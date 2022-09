Fantastici 4: cosa sappiamo su cast e regista? I rumor prima del D23

Il nuovo film sui Fantastici 4 arriverà al cinema nel 2024 e rappresenterà una delle produzioni più importanti della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Al San Diego Comic-Con abbiamo scoperto che il film uscirà nelle sale l'8 novembre 2024, ma per il momento, a parte una data e un logo, non abbiamo altre informazioni sulla prima trasposizione nell'MCU della famiglia più amata della Casa delle Idee. Fortunatamente, scooper e leak ci vengono in aiuto nel tentativo di farci un'idea più chiara di trama, personaggi e cast del film: negli ultimi giorni, in particolare, sono spuntati i nomi degli attori che impersoneranno Reed Richards e Sue Storm in Fantastici 4, in vista di una possibile ufficializzazione dell'intero cast della pellicola nel corso del D23. Vediamo dunque quali sono i nomi papabili per i protagonisti dell'ennesimo reboot cinematografico dei Fantastici 4.



Un regista quasi confermato

Prima di parlare degli attori, è importante soffermarci su un'altra importantissima figura, ovvero quella del regista di Fantastici 4. Ebbene, in questo caso sappiamo quasi per certo che Fantastic 4 sarà affidato a Matt Shakman, già regista di WandaVision: Shakman ha all'attivo una lunga serie di regie di peso per la televisione, tra cui anche (oltre alla già citata WandaVision) alcuni episodi di Game of Thrones, The Boys e Fargo.

Inoltre, il regista doveva dirigere Star Trek 4, in uscita nel 2024, quasi in parallelo con Fantastic 4: non è dunque un caso che, proprio a fine agosto, Shakman abbia abbandonato la regia del film di Star Trek per dedicarsi ad altri progetti. Un tempismo che fa pensare che un annuncio ufficiale di Disney potrebbe arrivare già al D23, nel corso del quale l'azienda potrebbe presentare il cast completo del film sui Fantastici 4. Il nome di Shakman si colloca comunque nella solida tradizione Marvel di affidarsi, per i suoi progetti maggiori, a registi che hanno già collaborato a produzioni di minor spessore, come quelle destinate a Disney+. Inoltre, secondo le solite malelingue, Marvel sceglierebbe dei registi che tendono a seguire gli spunti dei produttori senza infondere troppa personalità nel proprio lavoro: dei bravi artigiani più che dei grandi artisti, e Shakman per un ruolo simile sembrerebbe perfetto, vista la versatilità con cui si è adattato a numerose serie per il piccolo schermo.



A qualcuno potrebbe sicuramente dispiacere sapere che Steven Spielberg non dirigerà Fantastic 4, come era invece emerso lo scorso luglio, a ridosso del San Diego Comic-Con: pare infatti che il mostro sacro del cinema avesse altri impegni inderogabili per il 2023 e il 2024, ma ciò non vieta di sognare un suo ritorno per un'altra produzione dell'MCU, magari nel corso della Fase 6.

Oltre a Spielberg, comunque, diversi erano i registi in lizza per Fantastic 4: tra questi citiamo Reid Carolin (già noto per aver prodotto i film di Magic Mike e 22 Jump Street), Michael Matthews (regista dei dimenticabili Love and Monsters e Five Fingers For Marseilles), nonché Jon Watts, già regista della trilogia dello Spider-Man di Tom Holland. In realtà, Jon Watts doveva dirigere il film sui Fantastici 4 fin dall'inizio, ma avrebbe deciso di abbandonare il timone del progetto a inizio 2022, dopo aver terminato le riprese di Spider-Man: Far From Home, per "prendersi una pausa" dal mondo dei cinecomic: il fatto che Watts abbia lasciato il progetto, però, non significa certo che Fantastic 4 sarà un brutto film o che abbia attraversato dei problemi in fase di pre-produzione. Al contrario, pare che Watts sia stato solo incidentalmente coinvolto nello sviluppo della pellicola, che si sarebbe in larga parte sovrapposto alle riprese di Spider-Man: Far From Home.



John Krasinski sarà Reed Richards? Sembra proprio di no

Se il nome del regista di Fantastic 4 è quasi certo, il cast del film è ancora avvolto nel mistero, o quasi. Molti, dopo l'apparizione di Reed Richards in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, hanno ipotizzato che John Krasinski potrebbe tornare come Mr. Fantastic, mentre il fanta-casting di tutti i fan era quello che lo vedeva in coppia con la moglie Emily Blunt, che avrebbe dovuto interpretare Susan Storm. Sfortunatamente, Marvel e Disney hanno sempre fatto attenzione a non avvalorare tali supposizioni: al contrario, a ridosso dell'arrivo in sala di Doctor Strange 2, lo stesso Kevin Feige ha spiegato che John Krasinski è il Reed Richards di Terra-838, e non quello di Terra-616.



Ciò significa che il "nostro" Mr. Fantastic potrebbe avere le fattezze dell'attore amato dai fan, ma potrebbe anche essere interpretato da qualcun altro: sfortunatamente, i rumor degli ultimi giorni propendono in quest'ultima direzione, dal momento che pare che Penn Badgley sarà il nuovo Mr. Fantastic, mentre la Donna Invisibile di Fantastic 4 sarà Lily James. I due attori, addirittura, potrebbero essere confermati già durante il D23, insieme al nome del regista della pellicola.



Sembrano importare molto meno ai fan i casting di Ben Grimm e di Johnny Storm, ovvero della Cosa e della Torcia Umana. Partendo da Ben Grimm, finora si sono vociferati i nomi di Drew Powell (già noto per aver interpretato Butch in Gotham), Dan Fogler (Jacob Kowalski in Animali Fantastici) e persino David Krumholtz, che ha lasciato intendere di essere interessato a interpretare La Cosa per via della comune religione ebraica dell'attore e del personaggio a fumetti.

In ogni caso, Ben Grimm potrebbe apparire in She-Hulk e, in questo caso, i rumor vogliono che sia Jason Segel, il Marshall di How i Met Your Mother, a dare il suo volto all'eroe. Ancor più magmatico è invece il panorama dei potenziali interpreti della Torcia Umana, che secondo alcuni leak a metà tra indiscrezione e fan-casting potrebbe avere il volto di Rudy Pankow (Uncharted, Outer Banks), di Alex Fitzalan (Slender Man, The Wilds), di Mason Gooding (Star Trek: Picard, Love, Victor, How i Met Your Father), o di Brandon Perea (apparso nel recentissimo Nope di Jordan Peele). In generale, però, la speranza di molti fan è che Chris Evans riprenda il ruolo di Johnny Storm, ora che lo scudo di Captain America è passato a Falcon.



Fanta-casting per il Dottor Destino

Concludiamo infine con i ruoli dei potenziali villain del film. In questo caso, però, ad incertezza si somma altra incertezza: non solo non sappiamo chi sarà l'attore del supercattivo della pellicola, ma resta un mistero anche quale sarà il primo nemico dei Fantastici 4.

Se rispettassimo la tradizione della Famiglia più amata d'America, il villain di Fantastic 4 potrebbe essere il Dottor Destino, noto anche con il nome di Victor Von Doom: il problema di un'introduzione di Von Doom nel primo film dei Fantastici 4 (nonché il motivo per cui il personaggio non ha mai funzionato al cinema fino ad ora) è che esso richiede una preparazione che vada oltre la singola pellicola, che preveda almeno delle scene in altri film o in altre serie che pongano le basi per la presentazione del villain in Fantastic 4. Proprio per questo, pare che il Dottor Destino avrà un ruolo in Black Panther Wakanda Forever: secondo alcune indiscrezioni sulla trama del film, infatti, potrebbe esserci proprio il sovrano di Latveria dietro allo scontro tra Wakanda e Atlantide e alle ricerche di vibranio condotte da di Ulysses Klaue nel primo film dedicato a Pantera Nera.



A prescindere da come verrà integrato nel MCU, Victor Von Doom potrebbe essere interpretato da attori del calibro di Cillian Murphy (Peaky Blinders, Batman di Nolan, Inception) o persino Michael Fassbender (che, lo ricordiamo, ha già interpretato Magneto negli X-Men della 20th Century FOX). Sembra invece sfumata l'idea di un Dottor Destino con la voce di Giancarlo Esposito, dal momento che l'attore, diventato noto per il ruolo di Gus Fring in Breaking Bad, potrebbe sostituire Patrick Stewart come nuovo Professor X per gli X-Men Disney.



Peraltro, il fatto che Giancarlo Esposito possa prendere il posto di Patrick Stewart (apparso tra gli Illuminati di Doctor Strange nel Multiverso della Follia) sembra un'ulteriore conferma del fatto che il team di Terra-838 abbia delle varianti fisicamente diverse su Terra-616, spiegando anche il recast di John Krasinski per il ruolo di Mr. Fantastic. Non ci sentiamo per il momento di parlare di altri villain per il film sui Fantastici Quattro: benché molti fan desiderino vedere il ritorno di Silver Surfer e di Galactus, infatti, praticamente nessuna fonte di Hollywood si è mai sbilanciata su questi due personaggi, che potrebbero essere invece stati messi da parte in vista delle prossime fasi del MCU.