Fast X: perché guardiamo ancora Fast and Furious?

Trattare la saga di Fast and Furious significa affrontare una serie di film che nel corso degli anni ha abbracciato vari generi, reinventandosi ogni volta; ne parlavamo proprio nella nostra recensione di Fast X, l'ultimo capitolo del franchise. Non si tratta solo di un prodotto estremamente versatile, ma anche una storia fatta di modelli e personaggi immortali che, volenti o nolenti, hanno plasmato le generazioni degli anni '90, 2000 e oltre, diventando un vero e proprio fenomeno cinematografico capace di cambiare adattandosi di volta in volta e cercando di rinvigorire gli episodi meno intensi con nuove sperimentazioni, passando dall'iconico primo lungometraggio, uscito nei cinema americani nel 2001, al diventare una macchina da soldi con record d'incassi inizialmente insperati.



Nonostante i richiami ai film polizieschi classici e di successo come Point Break e Donnie Brasco nelle sue origini, e all'iniziale attrazione verso una vasta fetta di pubblico più specifico, nessuno avrebbe mai sperato in un successo del genere e in una saga così longeva e apprezzata in tutto il mondo. Da oltre 20 anni, Fast and Furious continua a produrre nuovi capitoli, espandendosi e trasformandosi di volta in volta, senza tuttavia mai rinunciare a certi elementi narrativi fondamentali che ricorrono in ogni storia, anche in parallelo alle cosiddette "americanate eccessive" che ormai sono diventate un ingrediente irrinunciabile.



Il valore di queste pellicole - lo abbiamo visto anche quando abbiamo approfondito alcune curiosità sulla saga in vista di Fast and Furious 10 - è riuscito a rompere i limiti dello schermo nelle sale cinematografiche, riunendo persone che si sono avvicinate alla saga fin da bambini per poi ritrovarsi, vent'anni dopo, di fronte a un prodotto che è sia radicalmente diverso che estremamente familiare, quasi come incontrarsi di volta in volta con vecchi amici che hanno preso strade inaspettate.



Pistoleri, eroi oscuri e denaro a fiumi

Uno dei tratti più affascinanti, a partire proprio dal primo capitolo della saga Fast and Furious, è l'insieme di ombre che delineano il carattere dei vari protagonisti.

A partire proprio da Brian (Paul Walker) e Toretto (Vin Diesel) e dalla loro amicizia caratterizzata, almeno inizialmente, da un gioco di maschere e misteri reciproci che tiene alta l'attenzione degli spettatori dall'inizio alla fine. I personaggi principali dei film non sono mai dei veri e propri eroi, ma piuttosto antieroi sfaccettati che scelgono di seguire la propria strada a discapito di tutto il resto (questo è evidente già nel finale del primo lungometraggio). Il loro contesto di appartenenza è molto vicino a quello degli spettatori, in cui nulla è irraggiungibile o impossibile. I primi germogli di ammirazione derivano proprio da questa caratterizzazione imperfetta che ci presenta un gruppo di amici, una vera e propria famiglia disfunzionale e criminale che vive una doppia vita, anche se avvolta da una velocità straordinaria e da una fama ineguagliabile lungo le strade di Los Angeles.



Il grande fascino dei protagonisti dimora in ciò che fanno e in ciò che sono realmente, nella sporcizia che si trascinano di volta in volta dietro, e che Robert Cohen (il regista del primo film) riesce a catturare alla perfezione con la sua macchina da presa, senza mai idealizzarli del tutto, nonostante siano incorniciati da elementi spettacolari che mettono subito le cose in chiaro. Inutile girarci intorno, tutti noi (specialmente quelli della generazione '90 e 2000) siamo cresciuti con Toretto e la sua famiglia, con questo criminale dallo stile western che fende le inquadrature con il suo sguardo determinato e la celeberrima Dodge Charger del 1970.



La sua è una storia che, sebbene all'inizio abbozzata, è riuscita a catturare milioni di adolescenti che hanno cominciato a sognare di guidare con lui e come lui. Complice anche l'interesse dilagante di quegli anni per le auto modificate e le corse clandestine, alimentato anche dal settore dei videogiochi (vale la pena ricordare che nel 2003 è uscito anche Need For Speed: Underground, un videogame che proietta i giocatori direttamente in questo mondo di pura adrenalina).

Dal primo Fast and Furious sono stati fatti molti passi avanti, sia positivi che negativi, trasformando un esperimento che ibridava un poliziesco con il mondo delle corse clandestine, per poi intraprendere la strada dei blockbuster da miliardi di dollari, in cui la velocità e i problemi con la legge sono stati gradualmente sostituiti dall'adrenalina più folle e irrealistica di sempre.



In tutto ciò, però, ritroviamo ancora i volti dei personaggi con cui siamo cresciuti, ritroviamo quella famiglia particolare che adesso conta nuovi membri e nuove sfide, nuovi antagonisti e una serie di capitoli in cui la fragilità iniziale che tanto avevamo apprezzato è andata perduta per sempre. Tornare al cinema con loro, quindi, significa comunque ritrovarsi con qualcuno di caro che ha scelto una strada non troppo condivisibile, pur mantenendo un certo grado di riconoscibilità e un'affezione da non sottovalutare affatto.



Un progetto hollywoodiano difficile da catalogare

Se la saga di Fast and Furious è cambiata così tanto nel corso degli anni, perché continuiamo a tornare al cinema per i nuovi film? Semplice, nel marasma eccessivo che ha segnato il percorso di queste pellicole gli sceneggiatori hanno sempre cercato di conservare i caratteri dei personaggi che, pur crescendo, sono rimasti riconoscibili per tutto il tempo, generando un certo tipo di affetto. Stiamo parlando di titoli che, nella loro scrittura, hanno voluto mantenere illeso il codice dei propri protagonisti, contraddistinto da valori quali: il rispetto, la famiglia e un certo grado di sovversione.

Un vero e proprio marchio di fabbrica narrativo, quindi, attraverso cui resta molto facile riconoscersi e riconoscere tutti loro, anche a discapito degli anni che passano. È bene ricordare che stiamo parlando di criminali che però tendiamo a non condannare mai del tutto in quello che fanno. L'intera saga gioca sempre su questo tema, soprattutto nei primi 5 titoli, sfumando continuamente la distinzione netta che la società fa tra bene e male, tra giusto e sbagliato, e preferendo riflettere sui rapporti che si costruiscono tra i personaggi di volta in volta. Inoltre, c'è sempre una particolare morale di fondo anche nelle azioni sbagliate, tendendo a giustificarle in funzione della trama. Le regole che tutti conosciamo, ovviamente, non sono contemplate nei film di Fast and Furious, portando a una vera e propria mentalità ribelle delineata da ragioni personali che il pubblico riesce a comprendere e con cui empatizza sempre. Il fatto di sfidare senza sosta la legge rappresenta un'altra delle attrattive principali delle pellicole, con l'autorità che viene messa a dura prova in maniera intelligente ed emotiva.



Crescere e formare una famiglia, nella saga, significa sistemarsi per sempre attraverso colpi audaci e adrenalinici che nessuno avrebbe mai pensato prima. Significa saltare tra due grattacieli nel deserto o andare nello spazio con il veicolo più improvvisato di sempre. Anche il concetto di amore è stato completamente distorto e trasformato in una serie di scelte folli e lontane da qualsiasi logica narrativa (pensate alla scena in cui Toretto si lancia per salvare Letty nel sesto capitolo, volando da un lato all'altro di un'autostrada sopraelevata mentre sono inseguiti da un carro armato). Tuttavia, una cosa del genere resta accettabile per i fan storici che ricordano i primi film e guardano con stupore le nuove evoluzioni.

Partiti dai quartieri popolari di Los Angeles, i velocissimi fuorilegge di Fast and Furious hanno fatto molta strada, passando dalle corse clandestine e le rapine sotto casa, a colpi eclatanti e leggendari in giro per il mondo, fino a collaborazioni con agenzie di difesa nazionali e segrete. Anche noi siamo cresciuti, però, e mentre ricordiamo con una nostalgia particolare e senza tempo i primi passi di una saga che ci ha rapiti fin da bambini, continuiamo a tornare al cinema alla ricerca di quei volti e di quei modelli che da sempre ci accompagnano passo dopo passo.