Da Doctor Strange a The Northman: i migliori Blu-ray e DVD di luglio 2022

Se al cinema le uscite solitamente si diradano durante il periodo estivo, anche se in questo mese sbarcheranno in sala titoli di peso, il mercato home video non va mai in vacanza e questo luglio offre a tutti gli appassionati del grande cinema proposte per tutti i gusti. I fan del mondo fumettistico non potranno che gioire per l'arrivo di Doctor Strange nel multiverso della follia, nuovo cult del MCU firmato da un ispiratissimo Sam Raimi, ma le prossime settimane segnano altri arrivi importanti. Dall'intenso Spencer, con una straordinaria Kristen Stewart nei panni di Lady D., all'epico The Northman di Robert Eggers, dalla fantascienza fracassona di Moonfall alle atmosfere western di Old Henry, fino al recupero doveroso di cult orientali come I'm a cyborg but that's ok di Park Chan-wook, la varietà di proposte è tale da soddisfare praticamente chiunque.



Old Henry (6 luglio)

Henry è un uomo di mezz'età dall'animo pacato che rimasto vedovo prematuramente ha continuato a prendersi cura della sua terra e del figlio. Un giorno alla porta di casa sua si un misterioso uomo ferito con una borsa contenente un'enorme quantità di denaro. Alle sue calcagna però arrivano anche degli uomini guidati da uno sceriffo che intimano subito al contadino di consegnarli fuggitivo. Il contadino dovrà decidere da che parte stare e di chi fidarsi.

Illuminato dalla magnetica performance del protagonista Tim Blake Nelson, Old Henry ci riporta nelle atmosfere polverose del vecchio west con un tocco vintage che guarda alle moderne contaminazioni action del genere, memore del glorioso passato della frontiera sul grande schermo.



Moonfall (6 luglio)

In Moonfall vedremo la Luna che, spinta da una forza misteriosa, viene sbalzata fuori dalla sua orbita per dirigersi in rotta di collisione con la Terra. A poche settimane dall'impatto fatale che annienterà il mondo, l'ex astronauta e dirigente NASA Jocinda ‘Jo' Fowler ha un'idea per salvare il pianeta. Tuttavia, nessuno le crede, a parte Brian Harper, un uomo che appartiene al suo passato, e un simpatico complottista di nome K.C. Houseman. I tre improbabili eroi si lanceranno in una disperata missione spaziale lasciandosi alle spalle, forse per sempre, i loro affetti più cari, per cercare di scoprire l'incredibile segreto che riguarda l'unico satellite "naturale" della Terra.

Il nuovo catastrofico dello specialista Roland Emmerich, al quale si devono cult del genere quali Independence Day e Stargate, vede un trio di protagonisti formato da Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley, in una missione per salvare la terra dalla distruzione. Potete leggere qui la nostra recensione di Moonfall.



Spencer (13 luglio)

Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest'anno le cose andranno in modo completamente diverso. Spencer è una ricostruzione immaginaria di ciò che potrebbe essere accaduto nel corso quei fatidici giorni.

Una straordinaria Kristen Stewart, candidata anche all'Oscar come miglior attrice, è la protagonista di quest'affascinante biopic diretto da Pablo Larraín che, dopo Jackie (2016), torna a indagare nel privato di una donna tormentata che ha cambiato la vita di molti e segnato un'epoca. Qui trovate la nostra recensione di Spencer.



The Northman (14 luglio)

Dal visionario regista Robert Eggers arriva The Northman, un titolo epico ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l'omicidio del padre. Ambientato nell'Islanda del X secolo, The Northman ci permetterà di assistere al viaggio di Amleto (Alexander Skarsgard), partito alla ricerca dell'assassino di suo padre e rapitore di sua madre: si tratta di una storia piuttosto nota appartenente al romanticismo scandinavo, poi riadattata da Shakespeare nella celebre opera che prende il titolo proprio dal nome del suo protagonista.

Il nuovo film dall'autore dei celebrati The Witch e The Lighthouse garantisce una serie di emozioni forti - come scrivevamo nella nostra recensione di The Northman - con l'epica tipica delle tradizioni norrene che esplode in tutta la sua furia primordiale, con un cast delle grandissime occasioni e un palcoscenico paesaggistico di estatica bellezza.



Firestarter (14 luglio)

Una ragazza con straordinari poteri pirocinetici combatte per proteggere la sua famiglia e se stessa da forze sinistre che cercano di catturarla e controllarla. Per più di dieci anni, i genitori Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon) sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong) da un'oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti per trasformare il fuoco in un'arma di distruzione di massa. Andy ha insegnato a Charlie come disinnescare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare.

Diretto da Keith Thomas (The Vigil - Non ti lascerà andare), da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills), il film basato sul romanzo di Stephen King ha diviso la critica americana ma ha convinto la nostra redazione, come potete leggere nella recensione di Firestarter.



C'mon C'mon (20 luglio)

Dopo Joker, il premio Oscar Joaquin Phoenix torna sul grande schermo con un film profondo ed emozionante. Johnny è un produttore radiofonico che gira di città in città intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Un giorno viene chiamato dalla sorella Viv, che non sentiva da tempo, per aiutarla con suo figlio Jesse di 9 anni mentre lei deve prendersi cura del marito affetto da disturbo bipolare.

Non abituato a gestire bambini, Johnny decide di portare il nipote con sé per lavoro, da New York alle periferie degli stati del sud. Grazie a questo viaggio ed al confronto con la realtà quotidiana, i due instaureranno un legame profondo e inaspettato, capace di cambiarli per sempre. Per tutto il resto c'è la nostra recensione di C'mon C'mon.



Doctor Strange nel multiverso della follia (26 luglio)

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios, l'MCU apre il Multiverso e spinge i suoi confini oltre quanto abbia mai fatto in passato. Viaggiate nell'ignoto con il Doctor Strange, il quale, con l'aiuto di vecchi e nuovi alleati mistici, attraversa le complesse e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo avversario misterioso. Il film è diretto da Sam Raimi e Kevin Feige è il produttore. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carrol e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Michael Waldron.

Il cast come sempre è composto di grandi nomi, tra ovvie conferme, graditi ritorni e guest-star sempre pronte a stupire data la realtà "multiversica" già sviluppata con il precedente Spider-Man: No way home. Ecco quindi tra i tanti: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez. Potete leggere qui la nostra recensione di Doctor Strange nel multiverso della follia.



The Lost City (28 luglio)

Loretta Sage (Sandra Bullock), solitaria scrittrice di successo, ha trascorso la sua carriera scrivendo popolari romanzi d'amore e di avventure ambientati in luoghi esotici. Il protagonista dei suoi racconti è il bellissimo modello di copertina Alan (Channing Tatum), che nelle pagine di questi libri incarna l'eroe "Dash". Mentre è in tour per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto che lei possa condurlo al tesoro dell'antica città perduta, descritta così bene nel suo romanzo.



Alan, spinto dalla voglia di dimostrare a tutti che può essere un eroe anche nella vita reale, si mette in viaggio per salvarla. Coinvolta in un'epica avventura nella giungla, l'improbabile coppia sarà costretta ad andare d'accordo per sopravvivere, ma soprattutto per trovare l'antico tesoro prima che sia troppo tardi.



I'm a cyborg but that's ok (28 luglio)

Un giorno, al lavoro, la giovane Young-goon (Su-jeong Lim) si taglia le vene e inserisce nella ferita dei cavi elettrici. Viene ricoverata in manicomio, poiché fin da piccola infatti crede di essere un cyborg e parla con gli apparecchi elettronici. All'interno della struttura ospedaliera fa la conoscenza di diversi personaggi dai comportamenti più disparati, ma l'incontro che più influenza la vita della ragazza è quello con Park Il-sun (Jeong Ji Hoon), un misterioso giovane che sostiene di poter rubare l'anima della gente.

I'm a cyborg, but that's ok è un film irresistibile, impossibile da catalogare, che sublima lo stile di Park Chan-wook, ricco di soluzioni sempre nuove e in grado di stupire l'occhio di chi guarda, rapito e ammaliato da un cinema senza compromessi che tra pulp e pop racconta storie sempre originali ed emozionanti.