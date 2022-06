I film al cinema a luglio 2022, da Thor: Love and Thunder a The Gray Man

Doctor Strange 2 è il film Marvel più visto su Disney+ e, se siete tra coloro che hanno contribuito a tale successo, la prima settimana di luglio non potete perdere l'appuntamento al cinema con il nuovo tassello del MCU, il quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono di Chris Hemsworth: giunge infatti in sala Thor: Love and Thunder, ancora una volta per la regia di Taika Waititi. Nelle prossime settimane arrivano in sala anche l'atteso Gray Man, nuova produzione Netflix ad opera dei fratelli Russo, il thriller The Forgiven - adattamento del romanzo di successo - e per chi è in cerca di emozioni forti l'horror X - A sexy horror story, nuova perla partorita dalla sempre più prolifica A24.



Thor: Love and Thunder (6 luglio)

In Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios, il Dio del Tuono si trova ad affrontare un viaggio diverso da qualsiasi altro - una ricerca per la pace interiore. Ma l'isolamento di Thor viene interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere tale minaccia, Thor ingaggia come aiuto Re Valchiria, Korg e la sua ex fidanzata Jane Foster, la quale, a sorpresa di Thor, riesce inspiegabilmente a brandire il suo martello magico, Mjolnir, proprio come il possente Thor. Insieme si imbarcano in una tormentosa avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Diretto da Taika Waititi, prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum, il film vede il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, al suo quarto film stand-alone, e di una Natalie Portman mai così muscolosa sul grande schermo. Sorprese sono attese anche dal Gorr di Christian Bale, come potete leggere nel nostro speciale sul trailer di Thor Love and Thunder.



The Gray Man (13 luglio)

The Gray Man è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte...

Il film è l'adattamento dell'omonimo libro di Mark Greaney, con la regia dei fratelli Russo, e si prospetta come uno degli action più esplosivi di quest'estate, in arrivo anche nel catalogo Netflix in quanto original della piattaforma di streaming.



The Forgiven (14 luglio)

David e Jo Henninger (Ralph Fiennes e Jessica Chastain), rispettivamente un medico e un'autrice di libri per bambini, arrivano in Marocco da Londra per partecipare a un fine settimana di baldoria nella sontuosa casa sahariana del loro amico Richard (Matt Smith) e del suo amante Dally Margolis ( Caleb Landry Jones). Dopo un lungo pranzo, accompagnato da molto alcol, David, stanco e intontito, insiste per fare il lungo viaggio in auto da Tangeri alla festa, litigando con Jo per tutto il tragitto. Ma quando due giovani uomini appaiono improvvisamente dall'oscurità e David perde il controllo della sua auto, uno di loro, un adolescente del posto di nome Driss (Omar Ghazaoui), viene ucciso. La coppia in preda al panico mette il corpo del ragazzo sul sedile posteriore dell'auto e continua a guidare in direzione della villa di Richard, sperando che il loro amico possa aiutarli a eludere qualsiasi conseguenza, ma... Scritto e diretto dall'acclamato regista John Michael McDonagh, The Forgiven è tratto dall'omonimo romanzo cult di Lawrence Osborne e vede protagonisti Ralph Fiennes, Jessica Chastain e Matt Smith.



X - A sexy horror story (14 luglio)

L'horror più caldo e sanguinoso dell'estate è ambientato nel 1979 e segue una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo che decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas: qui però l'anziana coppia che accetta di ospitarli, offrendo loro rifugio in una fattoria isolata e indisturbata che diventerà il quartier generale della troupe e il luogo delle riprese hot, comincia a nutrire un interesse lascivo e morboso per i giovani attori. Un interesse morboso che, durante la notte, esploderà in tutta la sua violenza e terrore.

Dalla A24, casa di produzione di molti cult recenti quali Hereditary - le radici del male, Midsommar, The Witch e The Lighthouse, e dal pluripremiato regista di culto Ti West, qui anche scrittore e montatore, X - A Sexy Horror Story ricrea l'America rurale della fine degli anni '70 e rinnova la tradizione di horror slasher omaggiando i più celebri film d'autore, siano essi horror cult o porno. Girato in Nuova Zelanda, il film include nel cast Mia Goth (in un inquietante doppio ruolo grazie all'uso di un incredibile trucco prostetico), Jenna Ortega e Kid Cudi.



Altre uscite al cinema di luglio 2022

Il 7 luglio doppio appuntamento con la commedia nostrana, viste le uscite di Una boccata d'aria - con Aldo Baglio "in solitaria" - e della romantica Io e Spotty. Il 13 arriva il film d'animazione, tratto dalla popolare serie, Bob's Burgers - Il film, mentre il giorno dopo ecco il musicale Fly - Vola verso i tuoi sogni. Sempre il 14 un altro recupero importante, con l'uscita del cinese La donna del fiume - Suzhou River, datato 2000. Il 21 è il turno del dramma sentimentale Secret Love, dell'animato Peter va sulla Luna e dell'horror di produzione finlandese The Twin - L'altro volto del male.