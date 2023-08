Fantastici 4, il cast prende finalmente forma: i rumor ci piacciono?

Tutti i fan dei cinecomics Marvel ricorderanno i rumor sui casting di Fantastic 4 emersi in primavera, secondo i quali Adam Driver e Margot Robbie sarebbero stati i protagonisti del film, interpretando rispettivamente Reed Richards (Mr. Fantastic per gli amici) e Sue Storm (la Donna Invisibile). Da allora, però, sembra che le cose siano cambiate parecchio: le "gole profonde" di Hollywood - non sempre affidabili, ma che ultimamente ci hanno azzeccato a più riprese - hanno infatti confermato che i nomi di Driver e Robbie sarebbero "saltati" dai casting della Casa delle Idee, vuoi per divergenze creative o per questioni di puro carattere economico. Le ultime settimane hanno causato un profondo rimescolamento delle carte in tavola, con l'avvicendarsi di nuovi nomi nel cast del film Marvel più atteso dei prossimi anni: vediamo insieme quali sono gli attori che vengono accostati con sempre più insistenza dai fan alla pellicola del MCU!



Fuori Margot Robbie e Adam Driver, dentro Vanessa Kirby e...?

L'unico nome quasi certo per il cast di Fantastic 4 è quello di Vanessa Kirby, che interpreterà Susan Storm.

L'indiscrezione è arrivata dall'ultima puntata del podcast The Hot Mic, del noto giornalista hollywoodiano Jeff Sneider, durante la quale non sono mancate le rivelazioni di peso sul prossimo film dei F4. Sneider, infatti, ha spiegato che Sue Storm sarà la protagonista della pellicola e che proprio attorno a lei verrà costruito il resto del team (e del cast) dei Fantastici 4. Difficile dire se si tratti di una scelta dettata da esigenze narrative o di pura convenienza: d'altro canto, dopo l'abbandono del progetto da parte di Margot Robbie, forse sulla scia del clamoroso successo di Barbie al box-office, pare che i Marvel Studios abbiano trovato una sostituta in pochissimo tempo, che ora è l'unico nome che possiamo definire "sicuro" per il film. La stessa Vanessa Kirby si è detta onorata di essere stata presa in considerazione per un ruolo simile: dichiarazioni che sanno di ufficializzazione del casting dell'attrice, che potrebbe non farsi attendere troppo a lungo. Accanto alle indiscrezioni sul volto della Donna Invisibile, Jeff Sneider ha anche spiegato che Silver Surfer comparirà in Fantastic 4: ci torneremo tra poco.



Per quanto riguarda il casting di Mr Fantastic, invece, sembra che i Marvel Studios siano ancora in altissimo mare. Dopo che Adam Driver è saltato, infatti, pare che il castello costruito dal regista Matt Shakman (già visto all'opera in WandaVision) sia crollato: questi, infatti, aveva basato tutta la produzione sul quartetto composto da Adam Driver, Margot Robbie, Paul Mescal (come Torcia Umana) e Daveed Diggs (nei panni della Cosa). Ebbene, tutti e quattro i nomi sono saltati negli ultimi mesi, costringendo il regista ad una profonda revisione dei suoi piani, dei casting e, forse, anche della sceneggiatura del film.

Il processo, però, potrebbe essere reso più complesso dagli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood, che rischiano di "bloccare" la macchina del MCU per diversi mesi. Dall'altra parte, Marvel crede che, una volta che gli scioperi saranno terminati, potrà ritentare un ingaggio di Adam Driver con delle condizioni contrattuali diverse. In parallelo, nelle scorse ore è stato proposto il nome di Matt Smith come Mr Fantastic: la star di House of The Dragon avrebbe però già commentato i rumor, spiegando di aver declinato il ruolo di Reed Richards nel film (o di non essere stato preso dai Marvel Studios). Anche Dev Patel sarebbe ancora tra i "papabili" per la parte, qualora Adam Driver dovesse rifiutarlo anche al termine dello sciopero degli attori.



Dei casting più difficili del previsto

Ci sono però novità anche per gli altri membri della Famiglia più famosa d'America. In particolare, stando a Jeff Sneider, i Marvel Studios avrebbero finalmente trovato l'attore che interpreterà Johnny Storm/Torcia Umana nel film.

Non si tratterà né di Paul Mescal né del nuovo frontrunner (e fan-favourite) Jack Quaid (The Boys, Scream, Oppenheimer), ma dell'attore di Stranger Things Joseph Quinn, che abbiamo già visto anche in Game of Thrones e che dovrebbe tornare nel sequel del Gladiatore di Ridley Scott. Per quanto riguarda Ben Grimm/La Cosa, invece, i casting sarebbero ancora in corso e la ricerca di un nome non avrebbe prodotto alcun risultato accettabile. Tuttavia, sempre stando alle indiscrezioni di Jeff Sneider, i Marvel Studios starebbero ora cercando un "attore bianco e un po' cicciottello" per la parte: al di là della descrizione, è interessante che questo "tipo" di attore sia ben diverso da quello originariamente desiderato dalla Casa delle Idee, che doveva essere nero (o almeno afrodiscendente) e con un background religioso ebraico. La descrizione calzava a pennello per Diggs, afroamericano per parte paterna e ebreo per parte materna, ma pare che la revisione della sceneggiatura del film operata da Matt Shakman abbia portato al "taglio" di queste caratteristiche di Ben Grimm, che potrebbero passare in secondo piano nella versione finale della pellicola.



Come vi avevamo anticipato, infine, anche Silver Surfer sarà in Fantastic 4: sempre Jeff Sneider, infatti, ha confermato che Fantastic 4 sarà ambientato negli anni Sessanta, mentre la giornalista Grace Randolph ha aggiunto che la Prima Famiglia Marvel finirà per essere spedita "fuori dal tempo" in seguito agli eventi del film, al termine dei quali Mr. Fantastic e compagnia potrebbero essere catapultati nella Zona Negativa o nel Regno Quantico. L'Araldo di Galactus sarà uno dei villain del film e, secondo gli insider, sarà interpretato da Ebon Moss-Bachrach (The Bear, Andor): ciò su cui non sembra esserci concordanza tra gli esperti di settore, invece, è il nome dell'Araldo interpretato dall'attore, che per la maggior parte dei giornalisti sarà Silver Surfer (il quale dovrebbe ricevere anche una Special Presentation su Disney+ nel corso del 2024), ma che per altri potrebbe essere Terrax, un personaggio decisamente meno conosciuto e carismatico di Norrin Radd.

Ovviamente, dove c'è Silver Surfer c'è anche il Divoratore di Mondi: ormai pare proprio che il ruolo di Divoratore di Mondi MCU verrà affidato ad Antonio Banderas, che ha più volte "stuzzicato" i fan a riguardo sui social. L'ultima informazione di peso condivisa da Jeff Sneider è che Galactus sarà il villain principale del film: visto il ruolo centrale di tale antagonista nell'Universo Marvel e considerati i rumor sul fatto che i Fantastici 4 finiranno per essere ibernati nel tempo, possiamo addirittura ipotizzare che quello in arrivo il 2 maggio 2025 sarà il primo film in cui a vincere sarà il nemico, e non l'eroe. Chi lo sa, magari Galactus potrebbe diventare la nuova, grande minaccia del MCU dalla Fase 7 in poi!