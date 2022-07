Fantastici 4, Steven Spielberg dirigerà davvero il cinecomic Marvel?

L'appuntamento con il panel Marvel al San Diego Comic-Con del prossimo 21 luglio è sempre più vicino. L'hype dei fan è incalcolabile, dopo due anni d'assenza e una serie di titoli MCU attorno cui gravità molta curiosità, ed è un momento propizio per dei rumor davvero interessanti. In quanto pettegolezzi e voci di corridoio, ufficialità o anche solo ufficiosità sono al momento pari a zero, ma si sa, sono spesso proprio i rumor a raccontare una verità nascosta e in divenire, anche se a volte così esagerati e incredibili da essere dati a prescindere per falsi. È ad esempio il caso dell'ultima diceria condivisa via Twitter da MCU Status negli ultimi giorni, talmente imponente da poter cambiare il corso stesso dei superhero movies, qualcosa a cui è davvero difficile credere. Stiamo parlando della possibilità di vedere Steven Spielberg alla regia del reboot MCU dei Fantastici 4.



Come sappiamo, infatti, John Watts ha abbandonato la direzione del progetto per dedicarsi a qualcosa di più piccolo e intimo dopo il duro e spossante lavoro al timone della trilogia di Spider-Man con Tom Holland, lasciando il film senza una guida. Il reboot de I Fantastici 4 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma con una presumibile finestra di lancio tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024, è verosimile che i Marvel Studios porteranno sul palco del SDCC 2022 sostanziose novità relative al cinecomic sui Fab Four, tra cui i nomi di sceneggiatori, regia e forse qualche interprete. Ma è davvero possibile che Steven Spielberg possa arrivare dirigere un superhero movie?



Un Maestro alla corte di Feige

Impossibile trattare la questione senza fare un passo indietro nel recente passato. Era infatti il 2015, anno d'uscita di Avengers: Age of Ultron e chiusura della Fase 2 del MCU, quando l'autore de Lo Squalo e del Ponte delle Spie discuteva ai microfoni dell'Associated Press di un'eventuale crisi del settore.

Spielberg sosteneva già dal 2013 che il cinema sarebbe divenuto mero appannaggio delle produzioni blockbuster, soprattutto cinecomic, con un aumento relativo dei prezzi per queste tipologie di progetti rispetto al cinema d'autore o indipendente. Celebre la sua dichiarazione: «Abbiamo assistito alla morte dei western e arriverà un giorno in cui anche i cinecomic faranno la stessa fine», per saturazione, per mancanza di idee, per un crescente disinteresse da parte del grande pubblico. Bisogna ammetterlo: già quando il MCU era in fase crescente, Spielberg non era di certo il suo fan numero 1. Pur veri restano, per dovere d'onestà, i suoi commenti positivi su titoli di genere quali Iron Man di Jon Favreau, la trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan o il mitico Superman di Richard Donner. Negli ultimi sette anni, poi, le riflessioni del Maestro in merito ai cinecomic sono venute a mancare. Rispetto ad esempio a un ben più critico e stoico Martin Scorsese nei confronti della Marvel, divenuto forse il nome più altisonante tra i big di Hollywood a scagliarsi contro il dominio della Casa delle Idee al cinema, Spielberg non è mai stato feroce avversario o indisponibile filmmaker nei confronti dei cinecomic, analizzando semplicemente la situazione di mercato e della cultura popolare, fatta di numerosi cicli, di addii e ritorni.



Lo scorso anno citava addirittura Guardiani della Galassia di James Gunn nella lista dei "suoi 20 film più importanti di sempre", di fatto una gigantesca apertura al lavoro svolto negli anni dai Marvel Studios e un'importante riconoscimento d'essenzialità al MCU mediante uno dei suoi titoli più liberi, innovativi e amati.



Il tocco di Spielberg

Quindi sì, da produttore e analista di mercato incerto, col passare degli anni Steven Spielberg si è in qualche modo arreso all'evidenza dei fatti, aprendosi alla portata rivoluzionaria del genere e alle tante possibilità offerte in un momento di cambiamento sociale e cinematografico impossibile da evitare. È dunque più che possibile e addirittura probabile che come regista possa essere ora affascinato dall'eventualità di inserire nella sua filmografia uno di questi cinecomic, e quale potrebbe essere più importante tra quelli Marvel se non i Fantastici 4?

Un prodotto che ipoteticamente dovrebbe unire insieme fantascienza, dramma, commedia e azione, tutti elementi cari e amati da Spielberg. Per altro quello dei Fantastici 4 è un prodotto di grande risalto, legato com'è alla figura di Stan Lee e alla stessa etichetta, al contempo grande ritorno e rilancio che non può sbagliare, bisognoso di tutte le attenzioni e la qualità possibile. Potrebbe poi far storcere il naso a qualcuno, ma dopo il flop di West Side Story al cinema (uno dei più grandi della sua carriera), legare il suo nome ai Marvel Studios e aprirsi a qualcosa di diverso non sarebbe affatto male per Spielberg, pur non avendone in alcun modo necessità, essendo tra i più grani e rinomati autori viventi. Parlando infine di scheduling, il film rientrerebbe persino nei tempi di lavoro e programmazione, non avendo il regista nessun altro progetto in cantiere o annunciato dopo l'autobiografico The Fabelmans, già girato e in uscita nelle sale americane il prossimo novembre.



Come spiegavamo, il rumor non è appoggiato da alcuna ufficialità o ufficiosità di sorta, ma è giusto sottolineare come molti insider più o meno affidabili abbiano nelle scorse settimane parlato "dell'arrivo di un grande regista nel parterre MCU", e la voce a ridosso del SDCC 2022 accompagnata da tutti gli elementi sopra trattati di fanno pensare che il pettegolezzo non si appoggi sul nulla, con uno Spielberg in realtà disponibile, in un momento di cambiamento essenziale, per un progetto imponente e senza restrizioni dovute a impegni improrogabili. Per cui sì, è davvero auspicabile che l'autore di Lincoln e Salvate il Soldato Ryan possa dirigere i Fantastici 4. Per capire se succederà davvero, però, bisognerà aspettare ancora un po'. Dita incrociate!