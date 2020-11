Dragonheart, Connery e Proietti uniti in eterno da un drago indimenticabile

Alzi la mano a chi è scesa una lacrimuccia, e forse anche un pianto a dirotto soprattutto se visto ai tempi della sua uscita e in età ancora imberbe, quando nell'intenso finale di Dragonheart viene pronunciato questo ormai iconico scambio di battute: "E adesso, Draco, senza di te, che cosa faremo? A chi ci rivolgeremo?" "Alle stelle, Bowen. Alle stelle." (To the stars Bowen, to the stars nella versione originale).

La lista di persone che si sono commosse nel toccante e al contempo liberatorio epilogo del suddetto film è lunghissima e col passare degli anni il fascino dell'opera di Rob Cohen è ben rimasto impresso in diverse generazioni di spettatori. E dopo una settimana tragica per il mondo del cinema, sia internazionale che nostrano, nella quale sono scomparse due leggende quali Sean Connery e Gigi Proietti, il titolo è tornato quantomai attuale nelle pagine dei social.

Il perché, come molti saprete, è dato dal fatto che la voce del drago co-protagonista del racconto era in lingua inglese proprio dello 007 più amato di sempre (le cui movenze facciali sono state anche utilizzate per le espressioni della creatura) mentre in quella italiana dell'istrionico attore romano.



Il signore dei draghi

Il cinema fantasy si è definitivamente evoluto con la trilogia de Il signore degli anelli firmata da Peter Jackson, ideale esempio di maturità del un genere.

Ma questo non vuol dire che prima del nuovo millennio le produzioni a tema mancassero di interesse, possedendo anzi spesso quella gradevole ingenuità di fondo che le rendeva per la maggior parte delle occasioni quali visioni ideali per un pubblico di famiglie.

Dragonheart riassume al meglio quanto detto, proponendosi come una sorta di moderna fiaba che addolcisce l'epica classica in una forma semplice e intuitiva, a prova di grandi e piccini.

Vi troviamo il cavaliere senza macchia, la bella (questa volta abbastanza determinata da salvarsi da sola), la spalla comica e un villain sui generis che più cattivo non si può.

In questa struttura base, ideale punto di partenza per raccontare storie eroiche e leggendarie davanti a un fuoco da parte di menestrelli erranti, arriva l'elemento fantastico, incarnato da una creatura mitica, saggia e lungimirante, che accompagnerà l'improvvisata banda di eroi nella realizzazione della quest.



Il mondo ha bisogno di eroi

La storia ha inizio nell'anno 984, con le terre sassoni preda delle scorrerie e delle violenze del tirannico re Freyne. Quando il sovrano viene ucciso in uno scontro con un gruppo di contadini, vittima di una sua razzia, il figlio Einon sarebbe il diretto erede al trono.

Peccato che lo stesso ragazzo rimanga gravemente ferito nella succitata schermaglia e sia prossimo a seguire il destino paterno.

La regina Aislinn è però a conoscenza di un modo per salvarlo, che coinvolge proprio un drago. Tali creature avevano infatti la capacità di sottrarre alla morte gli spiriti degli uomini, a patto che questi giurassero di seguire la via dell'onore, e di legare in seguito le loro vite a essi donandogli metà del proprio cuore.

Il mitologico essere è stato però ingannato da Einon, in realtà cinico e avido come il defunto genitore.

Non è stato l'unico a credere alla bugie del giovane, in quanto anche il cavaliere Bowen - che lo aveva istruito all'arte della spada insegnandogli l'antico codice - si accorge che il suo pupillo manifesta una personalità sempre più spietata.



Dopo aver abbandonato il castello in seguito agli atti di gratuita crudeltà compiuti dal nuovo re, Bowen diventa un cacciatore di draghi in quanto convinto che il presunto cambiamento sia da additarsi alla stregoneria compiuta dalla creatura.

Ma quando rintraccia l'ultimo esemplare rimasto in vita della sua razza, il cavaliere scopre ben altra verità e insieme alla bestia, al monaco aspirante poeta Fratello Gilbert e alla rossa Kara - una ragazza in cerca di vendetta per la morte del padre - si opporrà al regno di sangue e terrore scatenato da Einon.



Le cose buone di una volta

La ricetta è perfetta per accontentare tutti: buoni sentimenti, un eroismo di facile acchito e personaggi carismatici pur nella loro aderenza a determinati prototipi e privi di eccessive sfumature.

Dragonheart non ha i colpi da vero e proprio blockbuster ma si difende più che bene sia a livello di messa in scena, con un discreto numero di comparse e la bellezza dei verdi paesaggi - le riprese sono avvenute in Slovacchia - a garantire un certo impatto estetico, che per quanto riguarda gli effetti speciali, tra i punti di forza dell'operazione.

La colonna sonora curata dal compositore Randy Edelman regala ulteriore slancio emozionale e diverse scene madri non sarebbero state le stesse senza quelle melanconiche note ad accompagnare suddetti passaggi chiave, catartico epilogo in primis.



Un mix ideale

Le interazioni tra Draco e Bowen risultano più che credibili, considerando anche le tecnologie degli anni '90, e la varietà espressiva del primo è tale da renderlo vivo e amabile nelle varie pieghe del racconto.

A completare un quadro idilliaco per entrare nel cuore degli spettatori ci hanno pensato le calibrate scelte di casting, con Dennis Quaid perfettamente a proprio agio nei panni del coraggioso cavaliere senza macchia, Dina Meyer splendida nella sua ribelle gioventù e un attore straordinario quale il compianto Pete Postlethwaite nelle vesti del cantore e anima leggera del racconto.

E che dire poi di un qui spesso sottovalutato David Thewlis: il suo villain è odioso e viscido al punto giusto, una sorta di antenato del re Joffrey di Game of Thrones.



Veniamo infine alla fondamentale presenza vocale che ha reso la figura di Draco così dannatamente "umana": sia in originale che nel nostro doppiaggio, le tonalità calde e rassicuranti di Connery e Proietti sono il non plus ultra, il fiore all'occhiello che dà all'insieme quel qualcosa in più.

E proprio grazie a questo equilibrato mix è facilissimo chiudere un occhio su alcuni limiti narrativi che, guardati senza afflato nostalgico, appaiono evidenti a un occhio critico: almeno per una volta, l'importante è lasciarsi accompagnare dalla sincerità, priva di malizia, che il film e la storia portano con sé e guardare ancora una volta alle stelle, da pochi giorni a questa parte aumentate di due unità.



Dragonheart's Legacy

In chiusura di questo articolo atto a celebrare il ricordo di un film amato, cult sempiterno per molti, e con esso la magia del cinema nel suo lato più commerciale, parliamo brevemente dell'evoluzione della saga.

Perché forse non tutti lo sanno ma Dragonheart ha avuto la bellezza di quattro seguiti, rigorosamente tutti usciti per il mercato home video: Dragonheart 2 - Una nuova avventura (2000), Dragonheart 3 - La maledizione dello stregone (2015), Dragonheart 4 - La battaglia per l'Heartfire (2017) - di cui trovate qui la nostra recensione - e il recentissimo Dragonheart: Vengeance (2020).



I quattro episodi sono vagamente collegati al prototipo, particolarmente il secondo, ma nessuno di essi è mai riuscito a eguagliarne la coesione e a lasciare il segno.

Questo sia per via di limiti di budget, ridotti all'osso, che per una stanca reiterazione della vicenda alla base del capostipite, di volta in volta modificata senza la necessaria ispirazione.

Perché, come successo a molti altri franchise, tutto era destinato a finire lì dove era iniziato, lasciando il piacere della revisione senza mettervi ulteriormente mano.