Fast & Furious 9, le ultime novità sul ritorno della Famiglia

Sudore, adrenalina, macchine veloci e cattivi fuori dagli schemi: il prossimo Hobbs & Shaw sembra promettere uno spettacolo action avvincente e sfiancante, tutto dedicato ai personaggi interpretati da Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham. Non un capitolo principale della saga di Fast & Furious ma uno spin-off, nato anche dopo gli screzi tra The Rock e Vin Diesel durante le riprese dell'ottavo film della serie.

Dovrebbe essere il primo capitolo di un progetto slegato dalla storia della Famiglia Toretto, destinato sul lungo corso ad ampliare l'Universo del franchise, che tornerà anche il prossimo anno con il nono film della serie originale.

Proprio di Fast & Furious 9 vogliamo parlare oggi, essendosi finora dimostrato un progetto davvero misterioso di cui sappiamo pochissimo. La produzione è comunque già iniziata da un paio di giorni e le riprese procedono attualmente spedite, nonostante a mancare siano informazioni succose in merito al ritorno in azione dei nostri protagonisti, accompagnati da vecchi nemici, nuovi alleati e chissà quali altre impressionanti e impossibili acrobazie.



La Famiglia prima di tutto

Partendo dalla storia, l'idea è che si tirino le somme successive alla conclusione di Fast & Furious 8. Dopo l'aiuto dei fratelli Shaw, Cipher viene sconfitta dalla banda, che risolta la pericolosa situazione con il sottomarino nucleare non riesce purtroppo a catturare la straordinaria hacker. Il personaggio interpretato da Charlize Theron è dunque ancora a piede libero e probabilmente medita vendetta contro la Famiglia, eppure al momento non ci sono assolutamente conferme su di un suo possibile ritorno (forse in uno spin-off al femminile), che anzi in molti escluderebbero, dando invece per buona la presenza di un nuovo villain, che è poi un po' un leitmotiv della saga.

Purtroppo non è neanche chiara l'entità della nuova minaccia che dovranno affrontare Dominic Toretto e il resto dei personaggi, se di stampo terroristico, cibernetico, militare o riguardante qualche cartello della droga.

Possiamo comunque immaginare che la squadra possa tornare in azione chiamata nuovamente da Frank "Sig. Nessuno" Petty (Kurt Russell), guardando anche all'ormai stretta collaborazione tra l'agenzia governativa e il team, che ha portato a diverse e importanti risoluzioni di situazioni critiche a livello globale.

Non è comunque confermato né il ritorno di Russell né quello di Scott Eastwood nella parte del suo braccio destro, il che potrebbe escludere la presenza della CIA nell'economia del racconto, conducendo dunque Fast & Furious 9 su nuove e più originali sponde.



Incuriosisce, invece, la presenza ufficializzata di John Cena in quello che è stato definito un ruolo "cazzuto". Nessuna descrizione aggiuntiva, niente dettagli sul personaggio, che non sappiamo quindi se possa essere parte dei buoni o dei cattivi. La nostra idea è che sia il sostituto adatto di Luke Hobbs, dunque un militare (ci sono altri nuovi membri del cast che sono sergenti o capitani) che verrà tirato in qualche modo in mezzo alla mischia di questa nuova e - ci auguriamo - rocambolesca avventura.

Certo non mancheranno scene d'azione esasperate e ipercinetiche accompagnate dal sempre piacevole rombo dei motori di potenti e modificati veicoli, e a tal proposito il ritorno di Justin Lin alla regia potrebbe regalarci un'altra sequenza iconica e indimenticabile come la fuga con la cassaforte legata alle auto di Fast & Furious 5.

In fondo è stato lui a rivitalizzare il franchise e portarlo dopo anni su lidi differenti, migliori, quelli miliardari che ogni studios vorrebbe raggiungere. E dato che il decimo film della saga dovrebbe anche essere l'ultimo, è possibile che Fast & Furious 9 sia come Avengers: Infinity War o altri blockbuster di grande portata soltanto l'inizio della fine, il che potrebbe regalarci sorprese del tutto inaspettate. Speriamo comunque nell'arrivo di nuove informazioni a breve, capaci di far luce su uno dei progetti più attesi del prossimo anno.