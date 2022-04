Da Emergency a Run Sweetheart Run, l'originalità dei film Amazon nel 2022

La gestione degli Amazon Prime Original, se paragoniamo la sezione cinema e quella serie tv, segue due strategie molto diverse tra loro. Sul lato serial, la costola di quel titano partito dall'e-commerce che è Amazon ha scelto di produrre titoli dall'altissimo richiamo sul pubblico e con un fattore rischio approssimato allo zero (ma dalla qualità molto altalenante, come messo in mostra dalla recensione de La Ruota del Tempo, la quale ben si discosta dalla recensione di Reacher), mentre i classici lungometraggi godono di un trattamento votato alla semplicità e alla ricercatezza, attraverso storie spesso personali, raccontate grazie a pellicole intime da registi che imprimono un forte senso autoriale alle loro opere.



Questo voto alla finezza ha dato alla luce titoli dal forte riscontro da parte di critica e pubblico - come abbiamo visto nella recensione di Being The Ricardos -, ma sono mosche bianche in confronto alla ben più grande selezione Prime Original che non gode del tran tran mediatico imbastito dai premi più commerciali. Così, mentre Netflix e Disney si combattono gli Oscar che decretano il trionfo di Apple (magari con più probabilità per l'anno prossimo, visto il 2022 di Netflix e il 2022 di Disney+), Amazon splende di luce propria attraverso festival come il Sundance, dove le opere più sentite e rischiose godono del favore della platea. Il 2022 non sembra voler cambiare questo aspetto di Prime Video, e di seguito vi riportiamo i titoli più attesi di un'annata cinematografica che si presenta, ancora una volta, votata alla classe e all'originalità.



Lucy and Desi

La storia di Lucille Ball e di Desi Arnaz sembra avere un forte richiamo sui dirigenti Amazon, visto che è stata riproposta sulla piattaforma attraverso un vero e proprio documentario, dopo il successo del film Being The Ricardos, scritto e diretto da Aaron Sorkin.

Quasi a voler spegnere il fuoco acceso dalle polemiche sul casting e sulla rilettura fantasiosa della loro vita, il mediometraggio diretto da Amy Poehler - che ha esordito dietro la macchina da presa per Netflix, dirigendo un film che, come vi racconta la recensione di Wine Country, non ci ha affatto convinti - Lucy and Desi segue pedissequamente la storia di questa coppia, analizzando la loro relazione sentimentale e il successo stratosferico nel campo dell'intrattenimento. Al centro della narrazione si fissa, come è giusto che sia, I Love Lucy, la grandiosa sitcom che ha cambiato le regole della serialità televisiva cementando i nomi di Lucille Ball e di Desi Arnaz nell'olimpo degli artisti. Per tutto il resto vi rimandiamo alla nostra recensione di Lucy and Desi.



La Cena delle Spie

Il romanzo La Cena delle Spie, scritto da Olen Steinhauer nel 2015, diventa un action-thriller di Amazon Prime grazie al film diretto da Janus Metz Pedersen. Chris Pine e Thandie Newton interpretano due vecchi amanti, e spie della CIA, che si ritrovano nell'elegante ristorantino di Carmel, in California.

La cena è il momento ideale per ricordare i bei tempi andati, ma nel loro passato non si nasconde soltanto un amore finito troppo presto. Durante una delle portate ritorna alla memoria il disastroso dirottamento di un volo reale giordano, che si concluse con la morte di tutti i passeggeri a causa del fallimento della loro agenzia. L'evento modifica gravemente il tono della conversazione, e in breve appare chiaro come solo uno dei due uscirà vivo da quel ristorante. Nel cast compaiono anche i nomi di Michelle Williams e di Laurence Fishburne, per un film nel quale la tensione striscia sottopelle prima di esplodere con violenza sullo schermo, sebbene sottotono, come scrivevamo nella nostra recensione de La Cena delle Spie.



Emergency

Il thriller satirico diretto da Carey Williams ha scombussolato la critica d'oltreoceano all'ultimo Sundance, con i giornalisti deliziati dalla sagacia e dall'oscura ironia di un lungometraggio che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura. La storia vede come protagonisti tre studenti del college intenti ad organizzare una nottata di baldorie, costretti però a rivalutare la loro festa quando un evento drammatico sconvolge la loro vita.

La pellicola è la versione estesa di un cortometraggio scritto dallo stesso KD Davila, e molti attori riprendono i loro ruoli originari per questa trasposizione prodotta da Amazon Studios. Il film si inserisce nel filone della comicità americana più arguta, utilizzando il setting adolescenziale per scavare nelle problematiche sociali e politiche di un paese che si scopre fragile nonostante la potenza economica. Fa ben sperare la calorosa ricezione da parte del pubblico selezionato di un festival celebre per l'inclinazione a premiare opere originali, mentre la data di distribuzione per il resto del mondo è fissata al 27 maggio.



Somebody I Used to Know

Dave Franco dirige la commedia sentimentale che ha scritto insieme a sua moglie Alison Brie, per un film prodotto da Amazon che debutterà sul catalogo streaming nel corso del 2022. La star di Mad Men e Community interpreta Ally, una donna ossessionata dal lavoro che torna nella sua città natale per visitare la famiglia.

Incontrare le persone del suo passato la porterà a farsi numerose domande sul suo stile di vita frenetico e avaro di felicità, e le cose per lei sono destinate a confondersi ulteriormente quando la sua amica Cassidy (Kiersey Clemons) le ricorderà che tipo di persona era. Dave Franco punterà sicuramente ad alzare l'asticella rispetto a The Rental, il suo debutto alla regia - che vi abbiamo raccontato con la nostra recensione di The Rental -, un titolo solido ma che non ha mai osato in soluzioni innovative, perdendosi nel classicismo di pellicole simili. Il regista dovrà inoltre scrollarsi di dosso il malumore che aleggia sul suo cognome, in seguito al ciclone scatenato dal fratello (James Franco ammette di essere andato a letto con i suoi studenti).



Run Sweetheart Run

La distribuzione travagliata di un prodotto Blumhouse non deve far temere per la qualità generale dello stesso: Run Sweetheart Run è stato presentato al Sundance Film Festival del 2020, ma la sua uscita al cinema è saltata a causa della maledetta pandemia che ha sconvolto il mondo. A due anni di distanza è Amazon ad accaparrarsi i diritti di questo thriller, scritto e diretto da Shana Feste, focalizzato sulla fuga rocambolesca di una donna che cerca di salvare la propria vita.

Cherie (Ella Balinska) è una madre single che, dopo anni di solitudine e lontananza dall'amore, accetta un appuntamento al buio organizzato dal suo capo. L'uomo sconosciuto che la porterà a cena si chiama Ethan (Pilou Asbæk), e inizialmente si dimostra magnetico ed affascinante proprio come la sua foto lasciava intendere. Ma Ethan non può nascondere la sua vera natura troppo a lungo, e Cherie sarà costretta a scappare via da un uomo diventato improvvisamente violento e pericoloso. La fuga è al centro della narrazione, e l'altalena di emozioni provocate da una corsa a piedi tra le strade notturne di Los Angeles promette uno spettacolo inquietante ed adrenalinico.



My Policeman

Harry Styles, il frontman della pop band One Direction, interpreta il protagonista di una pellicola drammatica, nella quale l'arcaica legge degli anni '50 pone dei paletti allo sbocciare di un amore che coinvolge due uomini. My Policeman è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Bethan Roberts, il quale ha spiegato di essersi ispirato alla vita dello scrittore Edward Morgan Forster, che racconta la storia di amore tra Marion (Emma Corrin) e Tom (Harry Styles).

La loro relazione entra in crisi quando a Brighton arriva Patrick (David Dawson), un gallerista trasferitosi per superare la morte del suo amante, che comincia a provare qualcosa per Tom, il tenebroso poliziotto: ma negli anni '50 l'omosessualità è illegale, e la loro storia viene castrata sul nascere da una società che rigetta con violenza l'amore dello stesso sesso. Dopo molti anni Patrick rientra nella vita di Tom e Marion, che ora sono sposati, sconvolgendone l'esistenza in un periodo storico più aperto e ragionevole. La pellicola è da tenere d'occhio per le forti tendenze anglosassoni, dal cast alla regia, passando per la sceneggiatura firmata Ron Nyswaner, candidato all'Oscar per il suo Philadelphia.



Master

L'esordio dietro la macchina da presa di Mariama Diallo avviene in un film che lei stessa ha scritto. Master è un thriller dai forti connotati orrorifici nel quale due donne afroamericane si ritrovano a condividere visioni soprannaturali, all'interno di un college del New England frequentato soltanto da persone bianche. Il film è stato presentato al Sundance del 2021, e le prime recensioni hanno promosso il titolo sottolineando la sua caratura didattica così come l'uso sapiente di un terribile mistero - nonostante ciò, la nostra recensione di Master descrive un titolo con poco mordente.

La trama verte sul rapporto classista tra le protagoniste ed una società di bianchi, un concetto sviscerato nell'horror in maniera sontuosa da Jordan Peele - avete visto il trailer di Nope, vero? - , ma la prospettiva femminile della questione aveva la grossa occasione di sorprendere il pubblico, soprattutto in un momento storico nel quale infiamma la polemica accesa proprio da Amazon Studios, a causa del casting dell'imminente Signore degli Anelli (noi abbiamo analizzato la problematica nel nostro speciale dedicato al Signore degli Anelli e agli elfi neri).



The People We Hate at the Wedding

La commedia romantica tratta dall'omonimo romanzo di Grant Ginder debutterà su Amazon Prime nel corso del 2022, cercando di trarre il massimo da una storia che ha reso celebre il suo scrittore nel lontano 2016. Kristen Bell e Ben Platt interpretano due fratelli, costretti dalla madre Donna (Allison Janney) a partecipare al matrimonio della loro ricca - e praticamente sconosciuta - sorellastra nei vasti spazi della campagna inglese.

La loro famiglia disfunzionale ha molti scheletri nascosti nell'armadio, e il ricevimento, sebbene non sia affatto il momento ideale per farlo, è l'evento che porta a disseppellire i segreti conducendo ad un confronto diretto. Il film è diretto da Claire Scanlon, mentre la sceneggiatura è un'opera delle sorelle Molyneux, che hanno scritto numerosi episodi della spassosa serie Bob's Burgers e ora sono in trattative per la stesura del terzo film di Deadpool.