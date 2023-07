Quanti easter egg ha Barbie? Vediamo se li avete trovati tutti

Quando si vanno a toccare icone pop di un certo tipo è quasi doveroso inserire chicche, curiosità e riferimenti che i fan possono scovare vedendo e rivedendo il film. Greta Gerwig e Noah Baumbach non si sono tirati indietro e hanno riempito Barbie di easter egg, sparsi qua e là nella pellicola e che abbiamo raccolto per voi, sperandi di averli beccati tutti. Prima però se ancora non l'avete letta ricordate di fare un salto sulla nostra recensione di Barbie, perché poi partiamo e ci saranno anche spoiler vari ed eventuali sul film, così siete avvertiti. Ma a breve vi parleremo di riferimenti ad altri lungometraggi cult, le Barbie ritirate dal commercio (ma pure i Ken) e tanto altro. Pronti a tuffarvi negli easter egg di Barbie? Però prima ricordate che se Barbie vi ha fatto arrabbiare è perché funziona.



Kubrick e Barbie ritirate

Cominciamo proprio dalla prima scena del film, una grande citazione a 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Le bambine utilizzano i bambolotti al posto delle ossa come clave e la Barbie sostituisce il monolite nero del film di fantascienza. Tra l'altro il costume da bagno che indossa è lo stesso della primissima Barbie.

Le Barbie che vediamo a BarbieLand sono basate su bambole realmente esistenti, dalla sirena all'astrofisica, passando per la presidente e tutte le altre. Le case invece non sono repliche dirette delle abitazioni di Barbie vendute al pubblico. Però sono comunque piene zeppe di easter egg. Tra questi ci sono: il carretto dei gelati, la pista da pattinaggio, l'ambulanza, la piscina con scivolo e la casa sull'albero. Persino la location in cui Barbie incontra Ruth per la prima volta è modellata sulla prima casa dei sogni della bambola.

Il cane di Barbie stramba che fa piccole palline marroni di plastica è ripreso da Barbie e Tanner. Tanner era infatti il cane che defecava plastica in quella linea di giocattoli. Solo che l'hanno poi tolto dal commercio perché i bambini si mangiavano i pezzi più piccoli del set. Non chiedeteci quali.

E pure la Barbie incinta, Midge, è basata su una bambola realmente esistita. Ritirata poi in fretta e furia perché i genitori temevano che incoraggiasse le giovanissime ragazzine a rimanere incinta. Ah e tra l'altro il marito era proprio Allan, che nel film viene interpretato da Michael Cera.



Altre bambole ritirate dal commercio che vediamo nel film sono Ken con l'orecchino, perché le persone all'epoca pensavano fosse gay quindi si erano lamentate con la Mattel. In compenso è una delle bambole di Ken che ha venduto di più nella storia proprio per questo motivo, ma è stata comunque ritirata dal mercato. Così come Sugar Daddy Ken, per motivi abbastanza ovvi. C'è poi Video Barbie, ritirata perché la polizia pensava che la sua videocamera inserita nel petto potesse essere utilizzata per cose non proprio da bambini.

E infine Skipper, nata come sorella minore di Barbie. Solo che la Mattel ha abbandonato subito l'idea per passare a una sua versione che poteva crescere, letteralmente. Nel senso che la si poteva allungare per farla diventare adulta, diciamo. E l'hanno ritirata perché tra le cose che si potevano allungare, come vediamo nel film, c'era anche il seno e ai genitori questa cosa non faceva proprio impazzire.



Matrix, elfi, Barbie e Ken

Quando Barbie va a incontrare la Barbie stramba e lei le propone la scelta è un riferimento a Matrix. Cioè alla scena in cui Morpheus offre a Neo la scelta tra la pillola blu e la pillola rossa, che hanno più o meno lo stesso effetto anche in questo film.

Quando la Barbie autrice viene risvegliata dalle altre cita la Zack Snyder's Justice League come se fosse stata intrappolata dentro un film del genere. Il viaggio di Barbie e Ken per il mondo reale ricorda molto quello di Buddy in Elf, film di natale con protagonista Will Ferrel. Il nome che Barbie sceglie alla fine quando diventa umana è Barbara Handler, combinando il cognome della sua creatrice, Ruth, e il nome della figlia dal quale è nata la Barbie.