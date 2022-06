Elisabetta II, da The Crown a Spencer: la Regina in TV e al cinema

L'evento che (quasi) tutti i cittadini inglesi aspettavano da mesi è finalmente arrivato: lo scorso 6 giugno sono iniziate le celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, giunta al suo settantesimo anno di governo, un record per la monarchia britannica. Quello di Elisabetta II è infatti il regno più longevo d'Inghilterra, superando di ben sette anni il precedente, detenuto dalla regina Vittoria, sul trono tra il 1819 e il 1901, per un totale di "soli" 63 anni di regno. Vista la solennità dell'evento, nessuno si sarebbe aspettato di vedere la Regina Elisabetta prendere un té con Paddington, come invece è avvenuto nel video inaugurale del concerto per il Giubileo di Platino. Eppure, il rapporto di Elisabetta II con il mondo del cinema e della TV è lungo e duraturo, benché anche piuttosto complesso.



Da Paddington all'Mi6

Il cortometraggio in cui la sovrana si intrattiene con Paddington a parlare di panini alla marmellata non è la prima apparizione di Elisabetta II sul grande e piccolo schermo.

Al contrario, la Regina ha prestato le sue doti attoriali almeno in un'altra occasione, ovvero durante la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Londra 2012. Come non ricordare, infatti, la presenza di 007 alla cerimonia d'aperta delle Olimpiadi, con una lunga sequenza con protagonisti Daniel Craig ed Elisabetta II, culminata con l'attore e la sovrana che si paracadutavano sopra lo Stadio Olimpico londinese, per fare un'entrata in scena destinata a entrare nella storia. La scena è stata ovviamente girata con il supporto di una controfigura ufficiale della regina, che non avrebbe mai posto a rischio la propria incolumità con un lancio al di sopra dello skyline di Londra, ma alcune sue parti sono state riprese alla presenza della sovrana stessa, che ha prestato il suo volto alle cineprese della BBC.



Commentando lo stunt olimpico, Daniel Craig ha spiegato che la regina è una grande fan di James Bond e ha visto tutti i capitoli della longeva serie di spionaggio, fino ad introdursi sotto mentite spoglie ad una premiere di "Quantum of Solace", nel 2008.

Va comunque anche detto che, quando al cinema è uscito il primo film di 007, "Licenza di Uccidere", Elisabetta II sedeva sul trono britannico già da quasi una decade. Pare comunque che la sovrana avesse molto a cuore la sua apparizione alla cerimonia di apertura della XXX Olimpiade, e non solo per questioni politiche e di consenso: al contrario, sembra che Elisabetta II volesse tenere quanto più segrete possibili le modalità del suo ingresso nello Stadio Olimpico di Londra, al punto da non informare il resto della Royal Family a riguardo: Il Manager della Produzione della Cerimonia di Apertura Sam Hunter, per esempio, ricorda che "è proprio per questo che, quando arriva e si siede al proprio posto, vedi tutta la sua famiglia che la guarda e le dice ‘wow, incredibile!'".



Come 007, anche Paddington è un simbolo del Regno Unito nel mondo del cinema, perciò non deve stupire che la Regina si sia prestata a comparire al suo fianco, anche se deve essere stato davvero divertente per gli addetti ai lavori vedere la sovrana parlare tra sé e sé, visto che il simpatico orsetto è stato realizzato del tutto in CGI. Peraltro, a differenza di James Bond, Paddington è un'icona soprattutto per i bambini, che vedendo l'orso del Perù in compagnia della sovrana potrebbero tornare ad affezionarsi ad una monarchia in profonda crisi, che potrebbe persino peggiorare nel caso di una successione del Principe del Galles Carlo al trono alla morte della madre.

Lasciandoci la politica reale di Buckingham Palace alle spalle, comunque, non possiamo che consigliarvi di leggere la nostra recensione di Paddington e di dare una chance al sequel, Paddington 2: per qualche settimana, a inizio 2018, Paddington 2 è stato persino il film più apprezzato su Rotten Tomatoes, con un rating complessivo del 100%.



Una regina quasi da Oscar

Accanto a queste apparizioni sui generis, Elisabetta II ha prestato il proprio volto e la propria voce al cinema più e più volte negli ultimi settant'anni, specie nel campo dei documentari.

Il più noto tra questi ultimi è "The Coronation", prodotto nel 2018 dalla BBC e rilasciato in occasione del 65° anniversario della cerimonia di incoronazione della sovrana. Il titolo ha un valore storico enorme, poiché è uno dei pochissimi in cui vediamo la regina parlare liberamente di fronte alla telecamera, ripercorrendo gli eventi più importanti della storia britannica del XX secolo e mostrando i gioielli della Corona dopo anni dalla loro ultima apparizione pubblica. Nel 2016, invece, sempre la BBC ha coinvolto il noto documentarista inglese John Bridcut nella realizzazione di "Elizabeth at 90: a Family Tribute", una sorta di regalo collettivo dell'emittente televisiva britannica in occasione del 90° compleanno della sovrana. Infine, proprio quest'anno è stato rilasciato nei cinema e in TV "Elizabeth", documentario realizzato da Roger Michell e pubblicato in Italia da Lucky Red in occasione del Giubileo.



Attenzione però a non fare l'errore di credere che la cinematografia attorno ad Elisabetta II risalga tutta agli ultimi anni: al contrario, nel 1953 la regina ha persino vinto un Oscar, o quantomeno ci si è avvicinata molto.

La statuetta è infatti andata al documentario "A Queen is Crowned", diretto da Christopher Fry e narrato da Laurence Olivier, una delle più grandi star del cinema britannico e mondiale degli anni Quaranta, con ben quattro Oscar all'attivo. L'anno dopo, nel tentativo di bissare il successo del documentario sull'incoronazione reale, è arrivato in sala il documentario "The Queen in Australia": titolo decisamente autoesplicativo, poiché racconta in 68 minuti una visita della regina nella Land down under. Piccola nota di colore: il documentario detiene un record decisamente insolito, poiché si tratta del primo film a colori mai realizzato in Australia.



Con il tempo, specie dopo la nascita dei figli Carlo (1948), Anna (1950), Andrea (1960) ed Edoardo (1964), l'attenzione del pubblico e della cinematografia si sposta dalla regina alla Royal Family, che diventa protagonista di ben due documentari. Il primo, dal titolo di "Royal Family", racconta l'anno 1968 nella vita di Elisabetta II: mentre il Regno Unito viene scosso dalla dissoluzione del proprio Impero coloniale e dall'inizio dei Troubles in Irlanda del Nord, la pellicola mostra l'investitura di Carlo come Principe del Galles e altri eventi minori, come una cena della regina con il Presidente americano Richard Nixon. Lo scopo del film, quello di far tornare in auge la monarchia, viene totalmente mancato.

Nel 1992, poi, viene trasmesso dalla BBC il documentario drammatizzato "The Women of Windsor", che si focalizza, oltre che su Elisabetta, anche su Lady Diana e Sarah Ferguson, moglie del Principe Andrea. Sfortuna vuole che, all'epoca, fossero già in circolazione diverse indiscrezioni sulle fratture nella relazione tra Diana e Carlo, che si sarebbe tragicamente conclusa con la morte di Lady D nel 1997, mentre il matrimonio tra Ferguson e Andrea finì nello stesso 1992, con una separazione piuttosto burrascosa.



Tra Buckingham Palace e Hollywood

Spostandoci dal cinema documentaristico a quello narrativo, è evidente che Elisabetta II non abbia una carriera attoriale attiva, che probabilmente non si concilierebbe molto bene con i suoi impegni di palazzo. Tuttavia, le "versioni" sul grande schermo della sovrana sono molteplici, e spaziano dalle più rispettose alle più irriverenti.

Partendo dalle prime, viene subito in mente la Elisabetta II bambina che appare nel capolavoro di Tom Hooper "Il Discorso del Re", del 2010: se vi va, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Il Discorso del Re e correre a recuperare il titolo, che racconta i primi giorni da monarca di Giorgio VI, padre di Elisabetta. Altra pellicola che ha per protagonista la figura di Elisabetta II, questa volta interpretata da Helen Mirren, è The Queen - La Regina, del 2006, diretto da Stephen Frears: il lungometraggio convinse a tal punto la critica da aggiudicarsi due Oscar, tra cui quello al miglior film. Anche la pellicola di Tom Hooper ricevette la stessa accoglienza, ottenendo ben quattro Oscar (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista e Miglior Sceneggiatura Non Originale). Anche in questo caso, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di The Queen.



Decisamente più divisive sono state le più recenti trasposizioni della regina e della Royal Family sul grande e sul piccolo schermo: aspramente criticata per inesattezze storiche ed eccessive romanticizzazioni è stata la serie TV di Netflix "The Crown", giunta alla sua quarta stagione, con la quinta in fase di produzione. La serie si pone l'ambizioso obiettivo di raccontare tutto il regno di Elisabetta II ed ha ricevuto un imponente consenso di pubblico, tanto da spingere Netflix a ordinare un prequel di The Crown. Ciò che molti non perdonano alla produzione sono le ricostruzioni ritenute fuorvianti e approssimative degli eventi più delicati della storia recente della Royal Family, specie in relazione alla drammatica parabola di Lady Diana.



Lo scorso anno, una breve apparizione della sovrana è stata inserita da Pablo Larrain nel suo "Spencer", racconto intimo di alcuni giorni della vita della ex-consorte del Principe Carlo. Potete vedere il nostro verdetto sul film nella recensione di Spencer, anche se pare che la pellicola abbia attirato le critiche di tutta la famiglia reale britannica per via delle numerose inesattezze ed a causa di una ricostruzione storica troppo sentimentale. Addirittura, sembra che proprio la presenza in concorso di Spencer abbia spinto il Principe Harry a non partecipare agli Oscar di quest'anno.

Passando a opere decisamente meno "rispettose" nei confronti della sovrana troviamo poi un vero e proprio cult degli anni Ottanta, ovvero "Una Pallottola Spuntata". La trama, infatti, è incentrata su di un complotto per uccidere Elisabetta II in visita negli Stati Uniti: a sventare questo piano è ovviamente il protagonista della pellicola, il tenente di polizia Frank Drebin (Leslie Nielsen). La scena del tentato assassinio alla regina è una delle più esilaranti del film, e termina con la sovrana distesa su un tavolo in una posizione decisamente equivoca, che però non è stata criticata dalla censura di Buckingham Palace. Allo stesso modo, pare che la Famiglia reale non abbia criticato nemmeno il finale di "Johnny English Reborn", nel quale una degli antagonisti della pellicola, Killer Cleaner, prende le sembianze della sovrana e cerca di infilzare Johnny English con una spada durante un'investitura cavalleresca.