Eragon, o come non si costruisce un franchise fantasy di successo

Il Ciclo dell'Eredità di Christopher Paolini è una delle saghe fantasy più apprezzate degli ultimi vent'anni. Un ragazzo di 15 anni decide di scrivere il libro che avrebbe voluto leggere nella sua infanzia e riesce a creare un ottimo romanzo di nome Eragon. Il tutto prosegue poi con Eldest, Brisingr e, per ultimo, Inheritance. 20th Century Fox fiuta l'affare e ci si fionda addosso. Così come Warner Bros ha i suoi fantasy, Harry Potter e Il Signore degli Anelli, così per la Volpe può arrivare una saga letteraria amata da grandi e piccini. È il 2006 ed Eragon viene distribuito nei cinema di tutto il mondo



Tagli come se piovessero

Le premesse ci sono tutte: un ottimo libro per bambini e per adolescenti, un ottimo cast formato da mostri sacri come Jeremy Irons, John Malkovich e Robert Carlyle, la possibilità di una lunga sfilza di film e un materiale di partenza di alto livello e molto amato dai fan. I primi trailer escono, l'hype aumenta e, finalmente, il film raggiunge le sale. Risultato? Delusione.

Sì, perché ogni fan di Eragon riesce a rimanere totalmente deluso dalla trasposizione cinematografica del romanzo di Christopher Paolini. Ma più che per il film in sé, che se decontestualizzato rimane una pellicola senza infamia e senza lode, la questione fondamentale riguarda i cambi e i tagli effettuati sul materiale di partenza originale. E su un budget che, per cause di forza maggiore, fa sembrare la battaglia conclusiva come una piccola schermaglia tra due tribù rivali più che la mastodontica battaglia descritta nel romanzo.

Sì perché, incredibile ma vero, lo sceneggiatore Peter Buchman e il regista Stefen Fangmeier riescono a tagliare quasi tutto quello che diventa indispensabile per il secondo, terzo e quarto film. Viene tagliato Roran, cugino di Eragon e il rapimento della sua fidanzata, tema centrale in un libro successivo, viene tagliato Solembum, il gatto mannaro, che gioca un ruolo chiave in un altro libro. E così succede anche per altri protagonisti più o meno importanti che vengono drasticamente tagliati ed eliminati da uno script che aggiunge parti totalmente nonsense a scene più o meno discutibili. In Italia, in più, ci si mette anche un doppiaggio molto poco incisivo e, diciamolo con franchezza, piuttosto piatto. Un film, quello di Eragon, che fa spegnere immediatamente ogni velleità di franchise o di possibile sequel. Il film viene "cassato" da critici e fan e del possibile sequel non viene più fatta parola. Pietra tombale e tutto nel dimenticatoio.

Eppure, il Ciclo dell'Eredità è diventato ormai uno dei cicli di romanzi più apprezzato dai giovani lettori. Chiaramente, Christopher Paolini si è ispirato molto al folklore e ai suoi predecessori letterari come Tolkien o a saghe cinematografiche leggendarie come Star Wars.

Ma nonostante questo, la storia funziona, continua e si evolve. Pensare a quello che sarebbe potuto essere lascia un po' l'amaro in bocca ed Eragon è andato così ad aggiungersi ad una lunghissima lista di film tratti da romanzi che avrebbero potuto regalarci tanto coi sequel ma sono stati affossati da un primo film non all'altezza delle aspettative. Un potenziale franchise bloccato dagli incassi bassi e dalle idee confuse, come ad esempio La Bussola d'Oro, Inkheart o Percy Jackson e Le Cronache di Narnia.

Eppure, nella Hollywood dei reboot e dei remake, vedere un nuovo Eragon nelle sale non sarebbe affatto strano. In un mondo in cui si vedono cinque Punisher e tre Spider-Man in venti anni, non sarebbe così bizzarra l'idea di riproporre un franchise potenzialmente interessante quanto quello di Eragon. È anche vero che col passare del tempo, l'entusiasmo nei confronti dei libri è andato un po' scemando, ma il Ciclo dell'Eredità si conferma ancora come una delle saghe più vendute nelle librerie mondiali e, chissà, anche una serie TV, magari targata Netflix, potrebbe rendere giustizia al piccolo gioiello di Christopher Paolini.