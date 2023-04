Dolittle: su Netflix il clamoroso flop con Robert Downey Jr.

Prendete una celebre collana di romanzi per bambini, unitela ad una produzione cinematografica multi-milionaria e inserite al suo interno una pletora di star hollywoodiane calate nei panni di animali senzienti: a prima vista sembrerebbe un progetto privo di rischi, destinato ad incassare montagne di soldi senza nemmeno preoccuparsi dell'effettiva qualità del prodotto finale, eppure Dolittle si è rivelato uno dei flop più clamorosi degli ultimi anni. In occasione del suo lancio in streaming - lo trovate insieme agli altri film Netflix di Aprile 2023 - riscopriamo una pellicola che ha fatto segnare un debutto fallimentare ai botteghini americani (nemmeno 30 milioni nel weekend di apertura, a fronte dei 175 milioni spesi in produzione) e massacrato dalla critica e dal pubblico, nonostante i tanti celebri attori chiamati in causa ed alla presenza di un mattatore come Robert Downey Jr., la cui partecipazione non è bastata ad evitare una sciagura narrativa e scenica senza precedenti.



Senza una rotta

Che al mondo non esista alcuna certezza è confermato proprio dal disastro di un film che vede come protagonista un attore letteralmente adorato dalle masse, ripulito nel nome e nel carattere da un'opportunità lavorativa che gli ha permesso di indossare l'armatura di Iron Man e diventare una leggenda dei cinecomic: dopo anni di presenza fissa all'interno del Marvel Cinematic Universe - intervallati dall'interessante esplorazione investigativa di Sherlock Holmes -, Robert Downey Jr. sembrava la scelta migliore per interpretare un Dottore sopra le righe, spassoso e movimentato, che richiamasse in sala gli spettatori attratti dal suo nome e dalla sua recitazione spensierata.

Purtroppo la scarsa verve creativa che ha pervaso l'intera produzione di Dolittle è riuscita ad attenuare anche le migliori caratteristiche di un attore ideale, perché il personaggio principale risulta immediatamente falso, macchiettistico più che divertente, senza una parvenza di profondità caratteriale che lo faccia risaltare rispetto ai colleghi.



La gestualità esasperata e le smorfie irreali rischiano così di innervosire anche il più grande fan dell'interprete americano, impantanato in una sceneggiatura che sembra incapace di decidere una rotta da seguire in fase di narrazione: un po' film per bambini, un po' blockbuster dalle ampie vedute, il titolo diretto da Stephen Gaghan finisce col perdere ogni briciolo di identità e non trova mai un'idea precisa di racconto (scoprite maggiori dettagli a riguardo con la nostra recensione di Dolittle).



I ritocchi posticci

Avvalorando il vecchio adagio che recita "chi troppo vuole nulla stringe", Dolittle tenta di accalappiare il più vasto pubblico possibile - gli animali parlanti divertiranno certamente i bambini, mentre gli spettatori più navigati potrebbero essere attratti dal grandioso cast che si nasconde in sala di doppiaggio - naufragando così in un triste anonimato che è figlio di un'indecisione cronica ed irrisolta. La colpa di questa bivalenza di intenti sarebbe da ricercare proprio ai piani alti della Universal, perché le tre settimane di riprese aggiuntive (secondo i media statunitensi) sarebbero state ordinate proprio per rendere la pellicola più adatta ad un pubblico di giovanissimi, finendo così con lo "spezzettare" un film in cui alcune scene sembrano comparire dal nulla, come se il tutto non fosse amalgamato a dovere.

Quello che doveva essere un viaggio in cui un protagonista rinchiuso nel suo lutto finisce col riscoprire se stesso e gli altri, si trasforma così in un imbarazzante tentativo di imbastire una saga cinematografica, un di gag infantili portate in scena da una computer grafica non sempre all'altezza delle aspettative che rompe ripetutamente l'immersione nell'esperienza. Dolittle è così vittima di una cattiva gestione di intenti, un film che vuole piacere a tutti e che proprio per questo non riesce a convincere nessuno, un terribile nuovo inizio per un attore come Robert Downey Jr., abituato a ben altri palcoscenici e riportato alla dura realtà di una Hollywood in cerca di un consenso generico e remunerativo.