Don Camillo, Fernandel e Gino Cervi in un classico senza tempo

Vi sono opere che al di là del loro valore artistico sono rimaste impresse in generazioni di spettatori, come confermano i molteplici passaggi televisivi sulle emittenti generaliste. Tra queste un posto sul podio spetta di diritto alla saga di Don Camillo, che tra gli anni '50 e '60 ha appassionato e conquistato il pubblico dell'epoca, mantenendo un altissimo numero di cultori ed estimatori ancora al giorno d'oggi.

In occasione della trasmissione sul piccolo schermo del primo, leggendario episodio (l'appuntamento è alle 21.15 di martedì 17 su IRIS) abbiamo deciso di rendere omaggio a questo classico senza tempo, ispiratore di produzioni ben più recenti - Don Matteo su tutte - e capace di rassicurare ora come allora le principali platee di riferimento.



Il rosso e il nero

La storia, come tutti sapranno, prende spunto dai personaggi creati da Giovannino Guareschi e protagonisti di una copiosa serie di racconti. Cambia l'ambientazione, per via dei permessi negati dal comune di Ponteratto - teatro delle vicende letterarie - che hanno fatto propendere per Brescello, pronto ad accettare un accordo che si sarebbe poi rivelato una vera e propria gallina dalle uova d'oro, dando fama e lustro al paesino emiliano.

Siamo nel giugno del 1946, poco tempo dopo la fine della guerra, e le elezioni comunali sono state vinte dai comunisti guidati da Peppone, ora quindi sindaco della comunità.

Il prete locale, Don Camillo, è un amico di vecchia data del neo-eletto primo cittadino ma fatica ad accettare il trionfo bolscevico, tanto che alla parata di celebrazione fa risuonare le campane della Chiesa per sovrastare i discorsi della piazza.

Sarà solo il primo di una serie di battibecchi dove la Fede e la politica si incroceranno, spesso in maniera antitetica e altrove in maniera più conciliante: ma che sia una partita di calcio o il tentativo di unire in matrimonio due innamorati, Don Camillo e Peppone avranno sempre a dirsene e darsene di santa ragione.



Tra serio e faceto

Difficile dire dove si fermi la magia del cinema e quando inizi il contatto con la realtà, fatto sta che nel capostipite della pentalogia si respira già un'atmosfera familiare e avvolgente che, pur apparendo oggi evidentemente datata per ciò che concerne il ritratto giocoso di un'epoca lontana, ha superato più che discretamente il peso del tempo.

Anzi, rispetto al politically correct a oggi imperante ed estremamente castrante, Don Camillo possiede frecciatine e battute assai moderne e ficcanti. Rossi, neri, uomini di Chiesa e addirittura i musulmani rientrano, chi più chi meno, in questa verve ironica e pseudo caricaturale, magistralmente incarnata dai due antitetici e complementari protagonisti.



Un reverendo così sopra le righe, pronto ad armarsi di fucile e a fare a botte alla prima occasione, non poteva che essere il cuore emotivo del racconto, la nemesi del "bolscevico" per eccellenza però non gli è da meno e la gestione del loro rapporto è il cuore portante dell'intera narrazione.

Narrazione che segue un approccio semi-episodico, con varie vicende che si intrecciano e si susseguono nel corso dei cento minuti di visione con un buon equilibrio anche nell'utilizzo delle figure secondarie.



Figure secondarie tra le quali spicca ovviamente il crocifisso parlante, sorta di vero e proprio confessionale a uso esclusivo di Don Camillo, che a lui si rivolge sia per sfogarsi che per chiedere consiglio: un sussulto vagamente sacrilego che ha permesso di espandere la verve comica, senza a ogni modo mai mancare di rispetto alla comunità ecclesiastica.

La quietezza della realtà agreste, di una vita di campagna ormai sacrificata e abbandonata in nome del progresso, instaura un mood rilassante e prepara il campo a una varietà di situazioni fresche e originali, riprese dalle omologhe esposte nelle novelle dello scrittore parmense.



Ora come allora

Si ride e si sorride a più livelli, in un film che è il classico emblema di produzione pensata per tutta la famiglia. Buoni sentimenti, scontro-incontro tra idee agli opposti, gag comiche e battute in serie che trovano ideale ispirazione nelle magnifiche interpretazioni di Fernandel e Gino Cervi, tanto che viene difficile immaginare qualcun altro al loro posto (e difatti il remake anni '80 con Terence Hill è finito presto nel dimenticatoio).

La coppia di attori aderisce perfettamente alle rispettive controparti e rimane tra i principali motivi di riuscita di un'operazione potenzialmente insidiosa, che invece scorre con una piacevolezza sempiterna, intramontabile nei suoi gradevoli eccessi che esasperano la realtà in un'ottica di pura leggerezza a prova di grandi e piccini.



E pensare che Guareschi non aveva per nulla apprezzato la scelta di Fernandel, considerato troppo magro e minuto per il ruolo - fondamentale nel doppiaggio italiano fu la scelta di Ruggero Ruggeri, noto attore teatrale dal "vocione" imponente - mentre Cervi non era inizialmente per nulla convinto del ruolo assegnatogli, ma a volte si sa chei migliori traguardi sono frutto del caso.

Allo stesso modo si sprecano gli aneddoti su chi avrebbe dovuto "condurre in porto sicuro" l'intera macchina filmica.

Grandi maestri del cinema nostrano come Vittorio De Sica, Mario Camerini e Luigi Zampa rifiutarono il progetto, per via delle ipotetiche controversie politiche che avrebbero potuto scatenare nella situazione sociale del Bel Paese.



E così il tutto venne affidato a Julien Duvivier, cineasta francese dalla lunga esperienza passata e futura, qui capace di trovare la perfetta sintesi e alchimia nella gestione degli spazi chiusi e delle ambientazioni in esterno e di orchestrare al meglio la fase ritmica, dando organicità a uno schema frammentario dove il rischio "effetto collage" era dietro l'angolo.

Non è un caso che sia proprio lui a tornare dietro la macchina da presa per girare l'altrettanto riuscito sequel Il ritorno di Don Camillo (1953).



Ma è qui, nella raffigurazione archetipica su pellicola, che vengono gettate le fondamenta, le basi per quel che sarà negli effettivi prosegui.

E in quella che a oggi si chiamerebbe una sorta di origin story si plasma il netto e chiaro arco di opposti che si attraggono, legati da un filo saldo e di mutuo rispetto, perché dove vi è uno deve esservi, inevitabilmente, anche l'altro.

Ed ecco perché lo stesso epilogo sul treno tutti sanno già essere un arrivederci, destinato a ricongiungere i due volti della stessa medaglia per far loro vivere altre disavventure, sempre osservate dai due rispettivi lati della barricata.



Storie senza tempo, preziose per tenere a mente le nostre origini e scherzare sul sacro e sul profano con un'indole tanto guascona quanto foriera di spunti che perdurano decennio dopo decennio.

Il successo al botteghino, capace di mettere d'accordo elettori di destra e di sinistra, testimonia come questa lotta acerrima ma corretta tra due filosofie di pensiero agli antipodi sia un qualcosa che manca realmente nel mondo di oggi.

E se vedessero la situazione attuale, con molta probabilità gli stessi Don Camillo e Peppone si rivolterebbero nella tomba, sempre e comunque a Dio piacendo.