal potenziale inespresso.



La trama è molto pericolosa

La narrazione che si dirama dalle prime pagine di quell'Eragon imperfetto, lavoro grezzo ma sicuramente degno di lode per un autore nemmeno maggiorenne, prende origine da un'idea poco originale e si sviluppa con estrema lentezza senza fornire alcun sussulto per il lettore più navigato, ma è destinata ad evolversi nel corso del tempo (e dei libri) grazie alla profonda passione infusa da Paolini in una storia che sprizza amore per il genere, scegliendo in seguito di distaccarsi dal canovaccio classico per soffermarsi sulle personalità uniche e sfaccettate dei suoi protagonisti.

La pellicola vista sui grandi schermi nel 2006, purtroppo, eliminò dall'equazione proprio quell'attenzione impetuosa per i personaggi che renderà spettacolare la saga letteraria, lasciando completamente scoperto uno scheletro narrativo piatto e prevedibile, il quale rimanda con pigrizia agli stilemi creati da opere storiche come Il Signore degli Anelli e Star Wars. La storia di Eragon, un giovane contadino inconscio del vasto mondo al di fuori del suo villaggio, che trova per pura casualità l'uovo di un drago e si imbarca per un viaggio pericoloso votandosi alla salvezza del mondo, promette evoluzioni scontate e non si discosta affatto dalla banalità di un genere cristallizzato nel tempo, eppure il film riesce nell'ingrato compito di asciugare ulteriormente il canovaccio rendendo la storia ancora più noiosa e prevedibile, vessata inoltre da una recitazione indegna nonostante alcuni nomi di spicco all'interno del cast.



Le scelte infelici

Il ruolo di protagonista vede l'esordio nel cinema di Edward Speelers, un ragazzo che si dimostrò ancora acerbo per il grande schermo viste le strambe espressioni nella pellicola, mentre come antagonista principale venne scritturato John Malkovich, il quale restituì in maniera imbarazzata un personaggio inesistente in Eragon, perché nella saga letteraria Galbatorix compare a racconto ormai inoltrato.

Jeremy Irons è l'unico a salvarsi all'interno di un cast poco ispirato, ma il suo Brom - un saggio mentore che si rifà all'Obi-Wan Kenobi di George Lucas (a proposito, non è che Disney abbia fatto un gran lavoro sul personaggio che ha ispirato il giovane Paolini, come potete capire leggendo la nostra recensione di Obi-Wan Kenobi) - viene rapidamente liquidato lasciando la pellicola tra le mani di attori poco coinvolti. L'amara ciliegina sulla torta guasta che si rivela essere il film è la scelta di utilizzare la voce italiana di Ilaria D'Amico per doppiare Saphira, la dragonessa legata ad Eragon dal destino e dalla casualità, mentre nella versione originale è Rachel Weisz a prestare le corde vocali all'animale leggendario. La conduttrice è apprezzatissima nel nostro Paese per l'impeccabile professionalità che ha abbattuto numerose barriere lavorative, aprendo il mondo sportivo al genere femminile e arricchendolo di pluralità e competenza, ma non sembra affatto a suo agio nelle vesti di doppiatrice, lasciando gli spettatori perplessi di fronte ad una scelta di casting che non rende onore ad un personaggio così complicato da interpretare.



Il baratro del dimenticatoio

Dal punto di vista visivo non è facile trovare gli stessi numerosi difetti che hanno devastato la narrazione, e il motivo è da ricercare nel regista Stefen Fangmeier, il quale ha messo a frutto i cento milioni di budget a disposizione trovando nella sua comprovata esperienza la spettacolarità che scuote appena la pellicola.

Il cineasta texano è all'esordio alla regia, ma ha alle sue spalle un passato glorioso nel campo degli effetti speciali, con tanto di tripla candidatura agli Oscar per Twister, La Tempesta Perfetta e Master and Commander: Eragon rimarrà l'unico film da lui diretto, forse proprio perché Fangmeier si dimostra maggiormente capace nella restituzione di un'ottima resa visiva piuttosto che nel lavorare con gli attori, andando quindi a sottolineare con rinnovato vigore i profondi errori di sceneggiatura e ritmo della pellicola. L'opera incassa più di 250 milioni a livello internazionale, coprendo abbondantemente i costi di produzione e rivelandosi quindi un discreto successo al botteghino, ma cadendo in fretta nel dimenticatoio e bruciando in via definitiva le potenzialità di una saga che ha ancora tante cose da raccontare al proprio pubblico, nonostante l'adattamento cinematografico non sia affatto facile, come dimostrato nel triste film del 2006. Disney ha tra le mani i diritti di una storia da gestire con ingegno, vedremo se la serie tv si rivelerà il format migliore per rendere gloriosa la trasposizione di una trama fantasy classica ma piena di passione.