Il drago del lago di fuoco: il film per i fan di House of the Dragon

Tutti gli amanti del fantasy sono in hype per due serie destinate a fare la storia, comunque la si pensi, del relativo media. Stiamo naturalmente parlando de Il signore degli anelli e di House of the Dragon (leggete la nostra recensione di House of the Dragon 1x01). Se i puristi di Tolkien sono infatti sul piede di guerra per alcuni cambiamenti che hanno fatto storcere il naso, allo stesso modo i fan di George R.R. Martin non hanno mai perdonato l'ultima, controversa, stagione de Il Trono di Spade (eccovi la nostra recensione del finale di Game of Thrones). Con i draghi a giocare di nuovo un ruolo fondamentale nell'epopea dei Sette Regni, ne approfittiamo per rispolverare dalla soffitta un vecchio fantasy anni Ottanta, tra i primi ad utilizzare la tecnica del Go-motion e ad offrire una bestia alata di tutto rispetto: stiamo parlando di Il drago del lago di fuoco, un film non molto conosciuto dalle nuove generazioni ma senza dubbio meritevole di riscoperta.

Il drago del lago di fuoco: un fantasy d'evasione

Il racconto è ambientato nel sesto secolo dopo Cristo, con il regno di Urland che è teatro degli attacchi di un possente drago, vecchio ben quattrocento anni. Il solo modo per placare la bestia è quello di offrirgli in dono, due volte l'anno, delle ragazze vergini scelte tra le giovani figlie del popolo. Stanchi di dover pagare a caro prezzo e con vite umane, gli abitanti inviano una delegazione alla ricerca del mago Ulrich, l'ultimo rimasto al mondo. Questi viene ucciso da Tyrian, rude cavaliere al soldo del sovrano, e i suoi poteri passano al giovane allievo Galen, che ne eredita anche il prezioso amuleto incantato.

Durante il viaggio verso la tana del drago, Galen scopre che Valerian - il ragazzo che guidava la missione - è in realtà una ragazza, costretta al travestimento per evitare che il suo nome fosse selezionato durante l'estrazione sacrificale. Il coraggioso apprendista riesce a scatenare una valanga che sembra imprigionare la creatura ma il re Cassiodoro, spaventato della potenziale collera che questi potrebbe scatenare sul regno, decide di non modificare lo status quo e di selezionare una nuova fanciulla per l'ingrato ruolo di vittima designata. Galen viene catturato finisce poi per tornare libero e si prepara ad affrontare la bestia prima che sia troppo tardi, spinto inaspettatamente proprio da Cassiodoro: la principessa Elspeth, la sua amata figlia, ha infatti deciso di offrirsi volontariamente per salvare la sua gente.

Questione d'ispirazione

Ricordate la sequenza dell'apprendista stregone in un classico senza tempo del cinema d'animazione quale Fantasia (1940)? Ebbene il regista Matthew Robbins e il co-sceneggiatore Hal Barwood hanno dichiarato di aver preso ispirazione proprio da lì per scrivere la storia, fondendo poi il tutto con la leggenda di San Giorgio e il drago.

L'obiettivo di partenza era proprio quello di non inserire la classica figura di un eroe indomito e senza macchia e di puntare anzi su un'ironia leggera ma non priva di passaggi più inquieti e macabri: non è un caso che il protagonista sia per l'appunto il giovane aiutante del mago, con tanto di coming-of-age e sottotrama sentimentale ad accompagnarlo in quest'avventura di stampo fantastico. D'altronde e non poteva essere altrimenti date le premesse il film batte bandiera Disney, che lo ha prodotto in collaborazione con Paramount.



Un'ambientazione volutamente grezza e acerba, senza giganteschi castelli e luccicanti armature ma con villaggi abitati da povera gente pronta a tutto pur di porre fine ad una maledizione che ormai da troppo tempo vede sacrificare vite innocenti.

Personaggi marcatamente caricaturali, a cominciare dal bizzarro mago Ulrich fino al crudele Tyrian, fanno da sfondo ad una trama semplice e lineare che segue i classici e rassicuranti step a tema, fino a quella resa dei conti che caratterizza il rush finale in un guazzabuglio di effetti speciali di buona qualità. Il drago come detto è stato realizzato con la tecnica della go-motion, un'evoluzione della stop-motion tramite l'utilizzo di tecniche elaborate al computer: se ovviamente sfigura con le produzioni odierne, per i tempi la resa era più che notevole e ancor oggi offre un gradevole impatto vintage che non inficia eccessivamente lo spettacolo a tema. Non a caso è la stessa utilizzata da un "certo" George Lucas per il contemporaneo L'Impero colpisce ancora (1981), tanto che vi è ancora aperta una sorta di diatriba su quale sia il film che l'ha effettivamente utilizzata per primo.

Il cuore della creatura

Ben un quarto del budget fu infatti speso per la realizzazione del villain sputafuoco, lungo dodici metri e con un'apertura alare di ventisette, ispirato in parte alle sembianze dello pterosauro. Il risultato finale riesce quindi a rivelarsi soddisfacente e ad offrire la giusta dose di potenza ed agilità nelle fasi salienti dello scontro, avvenente all'interno di una montagna quale citazione più o meno marcata a Lo Hobbit.

Il drago del lago di fuoco fu candidato all'Oscar per i migliori effetti speciali, nomination che faceva il paio con quella per la miglior colonna sonora. Riconoscimenti mancati che però fanno sottintendere una certa qualità complessiva dell'operazione, finita troppo presto nel dimenticatoio. Una favola dark, briosa ma non priva di sussulti più cupi, che è l'ideale per un tuffo nel passato quando il digitale era ancor lungi a venire, con tutti i pro e i contro del caso.