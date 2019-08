El Camino: A Breaking Bad Movie, sulle tracce di Jesse Pinkman

Sei anni fa, a settembre, andava in onda su AMC l'episodio finale di Breaking Bad, una delle serie televisive migliori di tutti i tempi. Si intitolava "Felina" e come molti altri episodi dello show nascondeva all'interno del nome la nomenclatura contenutistica ed emotiva della puntata, nel caso specifico conclusiva e dolorosa. È l'anagramma di "Finale" e si ispira direttamente al personaggio di "Feleena" della canzone El Paso di Marty Robbins (presente nell'episodio), ma dietro c'è anche un riferimento a diversi elementi della Tavola Periodica, un trittico emblematico che da solo descrive l'intera natura del progetto: il Ferro (Fe), il Litio (Li) e il Sodio (Na). Il primo è l'elemento predominante nel sangue, il secondo si trova nella mentanfetamina e infine il terzo è una delle componenti delle lacrime. Sangue, metanfetamina e lacrime: il quadro perfetto.



Dopo sei anni dalla messa in onda, si chiudeva con una nota dolceamara la vicenda di Walter White/Heisenberg (Bryan Cranston) e di Jesse Pinkman (Aaron Paul), consegnando ai fan e al panorama televisivo tutto una conclusione drammaturgicamente perfetta, centrata sulle conseguenze morali e reali delle scelte adottate dai due protagonisti, che hanno visto franare vorticosamente le loro esistenze e il loro impero criminale sotto i duri colpi della vita. Alla fine, comunque, Vince Gilligan - creatore della serie - chiudeva lo show su delle note di speranza e redenzione, le stesse da cui l'autore sembra essere ripartito per raccontare il futuro di Jesse Pinkman nell'annunciato El Camino: A Breaking Bad Movie, in uscita su Netflix il prossimo ottobre.



In viaggio verso la libertà

Come già anticipato e annunciato dallo stesso Gilligan, il film in questione è un sequel diretto di Felina, anche se al momento non è chiaro a quanti giorni, mesi o anni di distanza sia ambientato rispetto al series finale. L'idea è che si tratti di settimane o al limite mesi, nel pieno della ricerca di Pinkman, che già nella quinta stagione era scomparso dai rader delle autorità esattamente come Walter, solo per essere catturato e imprigionato da Jack, lo zio di Todd (Jesse Plemons), e costretto a cucinare metanfetamina seguendo la formula di Heisenberg.

Alla fine, un malandato e malato Mr. White tornava come una sorta di Deus Ex-Machina a salvare Jesse dalla sua prigionia, lasciandolo fuggire a bordo di una Chevrolet El Camino (che dà il nome al lungometraggio) per poi morire (così è sembrato...) all'interno del laboratorio di Jack, circondato dagli oggetti a lui più cari, dal materiale per cucinare metanfetamina, la sua "amica blu" che lo aveva condannato a una vita da omicida e fuggitivo insieme a tutti i suoi complici.

Letta in questo modo, si può tranquillamente pensare che quella di Felina sia stata esclusivamente la conclusione della storia di Walter, fattore che avrebbe infatti convinto l'autore a tornare sui propri passi e riflettere su di un'apertura esaustiva ma non drastica sul finale di Jesse.



È come se avesse lasciato qualcosa di incompiuto che nel tempo ha cominciato a tormentare la sua mente artistica, lasciandogli infine partorire questo sequel interamente dedicato a un Jesse in fuga (chissà dove) e desideroso di lasciarsi il passato alle spalle e costruirsi una nuova vita, cercando di tenersi lontano dalla legge e dai guai.

Che possa riuscirci o meno è qualcosa che scopriremo soltanto guardando il film, ma la centralità della fuga e del bisogno di nascondersi sembra dare una precisa idea della forma del progetto, che potrebbe presentarsi come un road trip movie ovviamente sferzato prepotentemente da ventate di crime drama di tutto rispetto, ci auguriamo di pari livello a quelle della serie.

Con la diffusione del primo trailer, intanto, a presentare El Camino: A Breaking Bad Movie non ci hanno pensato né Gilligan né Aaron Paul ma lo Skinny Pete di Charles Baker, uno degli storici compagni tossici di Jesse che, interrogato dalla polizia, rivela di non sapere dove possa trovarsi l'amico e che, anche lo sapesse, non glielo direbbe di certo. Ne ha passate troppe, Jesse, per essere di nuovo catturato e messo dietro le sbarre, che anche se diverse lo priverebbero di una libertà che in fin dei conti ha sempre meritato, vittima com'è stato di se stesso e delle circostanze, incapace di affrontarle sin dal primissimo episodio, ripensando al "problema Crazy-8".

Nel suo slancio arrogante e malvagio, persino Walter ha più volte abusato della sua fiducia e del suo essere così manipolabile, nonostante nel cuore di Mr. White il buon Jesse abbia sempre occupato un ruolo importante, quasi quello di un figlio, di una persone cara da accudire con cura, fino alla fine, mettendo a rischio persino la propria vita.

Sicuramente Jesse si interrogherà sul gesto di Walter e ricorderà probabilmente episodi passati della loro collaborazione, che potrebbero essere egli espedienti narrativi per riportare su schermo il mitico Bryan Cranston nella parte del protagonista, considerando poi che nel serial finale, proprio nell'ultima inquadratura, il suo Heisenberg muore. Considerando la cura della scrittura e il giusto epilogo del personaggio, non ci aspettiamo un colpo di scena che lo faccia sopravvivere, soprattutto perché la sua figura resterebbe l'ombra di quello che fu, nuovamente malato terminale di cancro e ormai senza nessuna altra carta da giocare.



In definitiva, El Camino: A Breaking Bad Movie si propone come uno studio dichiarato delle conseguenze relative alla fuga di Jesse, sfruttando il protagonista per addentrarsi poi più a fondo nelle dinamiche della caduta dell'impero della droga di Walter White e della grande legge della vita che ammette il crimine e lo rende affascinante, voluttuoso e persino facile, solo fin troppo beffardo e temporaneo. Una gratificazione istantanea che alla lunga non ripaga mai.