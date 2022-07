Dungeons & Dragons L'Onore dei Ladri: un film che fa ben sperare

Durante il panel della San Diego Comic-Con dedicato alla presentazione di cast e crew, Paramount e Hasbro hanno rilasciato il primo trailer di Dungeons & Dragons Honor Among Thieves, il nuovo progetto cinematografico targato D&D. Il Gioco di Ruolo da tavolo più famoso al mondo torna quindi in nuove vesti live-action dopo la deludente parentesi dei primi anni del 2000, quando Jeremy Irons e colleghi presero parte a uno dei più infelici adattamenti di un franchise mai visti sul grande schermo. Per i fan rimasti scottati da quell'esperienza, ma anche per i curiosi che si sono avvicinati al GdR in tempi recenti e per gli appassionati del genere fantasy, questo film potrebbe seriamente rappresentare un prodotto su cui riporre (cautamente) nuove speranze.



Se non altro, le immagini mostrate in questo trailer di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves comunicano un chiaro messaggio: in termini produttivi e di budget non si sta badando a spese. Del resto, la popolarità di D&D e del Gioco di Ruolo in generale è oggi al suo apice, complice la nostalgia per gli anni '80 e la grande pubblicità fatta da show come Stranger Things o Critical Role sul web (a tal proposito non perdete la nostra recensione di The Legend of Vox Machina). Trovandosi dunque su un terreno assai fertile e ben protetto da certe problematiche produttive, questo film dovrà soltanto preoccuparsi di costruire una storia interessante e avvincente sfruttando l'immensa mole di materiale a propria disposizione. Osserviamo insieme quanto visto fin qui.



Avventurieri scanzonati

Bastano pochi istanti per percepire un mood leggero e scanzonato, almeno in questa presentazione del gruppo di Avventurieri (e quindi protagonisti delle vicende): come spesso capita intorno al tavolo da gioco, individui assai diversi fra loro si uniscono per viaggiare e vivere grandi avventure, scoprendo il mondo, esplorando catacombe dimenticate e combattendo mostruosità d'ogni genere. Ciò che si evince dalle prime immagini, tuttavia, mostra che questo gruppo si è formato verosimilmente da poco e che ci vorrà del tempo per creare la giusta alchimia e per fidarsi gli uni degli altri.

Andando con ordine, il trailer mostra una grande città fantasy - molto simile a Neverwinter, uno dei luoghi iconici creati dalla Wizards of the Coast. Qui conosciamo il gruppo (o party) di Avventurieri: Michelle Rodriguez nei panni di una Barbara armata d'ascia, Justice Smith nelle vesti di un Incantatore, Rege-Jean Paige nelle vesti di un Combattente (difficile stabilire se si tratti di un Guerriero o di un Paladino), Sophia Lillis nei panni di una Druida appartenente alla peculiare razza dei Tiefling (come dimostrano le corna) e infine Chris Pine nei panni di una carismatica Canaglia (molto probabilmente un Bardo, visto il liuto che porta con sé).



Nelle sequenze successive, il party sembra affrontare numerose peripezie dentro e fuori dalla grande città appena mostrata. Come la maggior parte dei fan del franchise sapranno, non esiste un'avventura priva di sfide da superare. Il primo Dungeon che notiamo è con molta probabilità riconducibile alla popolazione nanica: lava e statue di Nani adornano il percorso del gruppo, il quale sembra recuperare un particolare artefatto.

Il Dungeon Crawling rappresenta uno degli aspetti più affascinanti e iconici dell'esperienza di gioco: a giudicare da queste scene, tra civiltà dimenticate e luoghi misteriosi ci sarà parecchio materiale su cui concentrare la propria attenzione e il termine "Ladri" cui fa riferimento il titolo del film ben si addice all'indole che sembra contraddistinguere questo simpatico party. Tralasciando per un attimo il gruppo, le immagini successive mostrano invece sprazzi di una battaglia in atto, segnata dall'arrivo sul campo di un'altra iconica creatura.



Pericoli...

Era inevitabile: se ci sono i Dungeon, devono esserci anche i Draghi! Sul campo di battaglia si abbatte un Drago Nero, in tutto e per tutto simile all'illustrazione presente nel Manuale dei Mostri, con tanto di spruzzo d'acido anziché di fuoco - in D&D ogni Drago possiede un soffio diverso, una diversa estetica e diverse abilità determinate dal suo retaggio. Facendo fede alla contrapposizione tra Draghi Cromatici, per natura malvagi, e Draghi metallici, d'indole benevola, questo frammento potrà già soddisfare i fan per coerenza ed efficacia visiva.

Più avanti nel trailer, vediamo un altro Drago dalle fattezze completamente differenti. Difficile dire se possa essere la rappresentazione di un Drago Metallico, dato che a primo acchito potrebbe facilmente ricordare un Costrutto di qualche tipo. La sua presenza all'interno della città aumenta i dubbi sull'effettiva presenza di un drago in carne e ossa, ma per ora è impossibile speculare oltre. Persino verso la fine del trailer è possibile notare un'altra creatura dalle fattezze draconiche, anche se non è chiaro se si tratti di un Drago Rosso (dato che sputa fuoco) o di un'altra entità. Lo scontro con quest'ultimo sembra però avvenire nello stesso luogo colmo di lava visto in precedenza, quindi è probabile che la creatura abbia in qualche modo preso possesso dell'area a discapito dei suoi precedenti abitanti. Ma non è tutto qui, dato che Dungeons & Dragons offre da sempre un'innumerevole quantità di minacce cui i Dungeon Master possono attingere per mettere in difficoltà i propri giocatori.



La più pericolosa, almeno in questi primi frangenti mostrati nel trailer, sembra essere un'entità legata a un colorito artefatto simile a un corno. A giudicare dalla schiera di servitori al suo cospetto, siamo abbastanza sicuri si tratti di un Lich, uno dei più iconici nemici su cui modellare le proprie campagne - non a caso, il personaggio di Chris Pine cita "il più grande male che il mondo abbia mai visto". A supporto di questa teoria, la sua estetica è del tutto identica a quella del Manuale dei Mostri, con tanto di veste scarlatta in bella vista. Le scene successive mostrano diversi individui dalle fattezze particolari, senza dubbio cultisti legati all'entità mostrata nei frame precedenti - o forse legati a una delle tante divinità della lore conosciuta.

Tra battaglie a suon di incantesimi e luoghi di grande fascino, infatti, ammiriamo un breve cenno ad altre civiltà sotterranee: questa volta nulla lascia intuire che possa trattarsi dei Nani, e l'oscurità di cui sono permeati tali luoghi potrebbe facilmente indicare la presenza dell'Underdark, la dimora sotterranea degli Elfi Scuri. Questi ultimi sono fedeli alla Regina dei Ragni, Lolth, e l'individuo mostrato pochi frame più avanti ha un marchio sulla fronte che potrebbe facilmente supportare un simile collegamento.



... Mostri e Magia!

Il quantitativo di nemici mostrato farebbe impallidire anche il Dungeon Master più appassionato ai combattimenti: di fatti, oltre alle minacce sopra citate vengono mostrate diverse creature di minor entità, ma assolutamente iconiche per tutti gli appassionati. Il mondo di D&D è pieno di magia e creature particolari, ma anche di mostruosità e aberrazioni che sfidano l'umana concezione. Il primo essere fra quelli qui presentati farà sorridere persino i fan di Dark Souls: anche nel mondo di Dungeons & Dragons esistono i Mimic, mostri che si camuffano da forzieri per divorare le proprie vittime.

C'è spazio anche per altre due creature, impegnate a combattere in quella che sembra una vera e propria arena: la prima, simile a una pantera, è chiamata Belva Distorcente; la seconda, appena visibile, è un Cubo Gelatinoso. La Belva Distorcente è un predatore felino dotato di particolari tentacoli acuminati che protrudono dalla sua schiena e deve il suo nome alla capacità innata di creare copie illusorie di sé per disorientare la propria preda. Il Cubo Gelatinoso, invece, sfrutta la propria composizione per inacidire e poi divorare chiunque si avvicini, imprigionandolo al suo interno.



Per quanto riguarda la magia, invece, oltre alle scene che riguardano il personaggio di Justice Smith è possibile notare diversi incantatori e numerosi incantesimi che faranno contenti gli appassionati. Scudi magici che bloccano gli attacchi e proteggono dalle frecce, Porte Dimensionali che permettono di spostarsi rapidamente da un posto all'altro, Armi Incantate che amplificano la potenza dei personaggi... sembra proprio esserci tutto ciò che sarebbe possibile ammirare in una qualsiasi campagna di Dungeons & Dragons. Aspettiamoci di vedere da vicino Fulmini e Palle di Fuoco!

Per chiudere in bellezza, il Druido interpretato da Sophia Lillis mette persino in mostra una delle capacità più caratteristiche di questa Classe: la Forma Selvatica. Attraverso il proprio potere, la Tiefling si trasforma in un'altra creatura iconica, un Orsogufo, per annichilire i propri nemici. Pur non essendo possibile fare una cosa del genere in gioco seguendo alla lettera il Manuale, l'idea di unire citazionismo e fantasia per dare un saggio della collera della natura è senza dubbio una scelta azzeccata - che rispecchia anche un desiderio spesso dichiarato da molti giocatori di questa classe.



Un piano (ben) riuscito?

Le sequenze finali di questo denso trailer si concentrano su un altro aspetto fondamentale del gioco: la pianificazione. Coordinazione e cooperazione possono spesso rivelarsi cruciali durante un'avventura, ma la capacità di reagire improvvisando davanti alle difficoltà può salvare il gruppo da morte certa. Il discorso fatto dal personaggio di Chris Pine verte proprio su questo, mentre rivela a tutti la sua possibile Classe e lo si vede imbracciare il liuto per le strade. Considerando la natura del film, la presenza di un Bardo non può che essere un valore aggiunto in termini di appetibilità e dinamica.

A giudicare da quanto visto, non possiamo che essere decisamente curiosi sulla resa finale del lungometraggio. L'idea di mescolare le moderne dinamiche dei blockbuster, focalizzate su ironia, azione e leggerezza, potrebbe fare da giusto contraltare ai momenti più seriosi ed epici di cui necessita una qualsiasi storia a tema D&D. Honor Among Thieves uscirà il 3 marzo del 2023 e di certo ha attirato la giusta attenzione intorno a sé. Speriamo non si crei un triste effetto minestrone e che i registi si concentrino su una solida narrazione, a prescindere dalla sua linearità. Fiduciosi che questa opportunità possa segnare un nuovo inizio per il franchise anche sul grande schermo, lasciamo a voi la parola: cosa pensate di questo progetto? Fatecelo sapere nei commenti!