Fantastic 4: Adam Driver e Margot Robbie sono perfetti per il MCU?

Dal nostro ultimo speciale sui casting dei Fantastici 4 nel MCU sono passati quasi nove mesi: lo scorso settembre eravamo tutti convinti che Marvel avrebbe svelato il cast di Fantastic 4 al D23 (cosa che poi non è avvenuta) e che Reed Richards, Sue Storm e compagnia avrebbero ricevuto una profonda revisione in termini di origin story, la quale sarebbe passata anche per la scelta di un gruppo di attori particolarmente diversificato per background etnico, culturale e professionale. Nove mesi dopo, dei primi rumor che circondavano la pellicola diretta da Jon Watts non sembra essere rimasto quasi nulla: gli insider, anzi, ci dicono che i casting per Fantastici 4 sono ormai al termine, e che per la pellicola Marvel si affiderà ad attori di comprovata fama, dei volti estremamente noti di Hollywood. Facciamo dunque il punto della situazione: cerchiamo di capire cosa ci sia di vero negli ultimi rumor e, soprattutto, se i nomi spuntati negli ultimi giorni funzionino.



Un Mr. Fantastic "divisivo"

Con l'inizio delle riprese di Fantastic 4 già fissato per il mese di gennaio 2024, non stupisce che la fase di pre-produzione della pellicola stia per volgere al termine.

In quest'ottica vanno lette la conferma di Dante Ferretti come scenografo di Fantastic 4 e le ultime indiscrezioni sulla trama del film, secondo le quali il villain principale sarà nientemeno che Galactus, che porterà con sé diversi suoi araldi nel MCU, tra i quali ci sarà ovviamente Silver Surfer. Accanto alla conclusione della stesura della storia del film e alla definizione delle figure tecniche impegnate nella produzione, l'imminente inizio delle riprese lascia anche pensare che i casting di Fantastic 4 siano ormai terminati, o comunque stiano per concludersi con dei nomi definitivi. Secondo le "gole profonde" di Hollywood, in particolare, Adam Driver sarà Mr. Fantastic. Un colpaccio per Disney e Marvel, che potrebbero strappare un contratto multi-produzione con uno degli attori più in voga del cinema americano e internazionale, capace magari di raccogliere la pesante eredità di Robert Downey Jr. e diventare il perno attorno al quale ruoterà l'universo cinematografico Marvel a cavallo tra le Fasi 6 e 7, e magari anche oltre.



Nonostante il consenso pressoché unanime di cui Driver gode tra i critici, il suo casting è stato accolto da numerose critiche da parte dei fan. Adam Driver ha vissuto un periodo "stellare" negli ultimi anni, grazie tanto alle sue innegabili doti recitative quanto alla capacità sua e dei suoi agenti di puntare su pellicole di grandissimo richiamo e, spesso, anche di alta qualità.



Lanciato nel mondo dei blockbuster con la terza trilogia di Star Wars, nella quale Driver ha interpretato il controverso Kylo Ren, l'attore si è dimostrato uno dei più poliedrici sulla piazza, ottenendo ruoli in pellicole d'autore come Silence di Martin Scorsese, Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach e BlacKKKlansman di Spike Lee, ma anche in film di grande richiamo (al netto di una ricezione non proprio eccezionale da parte degli esperti di settore) come House of Gucci e The Last Duel, entrambi diretti da Ridley Scott. Con una carriera del genere alle spalle, Driver potrebbe sembrare il perfetto candidato per un ruolo importante nell'"economia" dell'MCU quale quello di Reed Richards, ma allora perché viene così duramente criticato da alcuni fan Marvel?



Mettendo da parte le sterili critiche sul fisico dell'attore e sulla sua "bellezza", è difficile imputare qualche colpa ad Adam Driver.

Semmai, possiamo dire che è stata la stessa Marvel a infilarsi in un cul-de-sac per la scelta di Reed Richards quando ha deciso di accontentare i fantacasting e assoldare John Krasinski come Mr. Fantastic per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Certo, Krasinski è il Reed Richards di Terra-838. Certo, il personaggio è stato chiaramente fatto a brandelli da Scarlet Witch in una delle scene più cruente del film. E certo, fin dall'inizio era chiaro che il suo fosse solo un cameo che non doveva "impegnare" Marvel a riportarlo nell'MCU, ma.... ai fan non sembra importare molto di questi "particolari". John Krasinski è sembrato perfetto fin dal primo momento per interpretare il "cervello" dei Fantastici 4, e ora i fan ne reclamano a gran voce il ritorno: da qui la delusione generalizzata nei confronti di qualsiasi altro possibile casting, che ha colpito tanto Adam Driver quanto gli altri attori potenzialmente in lizza per il ruolo, come Diego Luna. In secondo luogo, dobbiamo anche considerare che Adam Driver viene ancora identificato come Kylo Ren dal grosso della fanbase dell'attore: Marvel dovrà dunque agire di fino per far dimenticare i "precedenti" del suo Mr. Fantastic nella saga di Guerre Stellari.



Da Harley Quinn alla Donna Invisibile

Mentre per i casting di Ben Grimm e Johnny Storm (rispettivamente la Cosa e la Torcia Umana) non sembrano esserci informazioni particolarmente certe, molto più buzz mediatico si è creato attorno alla scelta di Sue Storm, la Donna Invisibile, che sembra vedere coinvolte le due attrici Mila Kunis e Margot Robbie.

Un rumor emerso a fine aprile, infatti, voleva che Mila Kunis fosse in trattative con i Marvel Studios per interpretare la Donna Invisibile, e che le parti di Galactus e Johnny Storm fossero state rispettivamente offerte ad Antonio Banderas e Paul Mescal. Nomi mica da poco, che però sono stati smentiti dalla stessa Mila Kunis, la quale ha confermato che non sarà in Fantastic 4. Quella dell'attrice è stata però una smentita "a metà": Kunis ha infatti spiegato di "sapere chi sarà nel film", suggerendo così di aver partecipato ai casting con altre attrici e di essere infine stata "battuta" da un nome più grosso, o di non essere stata in grado di trovare una quadra con Disney e i Marvel Studios per ragioni economiche o di tempo. Ciò sembra implicitamente confermare il rumor sulle trattative della star con Kevin Feige e compagnia, e dunque anche quelli (provenienti dalla stessa fonte) relativi agli attori che impersoneranno Galactus e la Torcia Umana. A cascata, ciò potrebbe anche significare che davvero Galactus sarà il villain di Fantastic 4, e che il film ci mostrerà il suo arrivo sulla Terra, accompagnato da Terrax, Silver Surfer e da un terzo, misterioso Araldo.



Ma torniamo ai casting, perché, se davvero Mila Kunis è fuori dai giochi, resta da capire chi presterà volto e voce a Sue Storm. Il rumor più insistente delle ultime ore è quello per il quale i Marvel Studios avrebbero offerto il ruolo a Margot Robbie, che è probabilmente l'attrice più amata in tutta Hollywood (al netto del recente flop di pubblico, critica e incassi di Babylon). Inutile girarci intorno: la possibilità di un duo Adam Driver-Margot Robbie è intrigante, ma porta con sé anche alcuni nodi da risolvere, che non a caso hanno fatto storcere il naso ad alcuni fan.

Fortunatamente, le critiche nel merito del (possibile) casting di Margot Robbie sono molto più limitate rispetto a quelle che circondano il nome di Adam Driver, ma di fatto si basano su argomentazioni molto simili. Nello specifico, Margot Robbie interpreta già Harley Quinn, che al momento è uno dei pochissimi personaggi del DCEU che torneranno nel DCU, forse addirittura con una serie su Harley Quinn. Come già successo per John Krasinski, Robbie è sembrata fin da subito perfetta per interpretare la fidanzata di Joker, perciò anche in questo caso i Marvel Studios dovranno "convertire" l'immagine pubblica dell'attrice per tentare di far dimenticare al pubblico la sua precedente interpretazione per la Distinta Concorrenza.



Si tratta di un processo del tutto analogo a quello che dovrà essere portato avanti per forza di cose anche con Adam Driver, se non per una vitale differenza: Margot Robbie continuerà a interpretare Harley Quinn anche mentre sarà sotto contratto con i Marvel Studios, o almeno così pare dalle dichiarazioni di James Gunn e di numerosi insider.

Il fatto che la stessa attrice finirà probabilmente per interpretare dei personaggi-chiave nei due maggiori Multiversi cinematografici al mondo potrebbe suonare come un campanello d'allarme per molti fan. Se, da una parte, ciò certifica l'impegno di MCU e DCU nell'ingaggio dei migliori attori sulla piazza e conferma la fama planetaria di cui gode Margot Robbie, dall'altra potrebbe anche creare diversi guai per il business di Marvel e dei DC Studios, che potrebbero iniziare ad usare gli impegni contrattuali dei propri attori per "sottrarli" alla concorrenza, sfruttando questi ultimi come un asset strategico più come dei veri e propri artistici. Nonostante queste prospettive ben poco rassicuranti, però, è indubbio che le doti di Margot Robbie come attrice siano comprovate in tantissime situazioni e pellicole diverse, dai blockbuster per il grande pubblico (Suicide Squad e l'imminente Barbie su tutti) fino a film d'autore come C'Era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Tonya di Craig Gillespie e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Insomma, una combinazione Adam Driver-Margot Robbie non deluderà sicuramente in termini qualitativi, ma sembra prefigurare un intreccio sempre più complesso tra universi cinematografici finora rimasti impermeabili l'uno all'altro.