Gli Eterni: che ruolo avrà il film nel Marvel Cinematic Universe?

Gli Eterni è il nuovo lungometraggio targato Marvel Studios che introdurrà l'omonimo gruppo di superumani all'interno del Marvel Cinematic Universe, apparsi per la prima volta nei fumetti nel 1976 grazie alla penna di Jack Kirby. Tali esseri, nati per mano dei potenti Celestiali, hanno guidato l'umanità in tutto il corso della storia, anche se non sono intervenuti effettivamente nelle ultime, drammatiche vicende che hanno colpito la Terra: a quanto pare Thanos non era di loro competenza.

Il film, fin dall'annuncio, ha riscosso tanta curiosità non solo per l'introduzione in sé di alcuni dei personaggi più importanti e affascinanti dell'universo fumettistico de La Casa delle Idee, ma anche per il possibile ruolo che potrebbe avere nel MCU.



La Fase 4, infatti, sta portando tanti nuovi elementi nel magico mondo ideato da Kevin Feige e la pellicola Chloé Zhao (Nomadland, The Rider - Il sogno di un cowboy) sembra essere tra i titoli che avrà maggiore impatto a livello contenutistico e narrativo su larga scala.

Proviamo a scoprire quindi quale potrebbe essere il valore de Gli Eterni in relazione alla galassia filmica e seriale di riferimento, basandoci in parte su quanto abbiamo potuto vedere nel trailer, ma anche facendo dei ragionamenti slegati dal materiale promozionale.



Gli Eterni è il nuovo Avengers?

Vedendo le informazioni iniziali su Gli Eterni e i primi filmati abbiamo pensato tutti più o meno la stessa cosa: la pellicola è l'Avengers della Fase 4, con un'importanza fondamentale per lo sviluppo delle altre storie presenti in questo arco narrativo.



Anche analizzando il più recente trailer, si respira la medesima aria dei Vendicatori: una spaventosa forza che minaccia il pianeta, un gruppo di esseri con capacità straordinarie che si riunisce (anche un po' forzatamente) e si affida a un equilibrio basato sui differenti poteri e caratteristiche di ciascun membro della squadra.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che anche i due Guardiani della Galassia hanno più o meno le stesse caratteristiche, ma è chiaro che i lungometraggi di James Gunn, per quanto abbiano un valore indubbio, raccontino una storia cosmica un po' staccata dalle faccende terrestri, ma che comunque ha avuto il merito di aver introdotto la dimensione spaziale e galattica nel Marvel Cinematic Universe.

Detto questo, nonostante gli elementi in comune, c'è un'enorme differenza che separa nettamente Avengers e Gli Eterni.



Per quanto quest'ultimo sarà sicuramente uno spartiacque, non ha l'intenzione di concentrarsi su ogni singolo personaggio con prodotti individuali (come con i Vendicatori, anche perché altrimenti vedremmo solo Eterni nella Fase 4).

Semplicemente vuole introdurre un nuovo gruppo di eroi alla ribalta che, per quanto possano essere esteticamente affascinanti e armati di poteri incredibili, non avranno mai la pretesa di sostituire i leggendari "cugini" terrestri.

Per questo motivo, Gli Eterni possiamo vederlo, almeno per ora, come un Guardiani della Galassia più centrale a livello contenutistico, che vuole veicolare la narrazione su alcune tematiche fondamentali del nuovo corso del MCU, ma che non vuole catalizzare tutti gli altri progetti verticalmente su questo franchise (d'altronde ci sono ancora dei vecchi titoli da portare avanti).



L'approfondimento del ramo cosmico-divino del MCU

Sempre partendo dai video di riferimento (e soprattutto dall'ultimo), gli elementi che sembrano avere più importanza (al di là delle meccaniche di gruppo), sono quelli legati alla mitologia del Marvel Cinematic Universe, in particolar modo ai Celestiali, i creatori degli Eterni, già menzionati più volte nell'universo cinematografico marvelliano e perno fondamentale della trama di Guardiani della Galassia Vol. 2.



Per farla breve, nella pellicola di Gunn si racconta la storia di Ego, padre di Star-Lord, che è a tutti gli effetti un Celestiale. Visto che questo aspetto si chiude con il titolo stesso, ma che ha comunque lanciato l'amo per una costruzione più ampia, ecco che Gli Eterni approfondirà questi personaggi divini, andando a raccontare la loro storia.

Per capire come mai, però, tale scelta narrativa sia di vitale importanza per lo stesso Marvel Cinematic Universe bisogna comprendere a che categoria appartengono i Celestiali.

Questi giganteschi demiurghi spaziali sono assimilabili, se conoscete la mitologia greca, ai Titani, una razza progenitrice divina antica che ha dato vita alle divinità classiche elleniche, estremamente simili agli Eterni per come vengono concepiti e per la loro relazione con l'umanità.

Si sta parlando quindi non solo di spazio, galassie e cosmo, ma anche di religione e cosmogonia della Casa delle Idee, argomenti affascinanti che ci spiegano le origini vere e proprie dell'intero mondo supereroistico Marvel.



In questi anni siamo sempre andati avanti nella storia, senza però fare dei salti indietro nei secoli, per capire le fondamenta effettive di molti degli eventi e personaggi che vediamo sul grande (e adesso anche piccolo) schermo. Finalmente abbiamo la possibilità di comprendere tanti elementi andando direttamente alla genesi e ciò, senza ombra di dubbio, avrà un impatto enorme su quanto vedremo successivamente, sia nella Fase 4 che oltre.



Gli Eterni e l'autorialità dei cinecomic

Chiudiamo brevemente l'analisi mettendo in luce un aspetto che, nonostante sia secondario e non inerente al film in sé, è ugualmente opportuno sottolineare.

Durante questi anni di MCU abbiamo conosciuto pochi autori di spicco con molto anonimato: giusto James Gunn, Taika Waititi e i fratelli Joe e Anthony Russo sono riusciti a spiccare, marcando inevitabilmente le loro opere con uno stile ben delineato.



Gli Eterni è diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland che ha fatto incetta di premi durante gli scorsi Academy Awards, e tale scelta, oltre a non essere ovviamente casuale, è particolarmente coraggiosa.



Coinvolgere infatti un'autrice "emergente" che sta esplodendo in questo momento presenta alcuni rischi (uno fra tanti è l'enorme peso che si potrebbe dare al film, calandolo in una dimensione che niente ha che vedere con i cinecomic), ma anche molti pregi, specialmente in caso di successo al botteghino e di critica.



Una cosa è certa: Marvel Studios sta riscoprendo i grandi autori e sta investendo parecchie risorse nella creatività di un certo spessore. In questo, Eternals rappresenta una scommessa di gran classe, lungimirante, che ci auguriamo possa essere di buon auspicio a una nuova line-up di talentuosi registi e sceneggiatori tutti coinvolti nel complesso universo de La Casa delle Idee.