Da Dune a No Time to Die: i migliori Blu-ray di dicembre 2021

Un dicembre letteralmente coi fiocchi, non solo di neve, attende tutti gli appassionati del mercato home video, con l'uscita in formato fisico di titoli molto attesi da gran parte degli appassionati. Basti vedere il poker che abbiamo selezionato per l'occasione; tutti film che sono usciti di recente nei cinema italiani.



Parliamo nello specifico dell'epico The Last Duel, storia cavalleresca diretta da Ridley Scott con un cast delle grandi occasioni, dell'atteso adattamento di Dune firmato da Denis Villeneuve, dell'ultima missione di Daniel Craig nei panni di 007 in No time to die e del sequel-cinecomic Venom - La furia di Carnage. Ma come potete leggere nella consueta panoramica, sono molti altri gli arrivi che potrebbero stuzzicare la vostra attenzione in vista di regali natalizi, per voi stessi o per altri.



The Last Duel (9 dicembre)

La storia è ambientata nella Francia del XIV secolo e vede Marguerite de Thibouville affermare di essere stata vittima di un'aggressione sessuale per mano di Jacques Le Gris, migliore amico di suo marito, Jean de Carrouges. L'uomo, a quel punto, per difendere l'onore suo e di sua moglie si vede costretto a sfidare in duello l'accusato, chiedendo un processo per combattimento. Il loro scontro passerà alla storia come l'ultimo duello legale nella storia francese.

Ben Affleck e Matt Damon firmano la sceneggiatura e recitano anche davanti alla macchina da presa del nuovo kolossal storico diretto da Ridley Scott - leggete qui la nostra recensione di The Last Duel - , che ha conquistato il pubblico all'ultimo Festival del cinema di Venezia ed entra di diritto tra i 10 migliori film sul Medioevo. Nel cast nei ruoli principali anche Adam Driver e Jodie Comer.



Dune (9 dicembre)

Dune, un'epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet), un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, e che dovrà viaggiare verso l'insidioso pianeta di Arrakis per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della Spezia, la più preziosa risorsa esistente nell'universo - nonché una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il candidato all'Oscar Denis Villeneuve dirige l'adattamento per il grande schermo dell'omonimo celebre bestseller di Frank Herbert e lo fa in grande stile, come scrivevamo nella nostra recensione di Dune. Un'opera ricca di fascino che ci introduce a una saga fantascientifica che ha entusiasmato generazioni di lettori e che verrà espansa ancora sul grande schermo nel prossimo episodio, già annunciato.



No Time to Die (15 dicembre)

Dopo essersi congedato dal servizio attivo nel MI6, James Bond viene contattato da Felix Leiter, un vecchio amico che lavora per la CIA e chiede il suo aiuto per trovare uno scienziato che è stato rapito. Durante la missione, l'ex spia inglese si troverà sulle tracce di un temibile avversario alla guida di un piano di distruzione di massa che potrebbe mettere in pericolo milioni di vite.

Se avete letto la nostra recensione di No time to Die sapete già che l'ultimo capitolo con Daniel Craig nelle vesti dell'agente segreto più famoso del mondo non brilla certo a livello di sceneggiatura, ma merita comunque di essere visto. La pellicola è diretta da Cary Fukunaga e vanta nel cast anche Ana de Armas, Rami Malek, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris.



Venom - La furia di Carnage (16 dicembre)

Questo sequel segue nuovamente il giornalista investigativo Eddie Brock, contaminato da una forma di vita aliena con una personalità propria conosciuta come Venom. Il simbionte questa volta dovrà vedersela con un nuovo nemico, Carnage, alter ego del serial killer Cletus Kasady già introdotto nella scena post-credit del capitolo precedente.

Nella nostra recensione di Venom La furia di Carnage vi raccontavamo come il titolo cercasse di migliorare, riuscendovi solo a sprazzi, quanto non andava nel primo live-action dedicato all'anti-eroe di casa Marvel, ancora una volta interpretato da Tom Hardy. Nel cast troviamo anche Woody Harrelson, Naomie Harris e Michelle Williams, mentre la regia è affidata ad Andy Serkis.



Tutti gli altri DVD e Blu-Ray in uscita a dicembre 2021

1 DICEMBRE

Se son rose: L'ultimo film di e con Leonardo Pieraccioni.

Mi stai ammazzando, Susana: Commedia drammatica diretta da Roberto Sneider con Gael García Bernal e Verónica Echegui.

The reckoning: Horror del regista Neil Marshall con Joe Anderson e Sean Pertwee.

High Ground - Il cacciatore di taglie: Thriller diretto da Stephen Johnson con Simon Baker e Callan Mulvey.

Adam: Film drammatico di Michael Uppendahl con Jeff Daniels e Tom Berenger.

Midnight in the Switchgrass: Thriller diretto da Randall Emmett con Bruce Willis e Megan Fox.

Occupation: Rainfall: Film di fantascienza di Luke Sparke con Dan Ewing e Temuera Morrison.

Tesla: Biopic di Michael Almereyda con Ethan Hawke e Eve Hewson.

Volami via: Commedia diretta da Christophe Barratier con Victor Belmondo e Gérard Lanvin.

The tracker: Action thriller del regista Giorgio Serafini con Dolph Lundgren.



9 DICEMBRE

They talk - Mi parlano: Horror di Giorgio Bruno con Jonathan Tufvesson e Margaux Billard.

Come true: Horror sci-fi di Anthony Scott Burns con Landon Liboiron e Skylar Radzion.

Sputnik - Radiazioni dallo spazio: Opera prima di Egor Abramenko, un horror sci-fi assolutamente straordinario, come non se ne vedevano da tanto tempo.

Supernova: Film drammatico diretto da Harry Macqueen con Colin Firth e Stanley Tucci.

Dinosaur world: Action sci-fi di Ryan Bellgardt con Yu Xing e Steven He.

Archenemy: Action diretto da Adam Egypt Mortimer con Joe Manganiello e Glenn Howerton.

Synchronic: Anthony Mackie e Jamie Dornan sono i protagonisti di uno sci-fi complesso che ripropone il tema dei viaggi temporali.

La Scelta di Anne - L'Événement: Leone d'oro alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Escape room 2 - Gioco mortale: Adam Robitel torna dietro la macchina da presa e firma un seguito derivativo ma divertente quanto basta.

Ip Man 4: La leggenda del grande maestro di arti marziali giunge a conclusione: il quarto capitolo della saga con Donnie Yen farà sognare i fan.

Il matrimonio di Rosa: Commedia romantica diretta da Icíar Bollaín con Candela Peña e Sergi López.

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: Commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Codice Karim: Action diretto da Federico Alotto con Mohamed Zouaoui e Valentina Cervi.

Security: Thriller di Peter Chelsom con Marco D'Amore e Maya Sansa.



10 DICEMBRE

In the Trap - Nella trappola: Horror diretto da Alessio Liguori con Jamie Paul e David Bailie.



16 DICEMBRE

Paw Patrol - Il film: Film d'animazione per tutta la famiglia.

Dragon Girl: Film fantastico diretto da Katarina Launing con Anders Baasmo Christiansen e Kyrre Haugen Sydness.

Mondocane: Film prodotto da Matteo Rovere con protagonista Alessandro Borghi.

Il migliore - Marco Pantani: Documentario sul leggendario, compianto, ciclista.

Falling - Storia di un padre: Viggo Mortensen debutta alla regia con un dramma nel quale interpreta anche il ruolo del protagonista.

Candyman: Il sequel-reboot del cult degli anni '90.

I Mitchell contro le macchine: Dalle fucine creative di Sony Pictures Animation un innovativo capolavoro tecnico ricco di emozione e divertimento.