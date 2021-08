Festival di Venezia 2021: i favoriti della Mostra del Cinema numero 78

In un mondo ancora sotto assedio per la pandemia, il Festival di Venezia 2021 rivendica, come l'anno scorso, la sua centralità nella settima arte.

La Biennale quest'anno è riuscita nell'impresa di convogliare alcuni dei titoli più attesi nella selezione ufficiale e fuori concorso, fornendo non poco supporto al rilancio della sala.

House of Gucci di Ridley Scott non aprirà il Festival come si era sperato, ma il regista americano chiuderà in compenso la rassegna con il medioevale The Last Duel, ma è Dune il titolo più atteso, il vero fiore all'occhiello di quest'anno.



Lo sci-fi fantasy di Denis Villeneuve porta con sé la promessa di essere il fattore determinante per rilanciare il cinema in sala. Ma chi può vincere Venezia 78? Chi può veramente ambire al Leone e agli altri riconoscimenti di rilievo?



Un Festival di Venezia 2021 aperto al mondo

Guardare ai titoli più attesi non fa che che confermare quanto, sotto la direzione di Alberto Barbera, la Mostra del Cinema di Venezia sia diventata l'occasione per avere una corposa fetta della Hollywood più prestigiosa.



È questo il principale segreto dietro la rinascita e il successo del Lido negli ultimi dieci anni, da quando l'ex direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore Artistico.

All'inizio del suo incarico, Barbera ha preso atto di una realtà inequivocabile: il cinema italiano era instabile, in preda a una profonda crisi, a cui solo recentemente una nuova generazione di cineasti ha saputo mettere mano. Il direttore artistico ha così saputo ben coinvolgere queste nuove generazioni e bilanciare i prodotti nostrani a quelli di grido in arrivo da Hollywood. Certo negli anni non sono mancati gli screzi e le polemiche, lo scorso anno più di qualcuno ha accusato la Mostra di aver messo in piedi una giuria troppo orientata all'oltreoceano, incapace di valorizzare i prodotti italiani, in manifestazioni del genere è però davvero difficile mettere d'accordo tutte le anime che vi partecipano.



Le possibilità per l'Italia

Quest'anno ,però, il nostro Paese può guardare con maggior ottimismo all'esito finale dell'evento e la possibilità di avere un film italiano ad aggiudicarsi il Leone d'Oro è tutt'altro che remota, soprattutto grazie a uno dei nostri registi più apprezzati e amati all'estero: Paolo Sorrentino.

Il suo È Stata la Mano di Dio già dal trailer promette di regalare emozioni, visceralità, di riportarci nell'Italia anni '80, ai tempi del Napoli del recentemente scomparso Maradona.



Ci sono tutti i presupposti per avere un risultato di prestigio, stando alle indiscrezioni che danno questo film come il più personale e intimo da parte del grande regista, già premio Oscar con l'iconico La Grande Bellezza.

Fra gli attori, Toni Servillo avrà una bella concorrenza, ma la sua levatura d'interprete lascia sicuramente ben sperare. L'interprete campano sarà anche in Qui Rido Io di Mario Martone, biopic dedicato al grande Eduardo Scarpetta, altro titolo da cui l'Italia si aspetta molto.



Il nostro Paese può poi contare anche su due giovani registi tra i più innovativi e spiazzanti del momento, che negli ultimi anni hanno guadagnato il plauso della critica e del pubblico dentro e fuori i confini nazionali: i fratelli D'Innocenzo.

Il loro America Latina potrebbe portare grandi soddisfazioni al cinema italiano, e del resto già con La Terra dell'Abbastanza e la fiaba oscura di Favolacce hanno messo più di un piede tra gli autori che contano della settima arte.

Il loro film ha anche un altro possibile favorito per il riconoscimento individuale maschile: il protagonista Elio Germano.

Minori le possibilità di Gabriele Mainetti con Freaks Out, che però non bisogna assolutamente sottovalutare, visto il tema e l'originalità del regista. Più scarse le possibilità per Il Buco di Michelangelo Frammartino.



Le grandi firme straniere in concorso

La Giuria quest'anno appare un fattore di grande imprevedibilità, anche più delle ultime edizioni, in cui non erano mancate controversie e sorprese.

Presidente è quel Bong Joon-ho che nel 2019 stupì il mondo con il suo Parasite, e che guida un gruppo composto da Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Saverio Costanzo, Alexander Nanau e dulcis in fundo Chloe Zhao, che proprio l'anno scorso trionfò al Lido con Nomadland.

Per inciso, la Zhao poi vinse anche gli Oscar per Miglior Film e Regia, a confermare quanto Venezia sia ormai l'anticamera per le statuette più ambite dell'Academy.

Ecco perché non si può certamente dare nulla per scontato, pensare che siano i grandi nomi o i titoli di richiamo a farla da padrone per forza.



Venezia 2021 sarà il trionfo dell'autorialità più pura? È successo nel 2016 con Lav Diaz, che ha superato una concorrenza non da nulla, non sarebbe affatto sbagliato aspettarselo anche oggi.

Il favorito tra gli stranieri però, stando ai pronostici e soprattutto alle attese, dovrebbe essere il biopic di Pablo Larrain dedicato a Lady D Spencer, con Kristen Stewart su cui molti puntano per la Coppa Volpi al femminile.



Larrain l'anno scorso stupì e divise con il suo Ema, che gli fruttò diversi riconoscimenti, ma parlare di biopic vuol dire tornare a Jackie, che tanta fortuna portò a lui e a Natalie Portman.

Sempre a proposito di donne, nessuno si stupirebbe nel vedere (come l'anno scorso) una regista trionfare.



Ana Lily Amirpour, autrice incredibilmente creativa e originale, arriverà con Mona Lisa and the Blood Moon, un fantasy che Oltreoceano molti pensano possa imitare il successo di del Toro e del suo La Forma dell'Acqua che vinse il Leone nel 2017.

Poi c'è Jane Campion. The Power of the Dog, basato sul romanzo di Thomas Savage, ha un cast stellare e promette di portare al centro temi attualissimi come violenza di genere e condizione femminile, e chi spera di vederla portarsi a casa un riconoscimento importante non è affatto un illuso.

Più indietro ai nastri di partenza forse Pedro Almodovar con Madres Paralelas, per quanto il maestro spagnolo rimanga uno dei registi più amati al mondo. Un possibile outisder? Michel Franco.

Nuevo Orden l'anno scorso divise molto critica e pubblico, dette adito a polemiche per l'alto tasso di violenza, ma gli fruttò il Gran Premio della Giuria, con la sua dimensione distopica e politica di grande impatto.

Ora il regista messicano torna a Venezia con il drammatico Sundown, che punta su Tim Roth e Charlotte Gainsbourg. Che sia la volta buona per il grande passo?