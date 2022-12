Da Dragonball Evolution a Death Note, i peggiori live-action di sempre

Ne abbiamo viste davvero tante negli anni in quanto ad adattamenti di anime e manga. Un filone che non ha mai goduto di particolare fortuna, tra live action poco fedeli all'opera originale o cambiati completamente. I fan delle opere nipponiche non sono quasi mai riusciti a godersi un film come si deve tratto da quelle opere, e negli anni sono arrivati titoli davvero terribili, che tanti di noi preferiscono dimenticare. Ma visto che ci sentiamo un po' malvagi vogliamo ricordarveli tutti in un articolo, facendo una bella top 10 dei peggiori adattamenti live action di anime e manga. Una volta per tutte, così ci togliamo il dente e possiamo andare avanti, tipo terapia d'urto. Che dite, siete pronti?



L'ultimo dominatore dell'aria

Pensate di essere un film ad altissimo budget su una serie animata molto amata. Film che doveva diventare il primo di una trilogia, diretto da M. Night Shyamalan, nome impronunciabile ma regista di enorme peso.

Bene, ora però pensate che L'ultimo dominatore dell'aria è andato talmente male da cancellare i piani della trilogia e portarsi a casa cinque Razzie Award nel 2010. Un altro di quei film che preferiremmo tutti dimenticare, e invece eccoci qua. Ah, era pure in 3D, uno di quelli appiccicati lì tanto per provare a vendere il film bene. Ecco, bene è proprio una parola che non appartiene a questo vocabolario.



Ghost in the Shell

Gli Stati Uniti si sono divertiti molto a rovinare capolavori nipponici, riuscendoci anche con Ghost in the Shell. Diciamo che se un'opera così enorme e densa ha un film che dura solo un'ora e mezza non si parte benissimo.

Qua almeno si salva il comparto tecnico, visto che i soldi li hanno messi, ma l'anima e la profondità del prodotto originale è andata bella che persa. Soprattutto per la protagonista, che rispetto alla sua controparte animata si fa probabilmente le domande esistenziali sbagliate. Le stesse che ci facciamo noi ogni volta che l'America prova a mettere in scena un'opera giapponese.



FullMetal Alchemist

Anche FullMetal Alchemist si è preso il suo bel live action dritto sul muso. Con Netflix a metterci lo zampino, oltretutto.Poco spirito del manga originale, o dell'anime, per una storia che cerca di richiamare l'opera di Arakawa senza riuscirci mai (ve lo raccontavamo anche nella nostra recensione del live action di Fullmetal Alchemist).

Senza contare che alcuni personaggi molto importanti ai fini della trama vengono pure omessi. Il punto è che quando vuole essere leggero e divertente ci riesce anche. Solo che poi prova a diventare serio e in quei momenti crolla malamente. Teniamoci anime e manga che è meglio.



Attack on Titan

Parlando sempre di CGI terribile, avete presente il film di Attack on Titan? I giapponesi ci hanno messo di nuovo lo zampino, cambiando una valanga di cose rispetto al manga e, beh, non facendo un gran lavoro. Storia ambientata in un futuro post-apocalittico invece che in un medioevo alternativo, Eren con i genitori vivi, personaggi aggiunti o tolti a caso, e soprattutto una CGI veramente imbarazzante.

Senza dimenticare la sceneggiatura, che fa compiere azioni insensate ai protagonisti. Cioè, si comportano più come se fossero in un teen drama da liceo. Invece vivono con il rischio di essere mangiati da esseri giganti. Ma è tutto materiale che serve perché la Warner non ripeta gli errori per il suo live action di Attack on Titan.



Devilman

Pure a Devilman non è che sia andata benissimo. Nel 2004 è infatti uscito il live action, solo che ha vinto svariate prime posizioni come peggior film dell'anno. Perché anche in questo caso la CGI aveva qualche problemino, per usare un eufemismo.

Non solo, tanti attori al loro primo ruolo, che poi erano pure più teen idol che attori, hanno affossato ancora di più la pellicola. Insomma, un vero pasticcio che se amate Devilman forse dovreste ampiamente evitare. Oppure no, chi siamo noi per giudicare.



Parasyte

Aggiungiamo alla lista un altro prodotto giapponese dalla CGI terribile: Parasyte. Il live action del celebre Kiseiju non è proprio riuscitissimo, soprattutto dal punto di vista della resa tecnica. Gli effetti speciali soffrono tantissimo, e in un prodotto in cui un parassita alieno entra nel corpo di un umano non è il massimo.

Non solo, a questo si aggiungono delle scene d'azione dirette alla Renè Ferretti, per intenderci. Zero pathos, effetti speciali pessimi e cambiamenti sbagliati rispetto all'opera originale. Sembra quasi la descrizione di ogni live action di anime e manga.



Death Note

E Death Note? Sì, proprio il Death Note di Netflix, che esiste e può farvi del male. Già spostarlo dal Giappone agli Stati Uniti non sembrava l'idea migliore del mondo, e infatti. Light diventa praticamente un altro in questa riscrittura che del manga originale ha quasi perso tutto. E il colmo è che aveva pure un bel cast, gente di altissimo livello come Willem Dafoe, LaKeith Stanfield e Margaret Qualley.

Eppure ci viene male solo al pensiero del film. Ma tipo forti crampi allo stomaco e quel senso di morte che si può avere solo lunedì primo settembre. Se volete qua c'è anche la nostra recensione del film di Death Note.



Black Butler

Torniamo in ambito giapponese perché anche loro se vogliono fare le cose male ci riescono benissimo. Cosa successa appunto con il live action di Black Butler.

Dialoghi piatti e banali, ambientazione poco convincente, insomma togliete tutto l'appeal del manga e avrete questo live action giapponese. Oh, magari poi è talmente kitsch da fare il giro e diventare bello, ma questa cosa la lasciamo a voi perché non ci vogliamo assumere alcuna responsabilità.



Kite

Ora vi stupiamo con un film terribile che in pochi ricordano. Fortunatamente. Stiamo parlando di Kite, live action tratto dall'omonimo anime. Opera che ha ispirato il personaggio di Gogo in Kill Bill, tanto per farvi capire il mood.

Ecco, il live action non ha nulla della violenza originale e non riesce nemmeno a trovare una propria via. Prendendosi un bel 0% di approvazione su Rotten Tomatoes, quindi insomma si guadagna un bel posto di diritto nella nostra lista. Ah, nel film c'è anche Samuel L. Jackson, così, perché no.



Dragon Ball Evolution

Noi volevamo chiudere questa lista senza Dragon Ball Evolution. Davvero, credeteci, era bello fare finta che questa roba non fosse mai esistita. Ma ormai siamo qua, possiamo tirarci indietro.

Fa tenerezza perché questo film si commenta da solo, cioè, Goku fa l'Onda energetica con una mano soltanto. Capite che basterebbe questo per chiudere qua tutto, e anche l'esistenza dell'universo per aver partorito un prodotto come Dragon Ball Evolution. Eppure c'è, e chi l'ha visto non può più non vederlo. Siamo condannati a vita.