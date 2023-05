Dune - Parte 2: nel primo trailer la guerra arriva su Arrakis

Il monumentale trailer di Dune - Parte 2 è stato diffuso da Warner il 3 maggio, per la gioia di tutti i fan del primo film della saga sci-fi tratta dai romanzi di Frank Herbert, uscito in tutto il mondo a settembre 2021. Il breve video, della durata di poco più di due minuti, ci catapulta nuovamente nei deserti di Arrakis, dove era già ambientata gran parte del primo film della serie. Ovviamente, Dune - Parte 2 riprende la trama del primo film dal punto in cui quest'ultimo si è interrotto, con il primo incontro tra Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya), dopo che il tentativo di distruggere la famiglia Atreides da parte del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan SkarsgArd) non ha avuto pienamente successo. Paul si allea così con i Fremen, i nativi di Arrakis, nella speranza di riuscire a vendicare la morte della sua famiglia con il loro aiuto. Partendo da queste basi, però, il trailer ci mostra anche i nuovi personaggi di Austin Butler e Florence Pugh e ci fornisce un'idea di cosa aspettarci dal secondo capitolo dell'epico ciclo di fantascienza diretto da Denis Villeneuve.



Il destino di Casa Atreides

Il trailer si apre mostrandoci Paul Atreides e Chani sulle dune di Arrakis, che parlano tra di loro: Paul racconta alla giovane Fremen del suo pianeta di origine, Caladan, su cui è ambientata parte del primo capitolo della serie cinematografica Warner.

La scena ci suggerisce, come era lecito aspettarsi, che Chani avrà un ruolo ben più importante in Dune - Parte 2 rispetto al prequel, dove il personaggio impersonato da Zendaya compariva solo di sfuggita e quasi sempre nelle visioni del protagonista. Fin da queste primissime inquadrature è evidente che tra Paul e Chani vi sarà del tenero, come ci viene poi confermato a fine trailer. D'altro canto, nelle più recenti interviste sia Zendaya che Denis Villeneuve hanno confermato che Chani avrà un ruolo centrale in Dune - Parte 2 e, addirittura, che la storia d'amore della giovane Fremen con il nobile Atreides sarà uno dei motori narrativi dell'intera pellicola, anche se Dune 2 sarà principalmente un film di guerra.



Dopo il logo di Warner Bros., vediamo un gruppo di Fremen che si accalca su una sorta di veicolo volante, in parte coperto da un materiale simile a pelle di serpente. All'interno troviamo Lady Jessica, interpretata da Rebecca Ferguson. Jessica - lo ricordiamo - è la madre di Paul, ed è già comparsa nel primo film della saga: la donna ha un passato alquanto misterioso, poiché fa parte delle Bene Gesserit, un gruppo di mistiche, streghe e religiose centrale nella storia e nella politica del mondo di Dune.

È stato proprio l'intervento di queste ultime a salvare Paul e Jessica da morte certa per mano del Barone Harkonnen, che nella prima pellicola ha giurato a una Veridica Bene Gesserit che non avrebbe ucciso i due, ma che si sarebbe limitato a lasciarli in preda dei vermi del deserto di Arrakis. Proprio nel deserto sembra essere ambientata la sequenza del trailer che ha Lady Jessica per protagonista, la quale ha gli occhi blu e dei tatuaggi Fremen che non presentava nel primo capitolo della saga, fatta salva per una visione del giovane Paul, la quale dunque anticipava gli sviluppi del film successivo. Proprio questi tatuaggi svelano che, probabilmente, Lady Jessica diventerà un personaggio centrale nel mondo Fremen, ma anche che fungerà da collegamento tra Arrakis e le Bene Gesserit, e in particolare tra Paul e la profezia del Kwisatz Haderath, l'"eletto" del misterioso culto e l'essere più potente della galassia.



Finalmente un nuovo personaggio: una breve clip svela infatti la Principessa Irulan di Florence Pugh, mentre la sua voce ci rivela che "nelle ombre di Arrakis si celano molti segreti. Il più oscuro di tutti però rimane la fine di Casa Atreides". Il riferimento è qui al piano architettato e messo in pratica già nel primo film dall'Imperatore Shaddam Corrino IV, che ha tolto il pianeta di Arrakis (e la sua preziosa Spezia) dal controllo del casato Harkonnen per darlo agli Atreides nella speranza che i primi si vendicassero sui secondi, mettendo fine all'ascesa in termini di popolarità su scala galattica di questi ultimi. Per il momento, non sappiamo quale sarà il ruolo della Principessa Irulan nella complessa trama di Dune - Parte 2, anche perché il personaggio viene introdotto solo in un punto avanzato della serie di romanzi di Frank Herbert: possibile che Florence Pugh appaia solo di sfuggita nel film, anticipando magari gli eventi di Dune - Parte 3?

Dopo un paio di altre inquadrature che ci mostrano la distruzione di ogni residuo del governo Atreides su Arrakis, rivediamo sempre Irulan, che si chiede: "e se Paul Atreides fosse ancora vivo?". Queste parole anticipano proprio il nucleo della trama di Dune - Parte 2, che vedrà il ritorno di Paul, accompagnato dai Fremen, per riprendere il controllo di Arrakis da coloro che glielo hanno tolto e che hanno trucidato la sua famiglia. L'ultima parte di questa sequenza, infine, ci svela che tornerà anche il Gurney Halleck di Josh Brolin, altro importante personaggio legato a Casa Atreides (e a Paul in particolare) il cui destino era rimasto incerto alla fine del primo Dune. Attenzione, però: i capelli di Halleck sono molto più lunghi di quelle che abbiamo visto nel film del 2021, suggerendo che tra le due pellicole ci sarà un salto temporale di qualche anno.



I personaggi di Léa Seydoux e Austin Butler

La seconda parte del trailer si apre con l'introduzione di un personaggio mai visto prima: stiamo parlando del nipote del Barone Vladimir Harkonnen, Feyd-Rautha, interpretato da Austin Butler e che ha ricevuto un redesign piuttosto marcato rispetto a come viene descritto dai libri, molto più in linea con l'iconografia adottata per Casa Harkonnen nel primo film della saga.

Feyd-Rautha viene inviato su Arrakis con il preciso scopo di fermare Paul Atreides e i Fremen, mentre sembra che lo zio Vladimir e il padre Glossu Rabban (Dave Bautista, già visto brevemente nel primo film) se ne staranno ancora al sicuro su Giedi Primo, almeno per la prima parte del film. Qualche istante più tardi, inoltre, il trailer ci presenta anche la Lady Margot Fenring di Léa Seydoux, moglie del Conte Hasimir Fenring (uno degli uomini più vicini all'Imperatore) e altra adepta delle Bene Gesserit, esattamente come Lady Jessica. Benché Lady Margot sia uno dei personaggi che operano nell'ombra dei grandi eventi di Dune, con lo scopo unico di portare avanti il piano delle Bene Gesserit di dare vita al Kwisatz Haderath, pare che nel film quest'ultima avrà una storia d'amore con Feyd-Rautha.



In una scena avanzata del video, infatti, vediamo la donna mentre si avvicina all'Harkonnen per dargli un bacio: difficile però dire se tra i due vi sia una relazione vera e propria o se l'adepta stia cercando di sedurre il nipote del Barone, esattamente come quest'ultimo è stato convinto con l'inganno ad accoppiarsi con una Bene Gesserit anni prima, con un rapporto che avrebbe infine dato alla luce la stessa Lady Jessica.



Dai romanzi sappiamo che i piani della sorellanza religiosa passano anche per una politica che prevede la manipolazione genetica tramite il controllo delle nascite: la possibilità che, dato per morto Atreides, Lady Margot possa decidere di generare il nuovo Kwisatz Haderath insieme a Feyd-Rautha, insomma, non è da escludere.



Torniamo però al trailer. Dopo una sequenza che vede Paul e i Fremen di fronte ad un misterioso portale nel sottosuolo di Arrakis, ci viene mostrata una strana ampolla, che contiene un liquido trasparente: si tratta dell'Acqua della Vita, che non a caso si trova nelle mani di una Bene Gesserit.

L'Acqua della Vita è un liquido rituale, che viene utilizzato nella trasformazione di un'adepta Bene Gesserit in Reverenda Madre: finora, l'unica Reverenda Madre che abbiamo visto nei film di Dune è Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling), ma è possibile che anche Lady Jessica venga "sollevata di rango" dopo la sua permanenza tra i Fremen, come d'altro canto sembrano testimoniare i suoi tatuaggi facciali. Il rituale è ancora più importante, nell'ottica della trama del film, perché esso prevede che ogni Reverenda Madre rigurgiti l'Acqua della Vita, che può poi essere consumata da un altro adepto. È probabile che, oltre a Lady Jessica, anche Paul faccia uso dell'Acqua della Vita per diventare infine il Kwisatz Haderath profetizzato dalle Bene Gesserit. Infine, la sequenza si chiude con un duello tra Paul Atreides e quello che ha tutta l'aria di essere un guerriero Harkonnen, vista la sua armatura. Difficile dire chi sia, anche se ci pare improbabile che si tratti di Feyd-Rautha: quest'ultimo, poi, viene mostrato mentre uccide alcuni schiavi in battaglia sul suo pianeta di origine, Giedi Prime (da notare l'uso del bianco e nero per differenziarlo dagli altri pianeti della galassia), dandoci un'idea del "tipo" di personaggio contro cui il protagonista di Dune - Parte 2 si troverà a dover combattere.



I vermi del deserto e la guerra contro gli Harkonnen

La terza parte del trailer è la più lunga ma anche la meno densa di novità, anche perché gran parte di quest'ultima è dominata dalla cavalcata di Paul su un verme delle sabbie: si tratta di una sorta di "rito di passaggio" per ogni Fremen, che dunque il protagonista deve superare per ottenere la fiducia del popolo del deserto. Quest'ultimo è guidato da Stilgar (Javier Bardem), che già nel primo film della serie aveva giurato di servire Casa Atreides, dopo aver riconosciuto in Paul l'"eletto" delle antiche profezie del suo popolo. Ad ogni modo, il protagonista richiama un verme con un "martello" - un altro strumento già visto nel primo Dune - e lo cavalca alla perfezione, suscitando l'ammirazione dei Fremen e, soprattutto, di Chani, rimasta "in panchina" a guardare la scena.

Questa sequenza lascia poi il passo ad un attacco di alcuni velivoli Harkonnen contro i rifugi dei Fremen, probabilmente collocato poco dopo la cavalcata appena descritta, dal momento che la luce solare sembra essere quasi identica. La scena ci fa pregustare una delle grandi battaglie del film, che pare alternerà battaglie campali su larga scala a scontri più "intimi", come quello mostrato in precedenza tra Paul e un soldato Harkonnen o il duello all'arma bianca di Feyd-Rautha con un altro gladiatore sul pianeta di Giedi Prime, che non a caso viene giustapposto all'invasione della roccaforte Fremen nel trailer.



Dopo un altro stacco, vediamo un misterioso personaggio completamente coperto da un velo di tessuto che sembra far visita ai Fremen: difficile dire di chi si tratti, anche se possiamo ipotizzare, visti i colori della veste, che sia di nuovo la Principessa Irulan.

La transizione successiva ci porta al momento clou del trailer, ovvero il bacio tra Chani e Paul, dopo che la giovane originaria di Arrakis dice al nobile che "non puoi perdermi, Paul Atreides". Un momento piuttosto "tradizionale" per un film sci-fi, ma la scelta di inserirlo già nel primo trailer della pellicola ci dice che si tratterà di un evento centrale in tutta la storia della produzione. La scena dopo il bacio è una delle più complesse di tutte da decifrare: vediamo infatti Lady Jessica che viene catturata da dei mercenari, incatenata e sbattuta al suolo, mentre di fronte a lei si staglia ancora una volta Irulan, questa volta mentre indossa una cotta di maglia. Le intenzioni della giovane principessa non sembrano essere delle migliori, mentre i mercenari che la accompagnano potrebbe essere gli assassini d'élite Sardaukar, scagnozzi fidatissimi dell'Imperatore, di cui d'altro canto la stessa Irulan è figlia (non stavamo scherzando quando vi dicevamo che, a causa dei piani per la "purezza del sangue" delle Bene Gesserit, tutti i personaggi di Dune sono in qualche modo imparentati tra loro).



Il trailer si conclude con una serie di inquadrature emozionanti, tra cui quella che vede Paul Atreides assemblare un esercito di Fremen pronto alla guerra contro gli Harkonnen. Il protagonista solleva il suo coltello rituale davanti ai guerrieri Fremen, testimoniando come ormai questi sia diventato uno di loro. Come abbiamo anticipato, però, in Dune - Parte 2 ogni grande battaglia campale si alternerà con uno scontro a due: dopo averci mostrato l'esercito degli Atreides, dunque, il trailer ci dà un assaggio del duello finale tra Paul e Feyd-Rautha. Nei libri, è quest'ultimo a sfidare il giovane Atreides ad uno scontro all'arma bianca: difficile dire se anche nella trasposizione cinematografica le dinamiche resteranno le medesime.

La scena dovrebbe essere collocata verso la fine del film, quando ormai la guerra contro Arrakis starà per volgere al termine. Il trailer si conclude con la frase "possa il tuo coltello scheggiarsi e spezzarsi", che ci riporta alla mente una delle ultime sequenze del film originale del 2021: la stessa frase, infatti, viene pronunciata durante lo scontro tra lo stesso Paul e il Fremen Jamis (Babs Olusanmokun), che sfida in battaglia l'Atreides con lo scopo di ucciderlo, non fidandosi di lui e di Lady Jessica dopo che Stilgar ha deciso di accoglierli come membri della propria tribù.