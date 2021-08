Dune e non solo: a Venezia 78 è Oscar Isaac mania con tre film in laguna

Durante le riprese di Cleopatra, Laurence Olivier si rivolse a Richard Burton dicendogli "Devi prendere una decisione, mio caro. Vuoi essere un grande attore o solo avere un nome famoso?". Per anni Oscar Isaac si è limitato a dimostrarsi un grande attore, perché il suo nome era un qualcosa di sfumato, che mal si prestava all'attenzione mediatica. Si affacciava sullo schermo, ci accompagnava nel cuore dell'opera, ma in pochi avevano intravisto in quello sguardo penetrante un talento pronto a colpire, lasciando finalmente un proprio segno nel firmamento hollywoodiano.



È stato un percorso impervio, fatto di un terreno arido, secco, su cui era quasi impossibile lasciare una propria impronta nella memoria dello spettatore, quello di Oscar Isaac, ma alla fine, passo dopo passo, anche questo attore (all'anagrafe Óscar Isaac Hernández Estrada) ha iniziato a farsi largo tra i talenti di Hollywood. Lo ha fatto con sguardi bassi, performance giocate sul levare, come in A proposito di Davis dei fratelli Coen, o espressioni mefistofeliche, sublimi e nefaste, come in Ex-Machina (chi non si ricorda il balletto di Nathan?) o Robin Hood. Poi è arrivato Star Wars e l'attore guatemalteco classe 1979 ha spazzato via ogni lascito di nebbia che offuscava il suo nome.



Oscar Isaac mania

Quegli occhi scuri, profondi, di Oscar Isaac si fanno adesso fucina creativa innescata dalla fiamma del talento, richiamando a sé ombre di anime travagliate, innamorate, deluse, sognatrici, ribelli, fuori dagli schemi e al di là della legge.

Ancora una volta Isaac si è dunque fatto presta-corpo di sfumature divergenti dell'essere umano, una giostra di caratteri tutti diversi e tutti riconoscibili, in cui chiunque può identificarsi.

Un'ascesa che ha trovato nella 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia la sua perfetta consacrazione, portando in Laguna non uno ma ben tre film con protagonista Oscar Isaac.

Quelli che Isaac presenterà a Venezia sembrano essere riflessi speculari, o ribaltati, di uomini già portati sullo schermo e resi reali, tangibili, con la forza di un semplice gesto, o sguardo. Ma non solo. Isaac sarà protagonista anche di Metal Gear Solid nei panni di Solid Snake e della serie TV Moon Knight. Un ritorno in casa Marvel, questo, che arriva dopo aver dato vita ad Apocalypse nel deludente X-Men: Apocalisse. Siete pronti per la Oscar Isaac mania?



Oscar Isaac e il ritorno alla sci-fi: Dune

I film sci-fi sono per Oscar Isaac mattoni posti con attenzione lungo le fondamenta della propria carriera attoriale. Un genere che ha tenuto per mano tutta la sua filmografia e che gli ha offerto l'opportunità di dimostrare il proprio talento grazie a opere che partono dalla matrice fantascientifica per elevarsi alla quest filosofica. Se viaggiare tra i confini della galassia lontana lontana di Star Wars avrebbe reso Isaac una stella fulgida, capace di brillare di talento proprio, è con Alex Garland che la sua maturità attoriale avrebbe trovato il suo punto di realizzazione.



I personaggi affidati a Oscar Isaac da Garland sono vittime sacrificabili in nome di un monito all'umanità: lo scienziato Nathan, dottor Frankenstein dei tempi moderni, auspica a elevarsi a Dio nella creazione di automi dall'aspetto umano, mentre il marine Kane nel perturbante Annientamento si fa testimone e vittima (re)duplicante di una natura che da Eden biblico vive di retaggi infernali, tipici di un laboratorio sperimentale di mutazione genetica. L'attore si fa pertanto perfetto cantore dell'ermetismo stilistico del suo regista; uno stile non dissimile da quello di Denis Villeneuve, burattinaio di universi dicotomici, così vicini e allo stesso tempo così distanti rispetto a quelli in cui viviamo.

Possiamo pertanto affermare che, grazie ad Alex Garland, Oscar Isaac si stava inconsciamente sottoponendo a un addestramento che lo avrebbe portato a incrociare il proprio destino con quello di Villeneuve, altro autore che si affaccia al genere fantascientifico per ribaltarlo e tratteggiarlo con fobie inconsce accomunanti l'essere umano.



Attesissimo alla Mostra del cinema di Venezia 78 dove sarà proiettato il prossimo 3 settembre, Dune arriverà nelle sale dal 16 settembre, distribuito da Warner Bros. Nel secondo adattamento per il grande schermo dell'omonimo best seller di Frank Herbert, Oscar Isaac sarà il Duca Leto Atreides, padre del protagonista Paul, interpretato da Timothée Chalamet. In questa mescolanza di arcaico e tecnologia, i temi della famiglia e degli scontri di culture tornano a caratterizzare (dopo Star Wars) l'ambiente in cui si muove un personaggio leale, coraggioso, proprio come Poe Dameron.



Oscar Isaac e il cuore che (non) batte: Scene da un matrimonio

Avrà anche portato sullo schermo il ruolo del padre per antonomasia (Giuseppe di Nazareth in Nativity), ma in Scene da un matrimonio Oscar Isaac sembra trattenere tra le mani tutta l'essenza della fragilità umana per tradurla in performance attoriale.

Negli occhi stanchi, disillusi del suo Jonathan si intravede la stessa lotta di un personaggio saturnino come il Llewyn Davis dei fratelli Coen.

Il protagonista del film del 2013 si aggira nell'arco di una settimana sull'ombroso palcoscenico della vita alla ricerca di un faro che gli illumini il cammino. Quello stesso vagare si ripete adesso in Scene da un matrimonio, ma alla chitarra, ai palchi di locali ombrosi, si sostituiscono adesso lacrime, incomprensioni, litigi di un cuore che continua a battere ma a fatica. Remake dell'opera cult di Ingmar Bergman con protagonisti Liv Ulmann ed Erland Josephson, con il suo Scene da un matrimonio il regista israeliano Hagai Levi tenta l'impossibile dando vita a una serie TV al passo coi tempi. Dal canto suo il regista può vantare una chimica invidiabile come quella tra Oscar Isaac e Jessica Chastain.



Se già in La vita in un attimo l'uomo portato sullo schermo da Isaac aveva un qualcosa di reale, che lo slegava dagli agganci che lo trattenevano alle pagine di una sceneggiatura cinematografica per abbracciare la vita vera, in Scene da un matrimonio l'attore sembra compiere un passo ulteriormente avanti, facendosi specchio di chi, quelle urla, le sente ancora pulsare nelle orecchie, sente le mani calde su un viso rigato di lacrime, mentre il proprio matrimonio cade a pezzi, in mille scene disordinate.



Oscar Isaac e il gioco del rischio: Il contatore di carte

L'introspezione offerta dall'attore in A proposito di Davis non era altro che una prova generale alla luce di altre performance, tutte giocate sul filo teso della fragile paura, dell'incapacità di credere in se stessi e, soprattutto, del desiderio di rivalsa in equilibrio tra legalità e criminalità.

Voglia di osare, di uscire dai canoni imposti dalla legge, e quella di restare in carreggiata, circondandosi di libertà e sicurezza: sono due anime dicotomiche, queste, che caratterizzano due opere simbolo della carriera di Oscar Isaac come Show me a Hero e 1981: Indagine a New York, e che adesso sono pronte a congiungersi nel ruolo di William Tell in Il collezionista di carte.

Nel nuovo film di Paul Shrader, Oscar Isaac interpreta un ex carceriere di Abu Ghraib finito in prigione in seguito alle violazioni dei diritti umani di cui si è macchiato. L'uomo adesso si guadagna da vivere come giocatore di poker professionista, durante un convegno della polizia però il passato torna a fargli visita nelle vesti di un suo ex istruttore, mai perseguito per le sue tecniche di interrogatorio al limite della tortura.

Ed ecco che la sete di vendetta torna a galla, mescolandosi alla voglia di trattenersi entro il limite del lecito in un'ascesa sociale e di redenzione compiuta costantemente in punta di piedi, in silenzio, proprio come in silenzio si contano le carte in un casinò americano.