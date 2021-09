Enola Holmes, dubbi e potenzialità del sequel con Millie Bobby Brown

Tra i vari progetti originali Netflix che hanno arricchito l'evento TUDUM del passato weeekend, lato cinema un ruolo importante lo ha sicuramente avuto l'annunciato Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown. Ricorderete certamente la conferma dell'arrivo di un secondo capitolo di Enola Holmes, a pochi mesi di distanza dalla decadenza della causa legale contro Enola Holmes mossa direttamente dalla Conan Doyle Estate per appropriazione indebita dei personaggi del creatore di Sherlock Holmes. In veloce sintesi, il problema dell'Estate era relativo al detective interpretato nel film da Herny Cavill, fin troppo simile in termini caratteriali alla controparte originale in alcuni romanzi non di pubblico dominio, dove l'investigatore privato appariva "empatico e comprensivo con le persone".



La causa è però decaduta per pregiudizio, il che significa che la violazione del copyright non potrà essere più impugnata in sede legale. Una storia finita bene per Netflix, insomma, che stava attendendo la fine della questione come conditio sine qua non per sviluppare un sequel del successo del 2020 (uno dei titoli più visti dello scorso anno), adesso pronto a continuare la pre-produzione di cui abbiamo alcuni nuovi dettagli aggiuntivi.



Piccole Holmes crescono

Come descritto anche dalla nostra recensione di Enola Holmes, il primo capitolo del franchise ha adattato in formato filmico il primo romanzo della serie The Enola Holmes Misteries di Nancy Springer, "Il caso del marchese scomparso".

Tenendo in stretta considerazione il percorso di crescita e formazione del personaggio interpretato (e prodotto per il servizio streaming) da Millie Bobby Brown, è quasi certo che lo sceneggiatore Jack Thorne e il regista Harry Bradbeer punteranno a una trasposizione cinematografica del terzo libro della saga, "Il caso della dama sinistra", dove la più giovane delle Holmes indaga sulla scomparsa di Lady Cecily Alistair, misteriosamente scomparsa dalla sua camera da letto senza lasciare alcun indizio. Tema portante della serie letteraria è il bisogno di uscire dal guscio protettivo della madre che ha intrappolato Enola per anni, preparandola comunque a ogni evenienza per diventare non solo una grande investigatrice, ma una grande donna in un periodo di transizione e cambiamento per la società londinese. Per questo, votata alla sua autodeterminazione, la protagonista (ri)fugge i fratelli Sherlock e Mycroft, uomini - per quanto di valore - che vorrebbero "prendersi cura di lei", intrappolandola nei loro insegnamenti per acquietarne la dirompente e sfacciata personalità.



Questo è un elemento essenziale nell'evoluzione del racconto di Enola ed è già stato traslato molto bene nel primo capitolo del franchise, che a nostro avviso pecca solo degli stessi errori di cui pecca il romanzo, profondamente young adult nei tempi, nei modi e nell'esecuzione, perfetto per il target di riferimento principale ma fin troppo derivativo e imitatorio per gli altri.

Essendo quest'ultimo il suo più grande difetto e limite auto-imposto, curiosamente voluto e ricercato dalla produzione ma distante in realtà dal cuore narrativo e d'azione dei romanzi, la speranza è che nel sequel si possa vedere molta più anima e stile, un deciso passo avanti artistico in senso creativo, magari anche riducendo il giusto le continue rotture della quarta parete da parte di Millie Bobby Brown, che spesso nel primo capitolo tiravano lo spettatore fuori dal racconto spezzando il ritmo della storia.



Considerando che Il caso della dama sinistra è il romanzo più "di passaggio" della saga, con una presenza più ridotta dei fratelli Holmes e un ruolo marginale della Missione per ritrovare la madre, non è detto che in Enola Holmes 2 ritornino per forza di cose alcuni personaggi del primo capitolo come Sam Claflin nel ruolo di Mycroft o Helena Bonham Carter in quelli di Eudoria Holmes.

Confermata è invece la presenza di Henry Cavill come Sherlock Holmes e di Louise Partridge come Lord Tewkesbury, che se conoscete i libri della Springer saprete senz'altro essere la controparte giovanile del mitico John Watson. Al momento, purtroppo, non vi sono informazioni aggiuntive sul progetto, che mentre scriviamo - come già spiegato - è in avanzata fase di sviluppo, con alcune riprese che dovrebbero iniziare già entro la fine dell'anno per un'uscita prevista orientativamente entro la fine del 2022. Forse anche prima, se gli impegni della Brown con Stranger Things e The Electric State le permetteranno di cominciare in anticipo la produzione di un titolo a lei molto caro, ovviamente anche dal punto di vista economico, essendo lei tra le produttrici principali della saga. Elementare, ragazzi!