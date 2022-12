Da Elvis ad Avatar 2, ma anche Marvel e DC: i migliori film del 2022

Puntuali come lo Spirito del Natale Passato, le discussioni sull'anno appena trascorso riscaldano un dicembre che invita a riflettere sulle esperienze di questi ultimi dodici mesi, tra speranze tradite, inattese meraviglie e grandi sorprese passate in sordina. Anche l'industria cinematografica, insieme a tanti altri settori lavorativi ed artistici, ha ripreso a sfornare opere con continuità dopo un periodo a dir poco travagliato, costringendoci a nuotare tra una marea di titoli più che validi prima di partorire la nostra consueta classifica dei migliori film dell'anno.



Con sguardo attento e privo di pregiudizi abbiamo quindi passato in rassegna un elenco lunghissimo di pellicole entusiasmanti, intime o movimentate, restringendo il campo ad un gruppetto di veri e propri capolavori che sono destinati a rimanere impressi nella memoria collettiva per sempre. L'unica regola generale per la stesura, proprio come era accaduto nella ricerca dei migliori film del 2021, riguarda la distribuzione delle opere, poiché abbiamo preso in considerazione soltanto quelle uscite (in sala o in streaming) nel nostro Paese entro il 31 Dicembre: questa limitazione ha tagliato fuori le numerose pellicole che hanno già sorpreso negli USA e nei festival di settore negli ultimi mesi, ma ci ha anche permesso di inserire alcuni gioielli arrivati con colpevole ritardo nelle nostre sale.



Licorice Pizza

Sfruttando l'onda lunga di quella restrizione appena citata, non potevamo esimerci dall'esaltare l'ultima fatica di Paul Thomas Anderson, finita al centro dell'affaire Oscar a causa dell'eterno dibattito tra cuore e stile. Uno scontro forzato e molto spesso privo di fondamento, come testimonia proprio l'intreccio amoroso - complesso, tormentato ma soprattutto espansivo - tra Alana e Gary in Licorice Pizza.

Sono protagonisti giovani e pieni di vita quelli raccontati dal maestro losangelino, il quale ci immerge in un fine coming of age che è al tempo stesso uno spaccato culturale e nostalgico di un'America ormai scomparsa (recuperate qui la nostra recensione di Licorice Pizza). La passionalità dei personaggi infuoca i rapporti umani così come il divismo tossico del cinema, il quale comincia a mettere in discussione le proprie icone, mentre la classe di un regista infallibile riempie lo schermo di una corsa perpetua all'avvicinamento: a muovere le sequenze della pellicola ci pensa infatti la ricerca di un bacio prima negato, e poi inseguito con ogni singola fibra del proprio essere, in uno scherzoso ma passionale tira e molla che diventa l'ennesimo capolavoro di un autore impareggiabile.



Elvis

I dischi in vinile che hanno dato il nome al film precedente tornano qui di prepotenza per testimoniare la nascita di un dio, perché soltanto un essere sovrannaturale poteva entrare nella storia della musica e del cinema, finendo al centro di un dibattito razziale e culturale che l'ha trasformato in un brand riconosciuto in tutto il mondo.

Nonostante l'aura di irrealtà che lo circondava - come vi dicevamo nella recensione di Elvis - il Re del Rock era un uomo in carne ed ossa che sbagliava e soffriva anche all'apice della sua carriera, costretto a gestire un'immagine planetaria che sembrava rifiutare i suoi aneliti di libertà creativa. È per questo che soltanto un regista come Baz Luhrmann poteva portare sul grande schermo gli immensi contrasti di Elvis Presley, gli eccessi ed il baratro di un mostro sacro.



Lo stile patinato ed artificioso dell'autore australiano si scopre infatti perfetto nel colorare l'esteriorità di una vita segretamente tormentata, costruendo intorno ai suoi dissidi una pellicola dal ritmo folle che risplende delle interpretazioni magistrali di Austin Butler e Tom Hanks. Esagerato e volutamente chiassoso, l'Elvis di Luhrmann è il racconto di una storia grandiosa che si scopre tragica, la cornice artistica migliore per un'icona generazionale come il Re.



The Batman

Spostandoci da un simbolo all'altro, si passa dalla musica all'ottusa lotta al crimine di un Uomo Pipistrello che ha rappresentato l'immagine di giustizia per milioni di persone, riscopertosi - dopo le folli scorribande dell'indimenticato Adam West - prima dark e naif tra le mani di Tim Burton, e poi un soldato rigoroso per la telecamera di Christopher Nolan. Calato senza sosta in un contesto culturale sempre nuovo, Matt Reeves ha trasformato Batman in una sorta di mostro gentile per i nostri egoismi rabbiosi del 2022, mettendolo al centro di un cinecomic d'autore che non ha timore di stravolgere un personaggio amato dal mondo intero (trovate qui la nostra recensione di The Batman).

Pescando a piene mani dai fumetti più difficili e maturi dedicati al Pipistrello, il regista costruisce un protagonista violento che nasconde le proprie ferite dietro un'imposizione apparentemente virtuosa: la regola di non uccidere i criminali per restare diverso da loro, mantra inossidabile che distingue l'eroe DC dagli altri suoi "colleghi", perde inevitabilmente di significato mentre questo animale in nero spezza le ossa e fa dilagare la paura per la città. Il parallelo tra la giustizia ed il terrorismo lo obbliga a confrontarsi non solo con l'Enigmista, ma anche con le storture di istituzioni bisognose di un rinnovamento, facendolo riflettere sugli estremi verso i quali è destinato il suo percorso di lotta.



The Northman

Batman è vendetta: pura, oscura e limitata come la notte, ma molto prima della sua creazione era stato un altro uomo a simboleggiare la miope rivalsa contro le ingiustizie del mondo. L'Amleto che nel seguire le indicazioni di un fantasma vendicativo finisce con lo sterminare anche i propri cari è ispirato da una leggenda norrena, portata alla gloria da una pellicola straniante e complessa che testimonia ancora una volta tutto il talento di un regista in ascesa.

L'epopea di Amleth, principe vichingo cresciuto tra guerre ed orgoglio - qui la nostra recensione di The Northman -, diventa tra le mani di Robert Eggers un doloroso viaggio puntellato da errori e bugie, una denuncia a quel circolo vizioso di ritorsioni che tutt'oggi viene elevato a codice d'onore. La battaglia personale di questo guerriero, pronto ad ignorare tutte le meraviglie che gli fioriscono intorno pur di avere la testa dello zio traditore, si muove in uno scenario che riscopre i simbolismi norreni e li cala in un contesto ambivalente ed espressivo.



I corvi di Odino, il padre sanguinario al quale si dedicano le battaglie per arrivare al Valhalla, si scontrano con i piaceri casalinghi di Freyr, mentre le stregonerie di donne temute ed incomprese aiutano dall'ombra questi eroi ignari di essere burattini del fato. Un'altra opera in cui immergersi ma anche da analizzare, The Northman vive in questo modo dell'estetica di Eggers nonostante sembri discostarsene nel contenuto.



Pinocchio

Il regista di The Vvitch ci ha sorpresi proponendoci la versione originale e sanguinosa di una storia arcinota, ma è stato Guillermo del Toro ad assumersi il rischio più grande dell'anno, riscrivendo una favola per bambini e trasformandola in un gioiello dark capace di dialogare con gli spettatori di tutte le età. La splendida trama del nostro Collodi è stata oggetto di continue trasposizioni cinematografiche nel corso degli ultimi decenni, ma è stata in particolare l'ultima offerta targata Disney a farci desiderare a gran voce una rilettura pensante di questo classico senza tempo.

Il regista messicano ha esaudito in tempi brevissimi il nostro desiderio intessendo una narrazione finalmente fresca ed originale, che sfrutta le maglie dello stesso ordito italiano per creare nuove svolte nella storia del burattino più famoso del mondo. La mano dell'autore è evidente nelle fondamenta luttuose di una trama adulta ed a tratti spietata, ma capace di intenerire con la dolcezza di una fiaba fondata sui temi della genitorialità e del sacrificio personale, portata sullo schermo da un senso estetico peculiare che gode di un'animazione sublime, tra la scorrevolezza del digitale e la legnosità della stop-motion (riscoprite l'opera con la recensione del Pinocchio di Guillermo del Toro).



Avatar: La Via dell'Acqua

Un colpo d'occhio a dir poco affascinante quello dell'opera Netflix, ma con ogni probabilità sarà un altro il film a rimanere impresso nella nostra memoria per il suo impianto visivo monumentale. È ancora una volta James Cameron a far scoppiare i fuochi d'artificio cinematografici con un sequel che - come vi raccontavamo nella recensione di Avatar La Via dell'Acqua - riesce addirittura a superare l'immensità del suo pesantissimo predecessore, anche senza contare sull'effetto novità che ha reso Avatar il più grande successo commerciale di tutti i tempi.

Un kolossal epocale arrivato a tredici anni di distanza dal primo capitolo - ed aperto a tre ulteriori pellicole - che ridefinisce il concetto stesso di cinema e lo riporta ai suoi albori, verso quel nucleo fondamentale di meraviglia e scoperta capace di unire in un unico abbraccio adulti e bambini. La Via dell'Acqua è un parco giochi declinato su pellicola, che sfrutta un coacervo di tecnologie per nulla economiche per trasportare gli spettatori nella sua pirotecnica spettacolarità e immergerli nel blu abbacinante dell'oceano su Pandora.



Top Gun: Maverick

Pensate che un sequel atteso per tredici anni sia di diritto il più ritardatario di questo 2022? Ebbene non è affatto così, perché un altro secondo capitolo uscito negli ultimi mesi si è fatto aspettare per ben 36 anni, ma alla fine è arrivato nelle grandi sale rombando da un'epoca indimenticata e sfondando la parete del suono. Tom Cruise è di nuovo Maverick, un pilota di aerei da guerra pronto a tutto, emblema di una generazione che non riesce a far meno di evoluzioni spericolate ad altissima quota.

Orgoglioso di un passato che cerca di rispettare in tutti i modi, il film diretto da Joseph Kosinski è però consapevole delle nuove conoscenze acquisite, tanto in termini tecnologici che in quelli narrativi, e riesce incredibilmente ad elevare il prodotto storico che l'ha generato con una pellicola al cardiopalma che si scopre varia e sfaccettata, densa di personaggi vecchi e nuovi.



Un'esperienza da vivere in una sala strapiena e fissando lo schermo più grande possibile, come vi raccontavamo nella recensione di Top Gun Maverick questo è uno dei sequel nostalgici più riusciti della storia del cinema, che travolge con una ventata di passione proveniente dagli anni Ottanta ma scopertasi ancora intensa, anche a quasi quattro decenni di distanza.



Triangle of Sadness



Dalle nubi squarciate di un jet passiamo alle inquietanti onde portate in scena di Ostlund, perché la sua crociera elitaria si rivela una cinica livella sociale che ribalta ruoli e convenzioni costringendo la nuova borghesia a fare i conti con la furia della natura. Triangle of Sadness è un astuto colpo di genio che dialoga con gli spettatori esilarati dalle sue trovate comiche, invitandoli a riflettere sul perché certe dinamiche apparentemente tragiche riescano anche a far ridere.

Capovolgendo i ruoli sessuali del potere, il dramma si trasforma in pantomima, l'ingiustizia in simpatica stranezza, scoprendo in questo modo una maschilità estremamente fragile con gli altri e con se stessa, che muore proprio a causa di quella società che la vorrebbe forte e superiore.



Ruben Ostlund chiude in questo modo un'immaginifica (e non programmata) trilogia sulla distruzione dell'uomo, partita dall'agghiacciante fuga del padre vista in Forza Maggiore e passata per la repulsione di arte e riproduzione di The Square, arrivata a compimento con la commedia perfetta per i nostri giorni: come vi dicevamo nella recensione di Triangle of Sadness, l'ultimo gioiello sulla corona del regista svedese è un film capace di polarizzare le opinioni con le sue modalità estreme di rappresentazione sociale, galleggiando su un mare in tempesta tra pensieri lugubri e risate che si trasformano in vomito.



Esterno Notte

Un dramma all'apparenza particolare ed unico che si trasforma in un racconto di vergogne e soprusi per lo spettatore più attento, il filo che lega la Svezia all'Italia passa così dalla disgustosa commedia navale al tragico rapimento di Aldo Moro, ucciso non solo dai suoi crudeli aguzzini, ma soprattutto dai silenzi di coloro che considerava amici e colleghi.

Marco Bellocchio torna sul luogo del delitto e, dopo aver diretto nel 2003 Buongiorno, Notte, analizza gli intricati anni delle Brigate Rosse con un'esperienza filmica che galleggia tra il cinema e la serialità televisiva. I sei capitoli che compongono questo mosaico di egoismi, paure ed ingerenze gettano una luce umana non solo su uno dei fondatori della Democrazia Cristiana, ma anche sulla sua famiglia atterrita dall'immobilismo politico e addirittura sugli stessi rapitori, invitando il pubblico ad un'analisi ampia e corale che supera molto presto i bipolarismi con i quali viene solitamente raccontata la faccenda.



Il regista nasconde le numerosi chiavi di lettura per il mistero lasciando nell'ombra grandi protagonisti del tempo, collegando alla tradizione shakespeariana le mani sporche di un Cossiga responsabile e preoccupato, e cesellando un'opera profonda e coraggiosa che è anche uno dei migliori esperimenti cinematografici italiani degli ultimi anni (recuperate qui la recensione di Esterno Notte).



Il Signore delle Formiche

Le istituzioni che hanno condannato al baule di un auto l'onorevole Moro non si sono limitate a tacere nell'affare Braibanti, ma si sono addirittura schierate dalla parte degli oppressori mentre un tribunale metteva a processo la stessa natura di un'opinione. Il dramma storico diretto da Gianni Amelio è lo spaccato sociale di una popolazione colma di odio, mossa da una cultura ancora radicata nel machismo aggressivo del dittatore e per questo incapace di accogliere l'espansività di un artista non convenzionale.

Non è semplicemente il vergognoso racconto dell'unico processo per plagio mai portato avanti dalla legge italiana, perché Il Signore delle Formiche riscopre nelle mancanze degli anni Sessanta le stesse ottuse debolezze con cui il nostro Paese continua a convivere, dall'omofobia dilagante spalleggiata dalla Chiesa alla solita fragilità di una Sinistra eternamente incapace di andare oltre le piccole differenze. Nel terribile contesto storico ripreso senza alcuna pietà dal regista calabrese, c'è spazio anche per la dolcezza di protagonisti profondi e sfaccettati, portati sullo schermo dalle meravigliose interpretazioni di Luigi lo Cascio e Leonardo Maltese, quest'ultimo ad un debutto sorprendente sul grande schermo.



The Fabelmans

Il debutto per il grande schermo di Steven Spielberg è invece datato 1971 ma, dopo cinquantuno anni di una carriera semplicemente indescrivibile, il re dell'intrattenimento ha ben pensato di graziare ancora una volta il mondo intero con una pellicola che non è solo il ringraziamento alla sua famiglia, ma una lettera d'amore per il cinema ed il senso di meraviglia che solo questo medium riesce a regalare.

L'intenso nucleo familiare - che vi abbiamo descritto nella recensione di The Fabelmans - diviso tra l'approccio scientifico e quello emotivo sono il trampolino di lancio ideale per un piccolo sognatore, che scopre nella Settima Arte quell'astruso connubio tra ottica e illusione da imprimere su pellicola e condividere con tutti. I primi esperimenti e le intuizioni geniali lo proteggono dagli scontri tra i genitori e puntellano un'esistenza trascorsa sulla sedia da regista, in un dolce viaggio meta-narrativo che tenta di riconciliare il pubblico con i propri sogni, o quantomeno di fargli apprezzare i sacrifici di chi quei sogni proprio non vuole smettere di inseguirli.



The Fabelmans è un capolavoro di tecnica e narrazione che splende nella filmografia di un artista imprescindibile per il cinema, uno dei migliori film - se non il migliore in assoluto - di un settantaseienne che guarda nella sua macchina da presa come se fosse ancora la prima volta.



Everything Everywhere all at Once

Di innumerevoli prime ed ultime volte è invece ricolmo l'assurdo multiverso creato dai Daniels, che decidono di elevare un immaginario abusato dai cinecomic moderni trasformandolo in un gioiello di creatività e follia, pieno zeppo di un'azione al cardiopalma - che pesca da innumerevoli stili di combattimento sparsi in tutto il mondo - per dare forma sullo schermo ad una coreografia senza precedenti.

Un'indimenticabile gioia per gli occhi che si evolve sulle note di un racconto profondo, personale e di una dolcezza commovente: attraverso gli infiniti bivi ed i ricorsi storici delle sue realtà parallele, Everything Everywhere all at Once si scopre infatti una parabola sull'affetto nel senso più ampio possibile, dall'amore per il proprio partner all'appoggio incondizionato di un genitore per un figlio.



Il film dei Daniels colpisce al cuore nascondendo le sue riflessioni dietro un velo di comicità ed immediatezza, per poi strapparlo via e puntare al sorriso lacrimevole di un pubblico stupito e frastornato. Forte di interpretazioni di valore assoluto - come al solito fantastiche Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, ma è Jonathan Ke Quan a rivelarsi un autentico mostro di bravura - come vi dicevamo nella recensione di Everything Everywhere all at Once siamo di fronte ad un classico istantaneo, un film imperdibile che trasuda sentimenti ed intelligenza e che rimarrà incastonato per sempre nella storia del cinema.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Impossibile parlare di realtà parallele sul grande schermo senza citare i cinecomic, perché proprio i fumetti sfruttano da anni il pretesto degli universi alternativi per coinvolgere personaggi già noti in situazioni completamente diverse dal solito, modificando qualche tratto fondamentale oppure un solo piccolo particolare che però finisce col cambiare qualsiasi cosa. L'avventura cinematografica della Marvel si basa quasi per intero sul concetto di multiverso, ma è stato Sam Raimi a dargli finalmente spessore imprimendo ad un cinecomic la sua decisa impronta autoriale.

Il folle percorso di Doctor Strange tra i mondi più disparati che una mente possa concepire pecca forse sul piano della coesione narrativa - la quale non permette di sviscerare con attenzione ogni singolo personaggio, come vi dicevamo nella recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia - ma è inattaccabile sul piano visivo ed emotivo, pregno di quella gloriosa pazzia che da sempre contraddistingue un regista impossibile da imbrigliare in schemi o generi. Il suo senso estetico spinge l'MCU verso lidi ancora inesplorati, creando un'opera nel complesso più matura - anche grazie alle immancabili tendenze orrorifiche -, ma sempre divertita e gioiosa nel presentare un manipolo di supereroi travolti dalle casualità.