I dominatori dell'universo: il live-action anni 80 su He Man, un cult trash

Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo riportato la notizia relativa alla cancellazione del nuovo film ispirato al popolare franchise di Masters of the Universe, con Netflix che ha buttato via trenta milioni per quello che era un progetto in cantiere da anni ma, per un motivo o per l'altro, non aveva mai preso definitivamente il via. Eppure il recente successo della serie animata sequel, curata nientepopodimeno che da Kevin Smith - se volete saperne di più, la nostra recensione di Masters of the Universe: Revelation è a portata di clic - faceva ben sperare per le sorti dell'operazione, oltre all'amore di quel fandom che dagli anni Ottanta in poi non ha mai smarrito l'interesse per le avventure di He-Man & Co., anzi guadagnando altri giovani adepti con lo scorrere del tempo.

Con qualche rimpianto per quello che avrebbe potuto essere, anche se niente ci assicura che sarebbe stata effettivamente una trasposizione riuscita, ne approfittiamo per fare un tuffo nel passato e andare alla riscoperta del primo adattamento per il grande schermo, datato 1987 e con protagonista Dolph Lundren nelle vesti del muscoloso eroe biondo: I dominatori dell'universo è un titolo figlio dei suoi tempi, piacevolmente scult e ricordato con un mix di affetto e vergogna dagli stessi appassionati del franchise.



L'eterna lotta

Le armate di Eternia sono ormai spacciate e hanno perso contro le forze del crudele Skeletor. Il castello di Grayskull è perduto e anche la stessa Maga è finita nelle sue grinfie, con il villain che ha intenzione di sfruttare l'immenso potere dell'Occhio della Galassia, in grado di renderlo invincibile. Ma vi è ancora una speranza e risiede in He-Man, il più grande guerriero di Eternia e da sempre nemico di Skeletor. In compagnia dei fidati Man-At-Arms e sua figlia Teela, questi si imbatte in un buffo inventore dall'aspetto gnomesco, Gwildor, detentore di una chiave cosmica ricercata proprio da Skeletor.

L'insolito gruppetto si introduce nella Sala del Trono ma finisce per essere circondato dall'esercito del despota: costretti alla fuga, tramite la chiave aprono un portale che li conduce in un'altra dimensione e finiscono catapultati sulla Terra. Lì il loro destino si incrocia con quello di due teenager, la coppia di fidanzati Julie e Kevin, che restano coinvolti nell'eterna lotta tra il Bene e il Male, ora disputata proprio sul nostro pianeta.



Mondi che collimano

I primi secondi, con l'entrata in scena di Skeletor, devono sicuramente aver impressionato gli spettatori dell'epoca, pronto forse ad attendersi una nuova epopea spaziale/avventurosa sulla scia di Guerre Stellari e affini. I rimandi alla figura di Darth Vader si sprecano, con quell'aura di grandezza e l'ambiente pieno di guardie con casco d'ordinanza - emuli degli Stormtrooper - a offrire un respiro parzialmente epico.

Peccato che il prologo sia in realtà il classico specchietto per le allodole, giacché sin dall'entrata in scena di He-Man si comprende l'anima da puro b-movie che caratterizzerà da lì in poi l'operazione: petto nudo, spadone d'ordinanza e fucile laser, con lo sguardo non propriamente sveglio che finisce quasi per essere in tono con il relativo personaggio. L'arrivo di Gwildor, qui introdotto per la prima volta a discapito di altri personaggi più complessi da realizzare - facile pensare a Orko, del quale appare come una sorta di bizzarro sostituto - non fa che confermare tale impressione e da lì in poi la discesa nel trash è assicurata.

Il basso budget a disposizione è alla base della scelta di ambientare la maggior parte della vicenda sulla Terra, senza dover ricreare scorci alieni o post-apocalittici di sorta: una scelta sicuramente non nuova a produzioni fantastiche, che priva però il racconto della giusta atmosfera e stona rispetto alla lore originaria, con i giocattoli e la versione animata che raccontavano ben altra storia.



Questione di opportunità

La sceneggiatura è ricca di ingenuità e forzature, con la stessa gestione dei personaggi terrestri che sembrano messi lì per caso, non soltanto i due fidanzati interpretati da una allora pressoché esordiente Courtney Cox e dal meno conosciuto Robert Duncan McNeill ma anche l'improbabile poliziotto di James Tolkan, caratterista ben conosciuto nel cinema di genere.

Un cast improvvisato, con un paio di azzeccate eccezioni che rendono la narrazione più avvincente del previsto, soprattutto considerando il fatto che stiamo parlando di chi sta proprio dalla parte dei cattivi.

Lo sguardo di Meg Foster, quegli occhi che bucano lo schermo, nelle ambigue vesti di Evil-Lyn lascia infatti il segno ed è da applausi a scena aperta la performance di Frank Langella nelle vesti di Skeletor: un'interpretazione dal taglio shakespeariano la sua, che veniva appunto dal mondo del teatro, tale da rendere il villain - con un make-up efficace al punto giusto quale ideale contorno - l'effettivo cuore pulsante di tutto il film. Come evidenziato d'altronde dallo stesso regista Gary Goddard, il quale ha preferito rendere centrale la figura della nemesi e dargli un alone tragico, mettendo volutamente in secondo piano He-Man, con Lundgren che palesava un forte accento svedese e non poteva permettersi sfumature drammatiche di sorta.

Goddard ha anche dichiarato di aver volutamente trasfuso nella messa in scena una serie di riferimenti a fumetti Marvel e DC, dato che avrebbe voluto dirigere il live-action basato sui Nuovi Dei ma allora proporre seriamente un cinecomic ai produttori non era impresa semplice. E di come abbia anche tentato di coinvolgere il leggendario autore Jack Kirby nel progetto, non trovando però l'appoggio dello studio. Ecco perché I dominatori dell'universo risente di un mix di soluzioni e scorciatoie non sempre amalgamate nella maniera migliore, con le stesse sequenze d'azione che risultano in più occasioni involontariamente ridicole: basti pensare a He-Man che a bordo del mezzo volante monoposto fa man bassa dei nemici, con più di un momento nel quale si nota la presenza di un modellino ad hoc che si muove sullo schermo al posto dell'attore.



D'altronde il film è uno degli ultimi realizzati dalla Cannon Films, storica compagnia alla quale dobbiamo molti degli action-movie che ci hanno accompagnato tra gli anni Ottanta e Novanta, spesso consacrando le star del filone: un flop al botteghino che, insieme a quello del contemporaneo Superman IV (1987) e di altre produzioni poco successive ha portato alla chiusura dello studio. Ma come tanti altri titoli battenti tal marchio, I dominatori dell'universo si porta dietro quell'aura a metà tra cult e scult, con tutti i pro e i contro di un modo di fare cinema che non esiste più.